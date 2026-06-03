Từ 1/6, điểm số tín dụng tại CIC của hàng triệu người có thể thay đổi: Muốn mở thẻ tín dụng, vay ngân hàng cần chú ý!

Từ ngày 1/6/2026, CIC sẽ áp dụng thang điểm và dải xếp hạng tín dụng cá nhân mới.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh dải điểm và thang hạng xếp hạng tín dụng cá nhân, áp dụng từ ngày 1/6/2026.

Theo CIC, việc điều chỉnh được thực hiện sau khi cơ quan này hiệu chỉnh mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân nhằm nâng cao chất lượng đánh giá và phản ánh sát hơn mức độ rủi ro của khách hàng.

Cụ thể, CIC sẽ cập nhật lại khoảng điểm tương ứng với từng mức xếp hạng tín dụng, đồng thời điều chỉnh một số dải điểm theo hướng chi tiết hơn để phân loại rủi ro, phù hợp với dữ liệu thực tế và mô hình đánh giá mới. Mục tiêu là tăng tính minh bạch, nhất quán trong quá trình xếp hạng tín dụng.

Nguồn: CIC

Do thang điểm và cách phân loại được cập nhật, điểm tín dụng và mức xếp hạng của một số cá nhân có thể khác so với trước đây.

Phạm vi áp dụng bao gồm các sản phẩm cung cấp thông tin tín dụng liên quan đến chấm điểm và xếp hạng tín dụng thể nhân. Trong đó có các báo cáo dành cho tổ chức tín dụng như S11T, S40 và các báo cáo dành cho người vay như K11, K40, K40H.

Điểm tín dụng do CIC xây dựng là một trong những cơ sở để các ngân hàng và tổ chức tín dụng tham khảo khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng. Điểm số và xếp hạng tín dụng càng tốt, khách hàng thường có lợi thế hơn khi tiếp cận các khoản vay hoặc các sản phẩm tài chính.

Do đó, người vay vốn nên lưu ý theo dõi các thay đổi liên quan đến điểm tín dụng của mình sau ngày 1/6 để nắm rõ hơn về hồ sơ tín dụng cá nhân.

Theo thông báo của CIC, dải điểm và thang hạng tín dụng mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1/6/2026 trên toàn hệ thống. Trong trường hợp cần làm rõ thêm thông tin, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với CIC để được hướng dẫn và giải đáp.