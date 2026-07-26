Trương Vinh Hiển lỡ hẹn chức vô địch PPA Singapore Open 2026

Khép lại hành trình tại PPA Singapore Open 2026 thuộc hệ thống PPA Asia Tour, tay vợt Trương Vinh Hiển đã để lại nhiều dấu ấn khi giành 2 huy chương, gồm 1 HCB nội dung đôi nam và 1 HCĐ nội dung đơn nam.

Ở nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển sát cánh cùng tay vợt người Nhật Bản Kenta Miyoshi thi đấu thăng hoa để tiến vào trận chung kết chiều 26/7. Đối thủ của họ là cặp hạt giống số 1 gồm Collin Johns và Len Yang .

Trong trận đấu quyết định, Vinh Hiển và Kenta đã tạo ra thế trận giằng co, liên tục gây sức ép lên các đối thủ trước khi chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Dù không thể giành ngôi vô địch, màn trình diễn của bộ đôi Việt Nam – Nhật Bản vẫn được đánh giá rất cao.

Trương Vinh Hiển và Kenta Miyoshi hoàn toàn xứng đáng nhận được nhiều lời khen khi tạo nên một trận chung kết chất lượng và cân bằng trước cặp hạt giống số 1.

Vinh Hiển lỡ hẹn chức vô địch PPA Singapore (Ảnh: Jogarbola)

Không chỉ thành công ở nội dung đôi nam, Trương Vinh Hiển còn thi đấu ổn định ở nội dung đơn nam để giành huy chương đồng, qua đó hoàn tất giải đấu với tổng cộng hai tấm huy chương. Dù lỡ hẹn với chiếc cúp vàng, Trương Vinh Hiển vẫn có một giải đấu đáng tự hào. Việc góp mặt ở cả hai cuộc đua huy chương cho thấy sự ổn định, bản lĩnh và khả năng cạnh tranh của tay vợt Việt Nam tại sân chơi PPA Asia.