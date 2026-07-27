Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo ngành Y khoa từ bao giờ?

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu đào tạo ngành Y khoa từ năm 2016, sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép giữa nhiều tranh cãi về chất lượng đầu vào.

Nhắc đến Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hay Công nghệ Thông tin, những cái tên đã gắn liền với trường suốt gần 30 năm qua. Ít ai để ý rằng, song song với khối ngành kinh tế quen thuộc ấy, trường thực tế cũng đã tham gia đào tạo khối ngành Sức khỏe, trong đó có Y khoa, suốt gần một thập kỷ.

Có không ít phụ huynh và học sinh tò mò muốn biết chính xác ngành Y khoa của trường bắt đầu từ khi nào và đã trải qua những cột mốc gì để có được diện mạo như hiện tại. Và dưới đây chính là câu trả lời!

Từ trường đào tạo kinh tế đến ngôi trường có cả khối ngành sức khỏe

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6/1996, do Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm Hiệu trưởng sáng lập. Đây vốn là một trong những trường đại học ngoài công lập lâu đời tại Hà Nội, ban đầu chỉ đào tạo các ngành thuộc khối Kinh tế, Quản trị, Công nghệ, Ngôn ngữ.

Bước ngoặt đến vào ngày 19/11/2015, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép trường đào tạo trình độ đại học đối với 2 ngành Y đa khoa và Dược học, mở đường cho trường trở thành một trong số ít trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam khi đó được phép đào tạo bác sĩ.

Trước đó, Khoa Dược của trường đã được thành lập từ năm 2014, đặt tại tòa nhà C, cơ sở I Vĩnh Tuy, với đội ngũ gần 40 cán bộ giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Từng gây xôn xao dư luận vì lo ngại chất lượng đầu vào

Ngành Y khoa, mang mã ngành 7720101, của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2016, sau khi trường được cấp mã ngành theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Tuổi Trẻ, thời điểm 2015 và 2016, việc một trường đại học đa ngành, vốn không có truyền thống đào tạo Y khoa, được cấp phép mở ngành này từng gây xôn xao dư luận, do nhiều ý kiến lo ngại về chất lượng đầu vào cũng như chất lượng đào tạo so với các trường Y truyền thống.

Để trấn an dư luận, nhà trường khi đó khẳng định đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa Y gồm nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ từng công tác và nguyên là cán bộ quản lý, giảng viên tại các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Hải Phòng. Sau hơn 6 năm đào tạo, ngày 10/1/2023, trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho khóa sinh viên Y khoa, Dược khoa và Điều dưỡng đầu tiên.

Hiện đào tạo 4 ngành thuộc khối sức khỏe

Hiện tại, khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gồm 4 ngành là Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Răng Hàm Mặt, được xem là nhóm ngành có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong tổng số 27 ngành đào tạo bậc đại học của trường. Sinh viên tốt nghiệp các ngành này có thể làm việc tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm y tế, hoặc học tiếp lên các bậc sau đại học theo quy định hiện hành.

Theo VnExpress, học phí ngành Y khoa của trường hiện ở mức 66,28 triệu đồng một năm, còn điểm chuẩn đầu vào những năm gần đây thường chỉ ở mức bằng điểm sàn chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thấp hơn đáng kể so với các trường Y công lập truyền thống.

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