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Xây dựng Hòa Bình, Global X... bị "bêu tên" nợ BHXH hàng chục tỷ đồng

Theo www.nguoiduatin.vn
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Bảo hiểm xã hội Tp.HCM vừa công khai danh sách 100 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền gần 893 tỷ đồng. Trong đó đơn vị có số tiền chậm đóng thấp nhất là 4,13 tỷ đồng, cao nhất lên tới 56,8 tỷ đồng.

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, BHXH Tp.HCM vừa công khai danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH trên địa bàn với tổng số tiền gần 893 tỷ đồng.

Danh sách được tổng hợp trên cơ sở số liệu chậm đóng đến hết ngày 30/6/2026, đã cập nhật các khoản nộp theo ủy nhiệm chi đến hết ngày 8/7/2026.

Đơn vị có số tiền chậm đóng lớn nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, với hơn 56,784 tỷ đồng. Tiếp đó là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, chậm đóng hơn 42 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu (Global X), chậm đóng hơn 38 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Global X là công ty chuyên trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của Việt Nam và thế giới, một trong các trụ cột của Nova Services - doanh nghiệp liên quan đến nhóm cổ đông

Global X có tên ban đầu là CTCP ẩm thực Tokyo Sushi. Sau đó, Công ty đổi tên thành CTCP Ẩm thực châu Á và hiện tại là CTCP Trải nghiệm toàn cầu.

Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là Ẩm thực, Beer Garden và Cafe. Chỉ một thời gian ngắn, Global X đã "phủ sóng" với loạt thương hiệu Lalaland, Casa,Tokyo House, Nova Dreams Cafe... không chỉ ở Tp.HCM, mà còn lan về các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Thuận (nơi đặt các khu du lịch của Nova).

Xây dựng Hòa Bình, Global X... bị "bêu tên" nợ BXH hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Các thương hiệu phủ sóng của Global X (Ảnh chụp màn hình)

Trong danh sách công bố lần này của BHXH Tp.HCM có số tiền chậm đóng lớn còn có Công ty TNHH Việt Thắng Jean, chậm đóng hơn 19,6 tỷ đồng; Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần, chậm đóng hơn 16 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng.

Trong danh sách 100 đơn vị, có 28 đơn vị chậm đóng từ 10 tỷ đồng trở lên, với tổng số tiền hơn 458 tỷ đồng. Riêng 10 đơn vị đứng đầu danh sách đã chậm đóng hơn 250 tỷ đồng.

STT

BHXH cơ sở quản lý

Tên đơn vị chậm đóng

Địa chỉ

Số lao động

Tỷ lệ nợ

Số tiền chậm đóng

1

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM

1131

20.671

56,784,730,204

2

BHXH cơ sở Tân Định

Cty Cp Dv Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn

10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

30

98.674

42,149,123,229

3

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty Cổ Phần Trải Nghiệm Toàn Cầu

Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM

345

26.158

38,042,029,150

4

BHXH cơ sở Cát Lái

Cty TNHH Việt Thắng Jean

38 Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

96

74.478

19,622,130,180

5

BHXH cơ sở Nhà Bè

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí - Công Ty Cổ Phần

Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM

130

50.935

16,664,309,645

6

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM

175

30.37

15,798,388,409

7

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt

66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM

6

82

15,743,577,055

8

BHXH cơ sở An Lạc

Cty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái

Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, phường An Lạc, TP.HCM

1

66.885

15,555,895,548

9

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công Ty TNHH Thương Mại Evergreen Việt Nam

58 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, TP.HCM

104

54.365

15,403,063,539

10

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công Ty TNHH Tm Dv Vt Xd Giao Thông T&T

98 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng, TP.HCM

74

67.622

14,474,217,505

11

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công Ty Cp Phong Phú Sắc Việt

Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM

70

23.09

14,243,408,702

12

BHXH cơ sở Phú Mỹ

Công Ty TNHH Gạch Men Nhà Ý

Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM

168

36.847

13,870,405,811

13

BHXH cơ sở Dĩ An

Công Ty Cp Xây Dựng Công Trình Và Khai Thác Đá 621

Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM

4

115.8

13,442,372,141

14

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp

92A-94 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

3

123.04

13,336,849,705

15

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công Ty TNHH Intershop

272/6 Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP.HCM

146

38.578

13,066,448,877

16

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Ctm

816/27 Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

141

30.947

12,204,541,560

17

BHXH cơ sở Phú Mỹ

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Qh Plus

Đường số 3, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, phường Phú Mỹ, TP.HCM

626

5.469

11,833,931,521

18

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health

Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

49

23.651

11,218,333,020

19

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tam Quan

Số 53 Đường Số 10, phường An Khánh, TP.HCM

189

20.579

11,182,505,728

20

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

LÔ HT-3-2, ĐƯỜNG D2, KHU CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

2

67.68

11,026,453,895

21

BHXH cơ sở Tân An Hội

Công Ty TNHH Hanjoo Trade

Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP.HCM

146

41.318

10,867,379,555

22

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Dựng Số 8

400/5 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

7

150.71

10,672,722,474

23

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty Cp Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên

Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

1

72.5

10,525,963,914

24

BHXH cơ sở Thới An

Công Ty Cổ Phần Best Quality Construction

1700/3, QL1A, phường An Phú Đông, TP.HCM

57

42.318

10,427,245,521

25

BHXH cơ sở Tân Định

Ct TNHH Tm Dv Green Leaf Việt Nam

108 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

88

54.017

10,299,789,077

26

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Cty Cp Dược Phẩm Pha No

Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

10

59.147

10,241,730,642

27

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh

8-10, Nguyễn Bá Tuyển, phường Bảy Hiền, TP.HCM

142

32.689

10,211,659,339

28

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty Cp Hưng Thịnh Land

53 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM

326

6.836

10,040,492,386

29

BHXH cơ sở Nhà Bè

Cty Cp Sx - Xd Hưng Long Phước

Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

48

62.561

9,757,991,825

30

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Duy Tân

97 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM

11

45.063

9,736,440,149

31

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty Cổ Phần Tini

Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

169

18.334

9,696,394,917

32

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL

Lầu 04, Tòa Nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

327

15.963

9,523,169,071

33

BHXH cơ sở Tân Định

Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn

10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

1

67.874

9,485,236,501

34

BHXH cơ sở Bình Tiên

Công Ty Cổ Phần Ba Huân

22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM

4

15.915

8,981,879,628

35

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty TNHH Christinas Vietnam (Tw4128A)

212/2B Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

10

89

8,817,908,787

36

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công Ty TNHH Kondo Vietnam

Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

102

24.755

8,228,965,416

37

BHXH cơ sở Tân Phú

Công Ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM

22

60.544

8,186,651,591

38

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công Ty Cp Xây Dựng Đầu Tư Công Nghiệp Đông Dương

143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TP.HCM

109

32.402

8,071,585,781

39

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công Ty TNHH Indi Games

Tầng 2 - Tầng 3, Tòa Nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

23

31.773

7,999,008,213

40

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty Cp Tập Đoàn Hưng Thịnh

191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM

249

4.898

7,723,601,555

41

BHXH cơ sở Tân Định

Cty Cp An Ánh Hùng

178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM

4

63.631

7,399,197,320

42

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tm-Sx-Xd Đông Mê Kông

Số 12A12, đường Mê Linh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

2

115

7,393,330,683

43

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

308 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM

13

64.349

7,221,240,752

44

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công Ty Cp Tv Tm Dv Địa Ốc Hoàng Quân

15 Nguyễn Lương Bằng , phường Tân Mỹ , TP.HCM

60

60.217

7,179,869,860

45

BHXH cơ sở Tân Định

Cty Cp Đầu Tư Danh Khôi Holdings

3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM

112

24.128

7,059,822,966

46

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công Ty TNHH Sx & Tm Tùng Vinh

26/11 Trần Văn Mười,ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM

17

75.924

6,741,541,676

47

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công Ty TNHH May Mặc & Giặt Tẩy Bến Nghé

Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP.HCM

234

16.614

6,694,968,283

48

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Bách Khoa Quốc Tế

729 Đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP.HCM

3

73.849

6,572,293,381

49

BHXH cơ sở Tân Định

Cty Cp Đại Nam Việt

104 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TP.HCM

2

129.85

6,550,412,816

50

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công Ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga California

Lầu 5, Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TP.HCM

550

4.332

6,544,768,328

51

VP TP. HCM

Công Ty TNHH Grandhome Stone Vina

14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

93

36.58

6,469,807,898

52

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty Cp Dream Viet Education

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

264

14.579

6,423,489,246

53

BHXH cơ sở An Lạc

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt

Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM

9

59.517

6,421,371,534

54

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim

177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

53

35.96

6,392,243,877

55

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Cty TNHH Knt Phoong Tín Vina 4

Thửa số 66, Tờ bản đồ số B4 (DC15), Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM

338

7.953

6,206,477,566

56

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Citigym

52 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP.HCM

421

4.728

6,147,163,411

57

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công Ty TNHH Yujin Vina

Lô 71-74 - Kcx, Phường Linh Xuân, TP.HCM

253

7.777

5,940,581,912

58

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mpc Logistics

T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM

46

22.27

5,939,028,176

59

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công Ty Cổ Phần Việt Kiến Trúc

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

5

110

5,909,688,989

60

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công Ty TNHH Tm Dv Xk Quốc Tế Mỹ Việt

9 Km9, Đường Song Hành, Khu Phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM

1

54.12

5,829,678,744

61

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

415/17 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM

146

27.636

5,734,051,386

62

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Cty Cp Tm Dv Tvtk Thời Trang Việt

189A Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

42

43.514

5,726,337,499

63

BHXH cơ sở Tân Định

Cty TNHH Việt Nam Phát

47B Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP.HCM

2

103.4

5,723,507,341

64

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty Cổ Phần Đ.H.C

Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM

3

91.464

5,688,778,553

65

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng - Phát Triển Nhà Bảo Linh

339 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM

21

62

5,655,439,097

66

BHXH cơ sở Tam Thắng

Công Ty TNHH Toàn Thắng

439 Bình Giã, phường Tam Thắng, TP.HCM

1000

3.196

5,592,764,075

67

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kinh Doanh S&H Tại Tỉnh Bình Dương

Khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM

1

46.794

5,586,479,075

68

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Quảng Cáo Lữ Nhạc

Số 5, Đường số 10, Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM

99

14.633

5,528,218,718

69

BHXH cơ sở An Lạc

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân

1016A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP.HCM

407

8.964

5,501,777,633

70

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công Ty Cổ Phần Nhựa Sài Gòn

242 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM

30

62.914

5,485,359,268

71

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Lắp Khánh An

A6 Hoàng Quốc Việt, KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, TP.HCM

4

91.675

5,465,085,467

72

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc

70 Cộng Hòa, phường Bảy Hiền, TP.HCM

119

18.49

5,392,965,601

73

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty Cp Quốc Tế Quang Điện

Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

1

64.194

5,313,786,817

74

BHXH cơ sở Tam Thắng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Udcons

Số 37 đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng, TP.HCM

52

42.657

5,221,801,207

75

BHXH cơ sở Thới An

Cty TNHH Grand Legend Vina

09a TTN 25, KP5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

407

6

5,200,989,837

76

BHXH cơ sở An Lạc

Cty TNHH TMDV Minh Nam

Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM

89

34.662

5,164,498,804

77

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam

Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

246

6.933

5,093,071,154

78

BHXH cơ sở Phú Mỹ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VTS

Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM

4

43.767

5,024,260,657

79

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH MTV Bệnh Viện Phụ Sản Mê Kông

243A Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

457

3.302

4,961,535,436

80

BHXH cơ sở Tân Định

Cty Cp Tập Đoàn Mai Linh

64-68 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM

34

21.865

4,945,140,408

81

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công Ty Cổ Phần Êđen

117 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM

7

66

4,938,178,552

82

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương

31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, TP.HCM

1

116

4,813,547,018

83

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công Ty TNHH Snc Garment International

450/64 tổ 14 ấp 1, xã Đông Thạnh, TP.HCM

235

11.454

4,770,415,382

84

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công Ty Cổ Phần ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông

46A Đường 27, phường Hiệp Bình, TP.HCM

2

178

4,717,345,380

85

BHXH cơ sở Thới An

Cty TNHH Sx Tm Dv Thanh Tiên

233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM

1

122.77

4,624,651,448

86

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Trí

Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, phường Sài Gòn, TP.HCM

12

103.53

4,490,371,746

87

BHXH cơ sở Tân An Hội

Công Ty TNHH Thương Mại May Mặc Vigawell

11 Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm,xã Củ Chi, TP.HCM

258

9.244

4,462,884,050

88

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty TNHH Vận Tải Green Leaf Việt Nam

104 – 106 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM

346

8.173

4,442,555,786

89

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc

A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM

19

76.605

4,415,542,348

90

BHXH cơ sở Tam Thắng

Công Ty Cp Kết Cấu Kim Loại Và Lắp Máy Dầu Khí

02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM

550

3.158

4,361,712,625

91

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Xây Dựng Xanh TDH

thửa đất số 555, tờ bản đồ số 83, khu phố Trung, phường Bình Hòa, TP.HCM

265

10.985

4,335,049,104

92

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty TNHH Brancher.X Việt Nam

Tầng 19, P.1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức, phường Sài Gòn, TP.HCM

90

6.671

4,298,665,992

93

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình 3

136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, TP.HCM

80

20.473

4,272,201,493

94

BHXH cơ sở Bà Rịa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Ngọc

Đường số 32, ấp Phước Tân, phường Long Hương, TP.HCM

1

133

4,265,398,424

95

BHXH cơ sở Bình Tiên

Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Hùng Vương

Lô Số 21-23, Đường Số 8, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM

52

28.655

4,258,369,322

96

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Cty TNHH Gỗ Thịnh An

Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM

7

80.439

4,247,150,775

97

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity

142BĐƯỜNG SỐ 1, KDC SÔNG GIỒNG, Khu phố 2, phường Bình Trưng, TP.HCM

128

13.308

4,224,356,885

98

VP TP. HCM

Cty Cp ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương

15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM

23

74.024

4,216,987,691

99

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Cty TNHH MTV Giống Gia Súc Vietswan

Số SH13, Đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, TP.HCM

175

9.975

4,143,943,953

100

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cuộc Sống Của Tôi

179 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

248

12.743

4,133,120,903

Tổng cộng

892,633,806,094

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế bổ sung các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT), trừ trường hợp có lý do chính đáng theo quy định của Chính phủ.

Các hành vi vi phạm bao gồm không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc; kê khai tiền lương làm căn cứ đóng thấp hơn quy định; không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền bảo hiểm sau 60 ngày kể từ thời hạn phải đóng và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc.

Bên cạnh chế tài hành chính, Điều 216 Bộ luật Hình sự cũng quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo đó, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, tùy theo số tiền trốn đóng, số lượng lao động bị ảnh hưởng và tính chất, mức độ vi phạm. Trường hợp trốn đóng từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc trốn đóng cho từ 200 lao động trở lên có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là từ 2 đến 7 năm tù.

Quỳnh Chi (t/h)

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