Xây dựng Hòa Bình, Global X... bị "bêu tên" nợ BHXH hàng chục tỷ đồng
Bảo hiểm xã hội Tp.HCM vừa công khai danh sách 100 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền gần 893 tỷ đồng. Trong đó đơn vị có số tiền chậm đóng thấp nhất là 4,13 tỷ đồng, cao nhất lên tới 56,8 tỷ đồng.
Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, BHXH Tp.HCM vừa công khai danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH trên địa bàn với tổng số tiền gần 893 tỷ đồng.
Danh sách được tổng hợp trên cơ sở số liệu chậm đóng đến hết ngày 30/6/2026, đã cập nhật các khoản nộp theo ủy nhiệm chi đến hết ngày 8/7/2026.
Đơn vị có số tiền chậm đóng lớn nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, với hơn 56,784 tỷ đồng. Tiếp đó là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, chậm đóng hơn 42 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu (Global X), chậm đóng hơn 38 tỷ đồng.
Theo giới thiệu, Global X là công ty chuyên trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của Việt Nam và thế giới, một trong các trụ cột của Nova Services - doanh nghiệp liên quan đến nhóm cổ đông
Global X có tên ban đầu là CTCP ẩm thực Tokyo Sushi. Sau đó, Công ty đổi tên thành CTCP Ẩm thực châu Á và hiện tại là CTCP Trải nghiệm toàn cầu.
Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là Ẩm thực, Beer Garden và Cafe. Chỉ một thời gian ngắn, Global X đã "phủ sóng" với loạt thương hiệu Lalaland, Casa,Tokyo House, Nova Dreams Cafe... không chỉ ở Tp.HCM, mà còn lan về các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Thuận (nơi đặt các khu du lịch của Nova).
Trong danh sách công bố lần này của BHXH Tp.HCM có số tiền chậm đóng lớn còn có Công ty TNHH Việt Thắng Jean, chậm đóng hơn 19,6 tỷ đồng; Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần, chậm đóng hơn 16 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng.
Trong danh sách 100 đơn vị, có 28 đơn vị chậm đóng từ 10 tỷ đồng trở lên, với tổng số tiền hơn 458 tỷ đồng. Riêng 10 đơn vị đứng đầu danh sách đã chậm đóng hơn 250 tỷ đồng.
|
STT
|
BHXH cơ sở quản lý
|
Tên đơn vị chậm đóng
|
Địa chỉ
|
Số lao động
|
Tỷ lệ nợ
|
Số tiền chậm đóng
|
1
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình
|
235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
1131
|
20.671
|
56,784,730,204
|
2
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Cty Cp Dv Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn
|
10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
30
|
98.674
|
42,149,123,229
|
3
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Công Ty Cổ Phần Trải Nghiệm Toàn Cầu
|
Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
345
|
26.158
|
38,042,029,150
|
4
|
BHXH cơ sở Cát Lái
|
Cty TNHH Việt Thắng Jean
|
38 Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
96
|
74.478
|
19,622,130,180
|
5
|
BHXH cơ sở Nhà Bè
|
Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí - Công Ty Cổ Phần
|
Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM
|
130
|
50.935
|
16,664,309,645
|
6
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
|
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM
|
175
|
30.37
|
15,798,388,409
|
7
|
BHXH cơ sở Cát Lái
|
Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt
|
66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM
|
6
|
82
|
15,743,577,055
|
8
|
BHXH cơ sở An Lạc
|
Cty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái
|
Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, phường An Lạc, TP.HCM
|
1
|
66.885
|
15,555,895,548
|
9
|
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|
Công Ty TNHH Thương Mại Evergreen Việt Nam
|
58 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, TP.HCM
|
104
|
54.365
|
15,403,063,539
|
10
|
BHXH cơ sở Hòa Hưng
|
Công Ty TNHH Tm Dv Vt Xd Giao Thông T&T
|
98 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng, TP.HCM
|
74
|
67.622
|
14,474,217,505
|
11
|
BHXH cơ sở Hòa Hưng
|
Công Ty Cp Phong Phú Sắc Việt
|
Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM
|
70
|
23.09
|
14,243,408,702
|
12
|
BHXH cơ sở Phú Mỹ
|
Công Ty TNHH Gạch Men Nhà Ý
|
Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|
168
|
36.847
|
13,870,405,811
|
13
|
BHXH cơ sở Dĩ An
|
Công Ty Cp Xây Dựng Công Trình Và Khai Thác Đá 621
|
Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM
|
4
|
115.8
|
13,442,372,141
|
14
|
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp
|
92A-94 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|
3
|
123.04
|
13,336,849,705
|
15
|
BHXH cơ sở Hòa Hưng
|
Công Ty TNHH Intershop
|
272/6 Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP.HCM
|
146
|
38.578
|
13,066,448,877
|
16
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Ctm
|
816/27 Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
|
141
|
30.947
|
12,204,541,560
|
17
|
BHXH cơ sở Phú Mỹ
|
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Qh Plus
|
Đường số 3, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|
626
|
5.469
|
11,833,931,521
|
18
|
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|
Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health
|
Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|
49
|
23.651
|
11,218,333,020
|
19
|
BHXH cơ sở Thủ Đức
|
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tam Quan
|
Số 53 Đường Số 10, phường An Khánh, TP.HCM
|
189
|
20.579
|
11,182,505,728
|
20
|
BHXH cơ sở Cát Lái
|
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên
|
LÔ HT-3-2, ĐƯỜNG D2, KHU CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
2
|
67.68
|
11,026,453,895
|
21
|
BHXH cơ sở Tân An Hội
|
Công Ty TNHH Hanjoo Trade
|
Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP.HCM
|
146
|
41.318
|
10,867,379,555
|
22
|
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|
Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Dựng Số 8
|
400/5 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|
7
|
150.71
|
10,672,722,474
|
23
|
BHXH cơ sở Cát Lái
|
Công Ty Cp Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên
|
Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
1
|
72.5
|
10,525,963,914
|
24
|
BHXH cơ sở Thới An
|
Công Ty Cổ Phần Best Quality Construction
|
1700/3, QL1A, phường An Phú Đông, TP.HCM
|
57
|
42.318
|
10,427,245,521
|
25
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Ct TNHH Tm Dv Green Leaf Việt Nam
|
108 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
88
|
54.017
|
10,299,789,077
|
26
|
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|
Cty Cp Dược Phẩm Pha No
|
Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
|
10
|
59.147
|
10,241,730,642
|
27
|
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh
|
8-10, Nguyễn Bá Tuyển, phường Bảy Hiền, TP.HCM
|
142
|
32.689
|
10,211,659,339
|
28
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Công Ty Cp Hưng Thịnh Land
|
53 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
326
|
6.836
|
10,040,492,386
|
29
|
BHXH cơ sở Nhà Bè
|
Cty Cp Sx - Xd Hưng Long Phước
|
Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|
48
|
62.561
|
9,757,991,825
|
30
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Duy Tân
|
97 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM
|
11
|
45.063
|
9,736,440,149
|
31
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Công Ty Cổ Phần Tini
|
Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
169
|
18.334
|
9,696,394,917
|
32
|
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|
Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL
|
Lầu 04, Tòa Nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|
327
|
15.963
|
9,523,169,071
|
33
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn
|
10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
1
|
67.874
|
9,485,236,501
|
34
|
BHXH cơ sở Bình Tiên
|
Công Ty Cổ Phần Ba Huân
|
22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM
|
4
|
15.915
|
8,981,879,628
|
35
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Công Ty TNHH Christinas Vietnam (Tw4128A)
|
212/2B Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
10
|
89
|
8,817,908,787
|
36
|
BHXH cơ sở Nhà Bè
|
Công Ty TNHH Kondo Vietnam
|
Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|
102
|
24.755
|
8,228,965,416
|
37
|
BHXH cơ sở Tân Phú
|
Công Ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật
|
25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|
22
|
60.544
|
8,186,651,591
|
38
|
BHXH cơ sở Chợ Lớn
|
Công Ty Cp Xây Dựng Đầu Tư Công Nghiệp Đông Dương
|
143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TP.HCM
|
109
|
32.402
|
8,071,585,781
|
39
|
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|
Công Ty TNHH Indi Games
|
Tầng 2 - Tầng 3, Tòa Nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
|
23
|
31.773
|
7,999,008,213
|
40
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Công Ty Cp Tập Đoàn Hưng Thịnh
|
191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
249
|
4.898
|
7,723,601,555
|
41
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Cty Cp An Ánh Hùng
|
178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM
|
4
|
63.631
|
7,399,197,320
|
42
|
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tm-Sx-Xd Đông Mê Kông
|
Số 12A12, đường Mê Linh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|
2
|
115
|
7,393,330,683
|
43
|
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương
|
308 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM
|
13
|
64.349
|
7,221,240,752
|
44
|
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
|
Công Ty Cp Tv Tm Dv Địa Ốc Hoàng Quân
|
15 Nguyễn Lương Bằng , phường Tân Mỹ , TP.HCM
|
60
|
60.217
|
7,179,869,860
|
45
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Cty Cp Đầu Tư Danh Khôi Holdings
|
3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM
|
112
|
24.128
|
7,059,822,966
|
46
|
BHXH cơ sở Hóc Môn
|
Công Ty TNHH Sx & Tm Tùng Vinh
|
26/11 Trần Văn Mười,ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM
|
17
|
75.924
|
6,741,541,676
|
47
|
BHXH cơ sở Lái Thiêu
|
Công Ty TNHH May Mặc & Giặt Tẩy Bến Nghé
|
Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP.HCM
|
234
|
16.614
|
6,694,968,283
|
48
|
BHXH cơ sở Hòa Hưng
|
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Bách Khoa Quốc Tế
|
729 Đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP.HCM
|
3
|
73.849
|
6,572,293,381
|
49
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Cty Cp Đại Nam Việt
|
104 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TP.HCM
|
2
|
129.85
|
6,550,412,816
|
50
|
BHXH cơ sở Chợ Lớn
|
Công Ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga California
|
Lầu 5, Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TP.HCM
|
550
|
4.332
|
6,544,768,328
|
51
|
VP TP. HCM
|
Công Ty TNHH Grandhome Stone Vina
|
14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
|
93
|
36.58
|
6,469,807,898
|
52
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Công Ty Cp Dream Viet Education
|
P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM
|
264
|
14.579
|
6,423,489,246
|
53
|
BHXH cơ sở An Lạc
|
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt
|
Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
|
9
|
59.517
|
6,421,371,534
|
54
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim
|
177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
53
|
35.96
|
6,392,243,877
|
55
|
BHXH cơ sở Lái Thiêu
|
Cty TNHH Knt Phoong Tín Vina 4
|
Thửa số 66, Tờ bản đồ số B4 (DC15), Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM
|
338
|
7.953
|
6,206,477,566
|
56
|
BHXH cơ sở Hòa Hưng
|
Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Citigym
|
52 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP.HCM
|
421
|
4.728
|
6,147,163,411
|
57
|
BHXH cơ sở Thủ Đức
|
Công Ty TNHH Yujin Vina
|
Lô 71-74 - Kcx, Phường Linh Xuân, TP.HCM
|
253
|
7.777
|
5,940,581,912
|
58
|
BHXH cơ sở Lái Thiêu
|
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mpc Logistics
|
T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM
|
46
|
22.27
|
5,939,028,176
|
59
|
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
|
Công Ty Cổ Phần Việt Kiến Trúc
|
15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
|
5
|
110
|
5,909,688,989
|
60
|
BHXH cơ sở Thủ Đức
|
Công Ty TNHH Tm Dv Xk Quốc Tế Mỹ Việt
|
9 Km9, Đường Song Hành, Khu Phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM
|
1
|
54.12
|
5,829,678,744
|
61
|
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|
Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch
|
415/17 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM
|
146
|
27.636
|
5,734,051,386
|
62
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Cty Cp Tm Dv Tvtk Thời Trang Việt
|
189A Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
42
|
43.514
|
5,726,337,499
|
63
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Cty TNHH Việt Nam Phát
|
47B Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP.HCM
|
2
|
103.4
|
5,723,507,341
|
64
|
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|
Công Ty Cổ Phần Đ.H.C
|
Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
|
3
|
91.464
|
5,688,778,553
|
65
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng - Phát Triển Nhà Bảo Linh
|
339 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM
|
21
|
62
|
5,655,439,097
|
66
|
BHXH cơ sở Tam Thắng
|
Công Ty TNHH Toàn Thắng
|
439 Bình Giã, phường Tam Thắng, TP.HCM
|
1000
|
3.196
|
5,592,764,075
|
67
|
BHXH cơ sở Lái Thiêu
|
Chi Nhánh Công Ty TNHH Kinh Doanh S&H Tại Tỉnh Bình Dương
|
Khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM
|
1
|
46.794
|
5,586,479,075
|
68
|
BHXH cơ sở Chánh Hưng
|
Công Ty TNHH Thương Mại Và Quảng Cáo Lữ Nhạc
|
Số 5, Đường số 10, Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM
|
99
|
14.633
|
5,528,218,718
|
69
|
BHXH cơ sở An Lạc
|
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân
|
1016A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP.HCM
|
407
|
8.964
|
5,501,777,633
|
70
|
BHXH cơ sở Chợ Lớn
|
Công Ty Cổ Phần Nhựa Sài Gòn
|
242 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM
|
30
|
62.914
|
5,485,359,268
|
71
|
BHXH cơ sở Nhà Bè
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Lắp Khánh An
|
A6 Hoàng Quốc Việt, KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, TP.HCM
|
4
|
91.675
|
5,465,085,467
|
72
|
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc
|
70 Cộng Hòa, phường Bảy Hiền, TP.HCM
|
119
|
18.49
|
5,392,965,601
|
73
|
BHXH cơ sở Cát Lái
|
Công Ty Cp Quốc Tế Quang Điện
|
Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
1
|
64.194
|
5,313,786,817
|
74
|
BHXH cơ sở Tam Thắng
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Udcons
|
Số 37 đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng, TP.HCM
|
52
|
42.657
|
5,221,801,207
|
75
|
BHXH cơ sở Thới An
|
Cty TNHH Grand Legend Vina
|
09a TTN 25, KP5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM
|
407
|
6
|
5,200,989,837
|
76
|
BHXH cơ sở An Lạc
|
Cty TNHH TMDV Minh Nam
|
Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
|
89
|
34.662
|
5,164,498,804
|
77
|
BHXH cơ sở Cát Lái
|
Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam
|
Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
246
|
6.933
|
5,093,071,154
|
78
|
BHXH cơ sở Phú Mỹ
|
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VTS
|
Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|
4
|
43.767
|
5,024,260,657
|
79
|
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
|
Công Ty TNHH MTV Bệnh Viện Phụ Sản Mê Kông
|
243A Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|
457
|
3.302
|
4,961,535,436
|
80
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Cty Cp Tập Đoàn Mai Linh
|
64-68 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
34
|
21.865
|
4,945,140,408
|
81
|
BHXH cơ sở Thủ Đức
|
Công Ty Cổ Phần Êđen
|
117 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM
|
7
|
66
|
4,938,178,552
|
82
|
BHXH cơ sở Thủ Đức
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương
|
31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, TP.HCM
|
1
|
116
|
4,813,547,018
|
83
|
BHXH cơ sở Hóc Môn
|
Công Ty TNHH Snc Garment International
|
450/64 tổ 14 ấp 1, xã Đông Thạnh, TP.HCM
|
235
|
11.454
|
4,770,415,382
|
84
|
BHXH cơ sở Thủ Đức
|
Công Ty Cổ Phần ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông
|
46A Đường 27, phường Hiệp Bình, TP.HCM
|
2
|
178
|
4,717,345,380
|
85
|
BHXH cơ sở Thới An
|
Cty TNHH Sx Tm Dv Thanh Tiên
|
233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM
|
1
|
122.77
|
4,624,651,448
|
86
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Trí
|
Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
12
|
103.53
|
4,490,371,746
|
87
|
BHXH cơ sở Tân An Hội
|
Công Ty TNHH Thương Mại May Mặc Vigawell
|
11 Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm,xã Củ Chi, TP.HCM
|
258
|
9.244
|
4,462,884,050
|
88
|
BHXH cơ sở Cát Lái
|
Công Ty TNHH Vận Tải Green Leaf Việt Nam
|
104 – 106 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM
|
346
|
8.173
|
4,442,555,786
|
89
|
BHXH cơ sở Chánh Hưng
|
Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc
|
A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM
|
19
|
76.605
|
4,415,542,348
|
90
|
BHXH cơ sở Tam Thắng
|
Công Ty Cp Kết Cấu Kim Loại Và Lắp Máy Dầu Khí
|
02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM
|
550
|
3.158
|
4,361,712,625
|
91
|
BHXH cơ sở Lái Thiêu
|
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Xây Dựng Xanh TDH
|
thửa đất số 555, tờ bản đồ số 83, khu phố Trung, phường Bình Hòa, TP.HCM
|
265
|
10.985
|
4,335,049,104
|
92
|
BHXH cơ sở Tân Định
|
Công Ty TNHH Brancher.X Việt Nam
|
Tầng 19, P.1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
90
|
6.671
|
4,298,665,992
|
93
|
BHXH cơ sở Chợ Lớn
|
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình 3
|
136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, TP.HCM
|
80
|
20.473
|
4,272,201,493
|
94
|
BHXH cơ sở Bà Rịa
|
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Ngọc
|
Đường số 32, ấp Phước Tân, phường Long Hương, TP.HCM
|
1
|
133
|
4,265,398,424
|
95
|
BHXH cơ sở Bình Tiên
|
Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Hùng Vương
|
Lô Số 21-23, Đường Số 8, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM
|
52
|
28.655
|
4,258,369,322
|
96
|
BHXH cơ sở Lái Thiêu
|
Cty TNHH Gỗ Thịnh An
|
Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM
|
7
|
80.439
|
4,247,150,775
|
97
|
BHXH cơ sở Cát Lái
|
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity
|
142BĐƯỜNG SỐ 1, KDC SÔNG GIỒNG, Khu phố 2, phường Bình Trưng, TP.HCM
|
128
|
13.308
|
4,224,356,885
|
98
|
VP TP. HCM
|
Cty Cp ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương
|
15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM
|
23
|
74.024
|
4,216,987,691
|
99
|
BHXH cơ sở Lái Thiêu
|
Cty TNHH MTV Giống Gia Súc Vietswan
|
Số SH13, Đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, TP.HCM
|
175
|
9.975
|
4,143,943,953
|
100
|
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
|
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cuộc Sống Của Tôi
|
179 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
248
|
12.743
|
4,133,120,903
|
Tổng cộng
|
892,633,806,094
Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế bổ sung các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT), trừ trường hợp có lý do chính đáng theo quy định của Chính phủ.
Các hành vi vi phạm bao gồm không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc; kê khai tiền lương làm căn cứ đóng thấp hơn quy định; không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền bảo hiểm sau 60 ngày kể từ thời hạn phải đóng và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc.
Bên cạnh chế tài hành chính, Điều 216 Bộ luật Hình sự cũng quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Theo đó, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, tùy theo số tiền trốn đóng, số lượng lao động bị ảnh hưởng và tính chất, mức độ vi phạm. Trường hợp trốn đóng từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc trốn đóng cho từ 200 lao động trở lên có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là từ 2 đến 7 năm tù.
Quỳnh Chi (t/h)