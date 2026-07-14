Xây dựng Hòa Bình, Global X... bị "bêu tên" nợ BHXH hàng chục tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Tp.HCM vừa công khai danh sách 100 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền gần 893 tỷ đồng. Trong đó đơn vị có số tiền chậm đóng thấp nhất là 4,13 tỷ đồng, cao nhất lên tới 56,8 tỷ đồng.

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, BHXH Tp.HCM vừa công khai danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH trên địa bàn với tổng số tiền gần 893 tỷ đồng.

Danh sách được tổng hợp trên cơ sở số liệu chậm đóng đến hết ngày 30/6/2026, đã cập nhật các khoản nộp theo ủy nhiệm chi đến hết ngày 8/7/2026.

Đơn vị có số tiền chậm đóng lớn nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, với hơn 56,784 tỷ đồng. Tiếp đó là Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, chậm đóng hơn 42 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu (Global X), chậm đóng hơn 38 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Global X là công ty chuyên trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của Việt Nam và thế giới, một trong các trụ cột của Nova Services - doanh nghiệp liên quan đến nhóm cổ đông

Global X có tên ban đầu là CTCP ẩm thực Tokyo Sushi. Sau đó, Công ty đổi tên thành CTCP Ẩm thực châu Á và hiện tại là CTCP Trải nghiệm toàn cầu.

Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là Ẩm thực, Beer Garden và Cafe. Chỉ một thời gian ngắn, Global X đã "phủ sóng" với loạt thương hiệu Lalaland, Casa,Tokyo House, Nova Dreams Cafe... không chỉ ở Tp.HCM, mà còn lan về các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Thuận (nơi đặt các khu du lịch của Nova).

Các thương hiệu phủ sóng của Global X (Ảnh chụp màn hình)

Trong danh sách công bố lần này của BHXH Tp.HCM có số tiền chậm đóng lớn còn có Công ty TNHH Việt Thắng Jean, chậm đóng hơn 19,6 tỷ đồng; Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần, chậm đóng hơn 16 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Quốc Tế, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt, chậm đóng hơn 15 tỷ đồng.

Trong danh sách 100 đơn vị, có 28 đơn vị chậm đóng từ 10 tỷ đồng trở lên, với tổng số tiền hơn 458 tỷ đồng. Riêng 10 đơn vị đứng đầu danh sách đã chậm đóng hơn 250 tỷ đồng.

STT BHXH cơ sở quản lý Tên đơn vị chậm đóng Địa chỉ Số lao động Tỷ lệ nợ Số tiền chậm đóng 1 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình 235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM 1131 20.671 56,784,730,204 2 BHXH cơ sở Tân Định Cty Cp Dv Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 30 98.674 42,149,123,229 3 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty Cổ Phần Trải Nghiệm Toàn Cầu Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM 345 26.158 38,042,029,150 4 BHXH cơ sở Cát Lái Cty TNHH Việt Thắng Jean 38 Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 96 74.478 19,622,130,180 5 BHXH cơ sở Nhà Bè Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí - Công Ty Cổ Phần Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM 130 50.935 16,664,309,645 6 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế 137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM 175 30.37 15,798,388,409 7 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt 66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM 6 82 15,743,577,055 8 BHXH cơ sở An Lạc Cty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, phường An Lạc, TP.HCM 1 66.885 15,555,895,548 9 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công Ty TNHH Thương Mại Evergreen Việt Nam 58 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, TP.HCM 104 54.365 15,403,063,539 10 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công Ty TNHH Tm Dv Vt Xd Giao Thông T&T 98 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng, TP.HCM 74 67.622 14,474,217,505 11 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công Ty Cp Phong Phú Sắc Việt Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM 70 23.09 14,243,408,702 12 BHXH cơ sở Phú Mỹ Công Ty TNHH Gạch Men Nhà Ý Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM 168 36.847 13,870,405,811 13 BHXH cơ sở Dĩ An Công Ty Cp Xây Dựng Công Trình Và Khai Thác Đá 621 Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM 4 115.8 13,442,372,141 14 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp 92A-94 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 3 123.04 13,336,849,705 15 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công Ty TNHH Intershop 272/6 Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP.HCM 146 38.578 13,066,448,877 16 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Ctm 816/27 Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM 141 30.947 12,204,541,560 17 BHXH cơ sở Phú Mỹ Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Qh Plus Đường số 3, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, phường Phú Mỹ, TP.HCM 626 5.469 11,833,931,521 18 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 49 23.651 11,218,333,020 19 BHXH cơ sở Thủ Đức Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tam Quan Số 53 Đường Số 10, phường An Khánh, TP.HCM 189 20.579 11,182,505,728 20 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên LÔ HT-3-2, ĐƯỜNG D2, KHU CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 2 67.68 11,026,453,895 21 BHXH cơ sở Tân An Hội Công Ty TNHH Hanjoo Trade Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TP.HCM 146 41.318 10,867,379,555 22 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Dựng Số 8 400/5 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 7 150.71 10,672,722,474 23 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty Cp Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 1 72.5 10,525,963,914 24 BHXH cơ sở Thới An Công Ty Cổ Phần Best Quality Construction 1700/3, QL1A, phường An Phú Đông, TP.HCM 57 42.318 10,427,245,521 25 BHXH cơ sở Tân Định Ct TNHH Tm Dv Green Leaf Việt Nam 108 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 88 54.017 10,299,789,077 26 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Cty Cp Dược Phẩm Pha No Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM 10 59.147 10,241,730,642 27 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh 8-10, Nguyễn Bá Tuyển, phường Bảy Hiền, TP.HCM 142 32.689 10,211,659,339 28 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công Ty Cp Hưng Thịnh Land 53 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM 326 6.836 10,040,492,386 29 BHXH cơ sở Nhà Bè Cty Cp Sx - Xd Hưng Long Phước Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM 48 62.561 9,757,991,825 30 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Duy Tân 97 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM 11 45.063 9,736,440,149 31 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty Cổ Phần Tini Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 169 18.334 9,696,394,917 32 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL Lầu 04, Tòa Nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 327 15.963 9,523,169,071 33 BHXH cơ sở Tân Định Trung Tâm Bưu Chính Sài Gòn 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 1 67.874 9,485,236,501 34 BHXH cơ sở Bình Tiên Công Ty Cổ Phần Ba Huân 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM 4 15.915 8,981,879,628 35 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty TNHH Christinas Vietnam (Tw4128A) 212/2B Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM 10 89 8,817,908,787 36 BHXH cơ sở Nhà Bè Công Ty TNHH Kondo Vietnam Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM 102 24.755 8,228,965,416 37 BHXH cơ sở Tân Phú Công Ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật 25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM 22 60.544 8,186,651,591 38 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công Ty Cp Xây Dựng Đầu Tư Công Nghiệp Đông Dương 143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TP.HCM 109 32.402 8,071,585,781 39 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công Ty TNHH Indi Games Tầng 2 - Tầng 3, Tòa Nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM 23 31.773 7,999,008,213 40 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công Ty Cp Tập Đoàn Hưng Thịnh 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM 249 4.898 7,723,601,555 41 BHXH cơ sở Tân Định Cty Cp An Ánh Hùng 178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM 4 63.631 7,399,197,320 42 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Tm-Sx-Xd Đông Mê Kông Số 12A12, đường Mê Linh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM 2 115 7,393,330,683 43 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương 308 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM 13 64.349 7,221,240,752 44 BHXH cơ sở Cầu Kiệu Công Ty Cp Tv Tm Dv Địa Ốc Hoàng Quân 15 Nguyễn Lương Bằng , phường Tân Mỹ , TP.HCM 60 60.217 7,179,869,860 45 BHXH cơ sở Tân Định Cty Cp Đầu Tư Danh Khôi Holdings 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM 112 24.128 7,059,822,966 46 BHXH cơ sở Hóc Môn Công Ty TNHH Sx & Tm Tùng Vinh 26/11 Trần Văn Mười,ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM 17 75.924 6,741,541,676 47 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công Ty TNHH May Mặc & Giặt Tẩy Bến Nghé Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP.HCM 234 16.614 6,694,968,283 48 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Bách Khoa Quốc Tế 729 Đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP.HCM 3 73.849 6,572,293,381 49 BHXH cơ sở Tân Định Cty Cp Đại Nam Việt 104 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TP.HCM 2 129.85 6,550,412,816 50 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công Ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga California Lầu 5, Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TP.HCM 550 4.332 6,544,768,328 51 VP TP. HCM Công Ty TNHH Grandhome Stone Vina 14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Phường Tân Mỹ, TP.HCM 93 36.58 6,469,807,898 52 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty Cp Dream Viet Education P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM 264 14.579 6,423,489,246 53 BHXH cơ sở An Lạc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM 9 59.517 6,421,371,534 54 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Sao Kim 177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM 53 35.96 6,392,243,877 55 BHXH cơ sở Lái Thiêu Cty TNHH Knt Phoong Tín Vina 4 Thửa số 66, Tờ bản đồ số B4 (DC15), Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM 338 7.953 6,206,477,566 56 BHXH cơ sở Hòa Hưng Công Ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Citigym 52 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP.HCM 421 4.728 6,147,163,411 57 BHXH cơ sở Thủ Đức Công Ty TNHH Yujin Vina Lô 71-74 - Kcx, Phường Linh Xuân, TP.HCM 253 7.777 5,940,581,912 58 BHXH cơ sở Lái Thiêu Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mpc Logistics T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM 46 22.27 5,939,028,176 59 BHXH cơ sở Xóm Chiếu Công Ty Cổ Phần Việt Kiến Trúc 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM 5 110 5,909,688,989 60 BHXH cơ sở Thủ Đức Công Ty TNHH Tm Dv Xk Quốc Tế Mỹ Việt 9 Km9, Đường Song Hành, Khu Phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM 1 54.12 5,829,678,744 61 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch 415/17 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM 146 27.636 5,734,051,386 62 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Cty Cp Tm Dv Tvtk Thời Trang Việt 189A Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM 42 43.514 5,726,337,499 63 BHXH cơ sở Tân Định Cty TNHH Việt Nam Phát 47B Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP.HCM 2 103.4 5,723,507,341 64 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Đ.H.C Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM 3 91.464 5,688,778,553 65 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng - Phát Triển Nhà Bảo Linh 339 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM 21 62 5,655,439,097 66 BHXH cơ sở Tam Thắng Công Ty TNHH Toàn Thắng 439 Bình Giã, phường Tam Thắng, TP.HCM 1000 3.196 5,592,764,075 67 BHXH cơ sở Lái Thiêu Chi Nhánh Công Ty TNHH Kinh Doanh S&H Tại Tỉnh Bình Dương Khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM 1 46.794 5,586,479,075 68 BHXH cơ sở Chánh Hưng Công Ty TNHH Thương Mại Và Quảng Cáo Lữ Nhạc Số 5, Đường số 10, Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM 99 14.633 5,528,218,718 69 BHXH cơ sở An Lạc Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân 1016A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP.HCM 407 8.964 5,501,777,633 70 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công Ty Cổ Phần Nhựa Sài Gòn 242 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM 30 62.914 5,485,359,268 71 BHXH cơ sở Nhà Bè Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Lắp Khánh An A6 Hoàng Quốc Việt, KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, TP.HCM 4 91.675 5,465,085,467 72 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc 70 Cộng Hòa, phường Bảy Hiền, TP.HCM 119 18.49 5,392,965,601 73 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty Cp Quốc Tế Quang Điện Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 1 64.194 5,313,786,817 74 BHXH cơ sở Tam Thắng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Udcons Số 37 đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng, TP.HCM 52 42.657 5,221,801,207 75 BHXH cơ sở Thới An Cty TNHH Grand Legend Vina 09a TTN 25, KP5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM 407 6 5,200,989,837 76 BHXH cơ sở An Lạc Cty TNHH TMDV Minh Nam Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM 89 34.662 5,164,498,804 77 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM 246 6.933 5,093,071,154 78 BHXH cơ sở Phú Mỹ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VTS Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM 4 43.767 5,024,260,657 79 BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa Công Ty TNHH MTV Bệnh Viện Phụ Sản Mê Kông 243A Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM 457 3.302 4,961,535,436 80 BHXH cơ sở Tân Định Cty Cp Tập Đoàn Mai Linh 64-68 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM 34 21.865 4,945,140,408 81 BHXH cơ sở Thủ Đức Công Ty Cổ Phần Êđen 117 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM 7 66 4,938,178,552 82 BHXH cơ sở Thủ Đức Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương 31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, TP.HCM 1 116 4,813,547,018 83 BHXH cơ sở Hóc Môn Công Ty TNHH Snc Garment International 450/64 tổ 14 ấp 1, xã Đông Thạnh, TP.HCM 235 11.454 4,770,415,382 84 BHXH cơ sở Thủ Đức Công Ty Cổ Phần ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông 46A Đường 27, phường Hiệp Bình, TP.HCM 2 178 4,717,345,380 85 BHXH cơ sở Thới An Cty TNHH Sx Tm Dv Thanh Tiên 233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM 1 122.77 4,624,651,448 86 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Trí Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, phường Sài Gòn, TP.HCM 12 103.53 4,490,371,746 87 BHXH cơ sở Tân An Hội Công Ty TNHH Thương Mại May Mặc Vigawell 11 Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm,xã Củ Chi, TP.HCM 258 9.244 4,462,884,050 88 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty TNHH Vận Tải Green Leaf Việt Nam 104 – 106 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM 346 8.173 4,442,555,786 89 BHXH cơ sở Chánh Hưng Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM 19 76.605 4,415,542,348 90 BHXH cơ sở Tam Thắng Công Ty Cp Kết Cấu Kim Loại Và Lắp Máy Dầu Khí 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM 550 3.158 4,361,712,625 91 BHXH cơ sở Lái Thiêu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Xây Dựng Xanh TDH thửa đất số 555, tờ bản đồ số 83, khu phố Trung, phường Bình Hòa, TP.HCM 265 10.985 4,335,049,104 92 BHXH cơ sở Tân Định Công Ty TNHH Brancher.X Việt Nam Tầng 19, P.1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức, phường Sài Gòn, TP.HCM 90 6.671 4,298,665,992 93 BHXH cơ sở Chợ Lớn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Công Trình 3 136/1 Trần Phú, phường Chợ Quán, TP.HCM 80 20.473 4,272,201,493 94 BHXH cơ sở Bà Rịa Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Ngọc Đường số 32, ấp Phước Tân, phường Long Hương, TP.HCM 1 133 4,265,398,424 95 BHXH cơ sở Bình Tiên Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Hùng Vương Lô Số 21-23, Đường Số 8, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM 52 28.655 4,258,369,322 96 BHXH cơ sở Lái Thiêu Cty TNHH Gỗ Thịnh An Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM 7 80.439 4,247,150,775 97 BHXH cơ sở Cát Lái Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity 142BĐƯỜNG SỐ 1, KDC SÔNG GIỒNG, Khu phố 2, phường Bình Trưng, TP.HCM 128 13.308 4,224,356,885 98 VP TP. HCM Cty Cp ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM 23 74.024 4,216,987,691 99 BHXH cơ sở Lái Thiêu Cty TNHH MTV Giống Gia Súc Vietswan Số SH13, Đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, TP.HCM 175 9.975 4,143,943,953 100 BHXH cơ sở Nhiêu Lộc Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cuộc Sống Của Tôi 179 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM 248 12.743 4,133,120,903 Tổng cộng 892,633,806,094

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế bổ sung các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT), trừ trường hợp có lý do chính đáng theo quy định của Chính phủ.

Các hành vi vi phạm bao gồm không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc; kê khai tiền lương làm căn cứ đóng thấp hơn quy định; không đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền bảo hiểm sau 60 ngày kể từ thời hạn phải đóng và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc.

Bên cạnh chế tài hành chính, Điều 216 Bộ luật Hình sự cũng quy định trách nhiệm hình sự đối với hành vi trốn đóng BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo đó, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, tùy theo số tiền trốn đóng, số lượng lao động bị ảnh hưởng và tính chất, mức độ vi phạm. Trường hợp trốn đóng từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc trốn đóng cho từ 200 lao động trở lên có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là từ 2 đến 7 năm tù.

Quỳnh Chi (t/h)