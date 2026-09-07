Trang trại ngựa thu nhập hàng triệu Euro của Thomas Muller ở quê

Thomas Muller kiếm tiền triệu euro từ mô hình nhân giống ngựa cao cấp.

Trên sân cỏ, Thomas Muller được biết đến như một "kẻ đi tìm khoảng trống" với phong cách thi đấu dị biệt và tính cách hóm hỉnh. Thế nhưng rời xa những khán đài rực lửa của Allianz Arena hay đấu trường MLS trong màu áo Vancouver Whitecaps, chân sút huyền thoại của bóng đá Đức lại tìm thấy niềm vui trong một không gian hoàn toàn đối lập - những trang trại ngựa yên bình vùng ngoại ô Munich.

Muller - huyền thoại bóng đá Đức (Ảnh:Getty)

Yêu thích ngựa từ mối duyên với vợ cũ

Mối duyên của Muller với loài ngựa khởi nguồn từ cuộc hôn nhân với Lisa – một vận động viên cưỡi ngựa biểu diễn chuyên nghiệp. Từ chỗ chỉ ghé thăm để ủng hộ bạn đời, tiền đạo sinh năm 1989 nhanh chóng bị cuốn hút bởi loài vật này. Với sự chân chất vốn có, Muller từng hóm hỉnh tự nhận mình là "Giám đốc cà rốt" của trang trại – người chịu trách nhiệm chính cho ngựa ăn, dọn dẹp chuồng trại và xả stress sau mỗi trận đấu. Tuy nhiên, tình yêu ấy không dừng lại ở mức thú vui đơn thuần mà nhanh chóng chuyển mình thành một dự án nghiêm túc.

Muller bén duyên với ngựa từ mối tình với vợ cũ (Ảnh: Internet)

Qua nhiều năm, cơ sở mang tên Gut Wettlkam tại Otterfing (ngoại ô phía nam Munich) đã nâng tầm thành một hệ thống chuồng trại khép kín hiện đại và phát triển thành Trạm phối giống đạt chuẩn Liên minh châu Âu (EU Insemination Station). Nơi đây quy tụ nhiều dòng ngựa đực giống cao cấp thế giới, nổi bật là chú ngựa D'Avie từng hai lần vô địch thế giới ở lứa tuổi ngựa trẻ (được mua về với giá đấu giá 620.000 euro), cá thể Imposantos danh tiếng từ Hà Lan, cùng Checker 47 – chú ngựa mà Muller đồng sở hữu, từng giành Huy chương Vàng nội dung Nhảy rào cá nhân tại Olympic Paris 2024. Thông qua việc thương mại hóa tinh trùng ngựa đông lạnh trên khắp châu Âu với mức giá trung bình 1.600 euro cho mỗi liều phối giống, trang trại mang về doanh thu hàng triệu euro mỗi năm.

Đáng chú ý, Muller không chỉ đầu tư tài chính mà còn can thiệp sâu vào khía cạnh chuyên môn. Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu di truyền học, chỉ số sinh sản và trực tiếp làm "bà đỡ" hỗ trợ ngựa sinh nở. Trải nghiệm chứng kiến những chú ngựa con như Kylie Minogue hay Dave chào đời mang lại cho anh cảm xúc đặc biệt không kém việc xé lưới đối thủ ở những trận cầu đinh.

Muller có niềm đam mê với ngựa (Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Dù đến giữa năm 2026, Thomas Muller và Lisa đã chính thức khép lại hành trình hôn nhân 17 năm trong êm đẹp để theo đuổi những định hướng riêng, đế chế Gut Wettlkam vẫn đứng đó như một minh chứng cho niềm đam mê bền bỉ. Sự nghiêm túc và bài bản của ngôi sao bóng đá Đức đã xóa tan hình ảnh một cựu tuyển thủ dạo chơi, khẳng định tầm vóc của một "nhà nông" chính hiệu trên thương trường nhân giống ngựa quốc tế.