Trà sữa điếu cày đang gây sốt: Bình cũ rượu mới, cuộc đua bán trải nghiệm của ngành đồ uống

Không cần công thức pha chế mới lạ, trà sữa điếu cày vẫn thu hút sự chú ý nhờ chai đựng dài như chiếc điếu cày, dung tích khoảng 700ml và ống hút ngoại cỡ.

Từ trà sữa ống tre đến những chai đồ uống dài bất thường, thị trường đồ uống liên tục xuất hiện các sản phẩm được chú ý nhờ hình thức khác lạ. Gần đây, trà sữa điếu cày trở thành một cái tên gây tò mò trên mạng xã hội, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ thích trải nghiệm những món ăn, thức uống mới.

Sản phẩm có thiết kế dạng chai hình ống dài, thân thon, tạo liên tưởng đến chiếc điếu cày nên được người dùng gọi vui là trà sữa điếu cày. Dung tích của sản phẩm khoảng 700ml, đi kèm một chiếc ống hút rất dài, gần tương ứng với chiều dài của chai để người dùng có thể uống trực tiếp. Giá mỗi ống như vậy khoảng 45k - 76k, tùy hương vị, topping và tùy nơi bán.

(Ảnh chụp màn hình TikTok)

Trà sữa điếu cày được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc. Về cơ bản, phần đồ uống bên trong không khác nhiều so với trà sữa thông thường. Tùy từng cửa hàng, khách hàng có thể lựa chọn các vị trà sữa khác nhau, kết hợp thêm trân châu và những loại topping quen thuộc. Điểm mới chủ yếu nằm ở vật chứa và cách thưởng thức, thay vì một công thức đồ uống hoàn toàn khác biệt.

Nhìn từ góc độ kinh doanh, trà sữa điếu cày là một ví dụ của chiến lược “bình cũ rượu mới”. Thay vì đầu tư nghiên cứu một hương vị chưa từng có, cửa hàng lấy món đồ uống quen thuộc rồi thay đổi diện mạo để tạo sự tò mò. Với khách hàng, một chai trà sữa thông thường có thể không đủ khác biệt giữa hàng loạt thương hiệu và sản phẩm trên thị trường. Nhưng một chai dài như chiếc điếu cày lại dễ khiến người đi đường chú ý, người xem dừng lại khi lướt mạng xã hội và người mua muốn thử ít nhất một lần.

(Nguồn: Vĩnh Thích Ăn Ngon)

Đây cũng là lúc sản phẩm đồ uống trở thành chất liệu cho nội dung số. Khách hàng có thể quay video cầm chai, thử chiếc ống hút dài, so sánh kích thước hoặc chia sẻ phản ứng của bạn bè. Hình thức đặc biệt giúp sản phẩm có thêm cơ hội xuất hiện trong các video ngắn, bài đăng và cuộc trò chuyện trên mạng xã hội. Mỗi lượt chia sẻ có thể đưa sản phẩm đến với một nhóm khách hàng mới mà cửa hàng không phải tự thực hiện toàn bộ hoạt động quảng bá.

Cách làm này không phải hoàn toàn mới. Năm 2023, trà sữa ống tre từng thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, trong đó phần ống tre được sử dụng làm vật chứa trở thành yếu tố nổi bật giúp sản phẩm dễ nhận diện và chụp ảnh. Một số bài viết về trào lưu này cho thấy sức hút không chỉ đến từ đồ uống bên trong mà còn từ hình thức mới lạ, gắn với nhu cầu check-in của người tiêu dùng.

Từ ống tre đến chai dài giống điếu cày, điểm chung là biến một sản phẩm quen thuộc thành một trải nghiệm có khả năng được chia sẻ. Người mua không chỉ uống trà sữa mà còn có thêm một câu chuyện để kể, một hình ảnh khác biệt để đăng tải hoặc một trải nghiệm để rủ bạn bè cùng thử.

(Nguồn: @royteaabd, Vĩnh Thích Ăn Ngon)

Tuy nhiên, tạo được sự chú ý và xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững là hai bài toán khác nhau. Một thiết kế dễ bắt chước có thể nhanh chóng xuất hiện ở nhiều cửa hàng. Khi khách hàng đã quen mắt, sự tò mò ban đầu có thể giảm dần, khiến sản phẩm khó duy trì sức hút nếu không có thêm yếu tố giữ chân người mua.

Với người bán, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào chi phí chai và ống hút, giá bán, chất lượng đồ uống, tốc độ phục vụ và mức độ khách hàng sẵn sàng quay lại. Dung tích khoảng 700ml có thể tạo cảm giác thích thú cho một bộ phận khách hàng, nhưng chưa chắc phù hợp với mọi nhu cầu. Một sản phẩm gây chú ý trên mạng xã hội cũng không đồng nghĩa với việc bán chạy lâu dài hay mang lại lợi nhuận cao.

Trào lưu này cho thấy trong thị trường đồ uống cạnh tranh, khác biệt đôi khi bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ: một chiếc chai có hình dáng khác thường, một cách uống mới lạ hoặc một sản phẩm đủ bắt mắt để người mua muốn chia sẻ.

Khi người tiêu dùng ngày càng dễ tiếp cận với vô số lựa chọn, các thương hiệu không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng và giá cả mà còn bằng khả năng tạo ra trải nghiệm đáng nhớ. Trà sữa điếu cày có thể chỉ là một trào lưu nhất thời, nhưng nó phản ánh một thực tế của kinh doanh thời đại mạng xã hội: đôi khi, trước khi thuyết phục khách hàng mua một món đồ uống, người bán cần tạo được lý do để họ chú ý đến nó trước đã.