TP.HCM: Bắt nam thanh niên cầm dao tấn công cả gia đình vợ, 4 người thương vong

Tối 24/9, UBND xã Củ Chi (TP.HCM) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) đến dãy trọ nơi người vợ (đang ly thân) sinh sống ở đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Bất ngờ nam thanh niên tấn công những người bên trong nhà. Vụ việc khiến người vợ và chị vợ tử vong, 2 người khác bị đâm trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn hướng về tỉnh Tây Ninh cũ.

Qua truy xét, công an bắt giữ nghi phạm ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm.

Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo UBND xã đã vào Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi hai nạn nhân bị thương. Hiện tại tình hình sức khỏe của ba vợ nghi phạm đã ổn định, đang được các y, bác sĩ chăm sóc. Còn người cháu (con của chị vợ) đang được phẫu thuật trong phòng mổ.

Theo người dân sinh sống gần dãy trọ, 2 vợ chồng từ quê Cà Mau lên TP.HCM làm công nhân và thuê trọ ở cùng gia đình nhà vợ trên đường Hồ Văn Tắng. Gần đây hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên người chồng không ở chung.

Thường trực UBND xã và MTTQ xã đã thăm hỏi nạn nhân vụ án tại Bệnh viện Xuyên Á. Bước đầu xã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, xã cũng đề nghị các y bác sĩ Bệnh viện Xuyên Á hết sức cứu chữa nạn nhân, cũng như xã sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình công tác hậu sự cho các nạn nhân tử vong sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất công tác điều tra theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được nhà chức trách làm rõ.