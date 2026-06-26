Toy Story 5: Góc nhìn của Gen Z về khái niệm đồ chơi

Từ khi công chiếu, phần phim mới nhất đến từ thương hiệu hoạt hình Toy Story nhanh chóng gặt hái được cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình phim tại Bắc Mỹ bởi nội dung sâu sắc, cảm động đồng thời khơi dậy mạnh mẽ những mối bận tâm về sự kết nối của con người với con người trước cơn bão thời đại số,

Phá bỏ quy luật cũ để tạo ra câu chuyện mới

Nếu bạn nghĩ Toy Story 5 là phần phim nối tiếp câu chuyện của Woody và Buzz Lightyear thì mọi người đã lầm. Việc sẵn sàng thay đổi nhân vật chính, cùng lần đầu tiên có sự xuất hiện của nữ chính trong chuỗi Toy Story đã cho thấy quyết tâm muốn đem lại góc nhìn hoàn toàn mới lạ cho người hâm mộ.

Toy Story 5 đã cho thấy quyết tâm muốn đem lại góc nhìn hoàn toàn mới lạ cho người hâm mộ.

Và việc thay đổi trọng tâm câu chuyện từ hai nhân vật có lượng fan đông đảo nhất của thương hiệu – Woody, Buzz Lightyear sang "tân binh" Jessie không hề là sự "chơi ngông" thiếu tính toán của Pixar. Ngược lại, quyết định này giúp khán giả được tiếp cận câu chuyện ở phần mới dưới góc nhìn hấp dẫn hơn, chân thật hơn, sâu sắc hơn.

Jessie từng nếm trải nỗi đau bị vứt bỏ. Thông qua góc khuất về nỗi sợ bị bỏ rơi, ai thích hợp hơn Jessie kể về hành trình những món đồ chơi truyền thống tìm cách "giành lại trái tim" chủ nhân trước sự phát triển của các món đồ chơi công nghệ. Từ đó, điều khán giả trải nghiệm không chỉ là những thước phim đậm chất giải trí hay tinh thần đoàn kết của tình bạn, xa hơn, là thông điệp đáng suy ngẫm về tính kết nối của con người trước cơn sốt của thiết bị công nghệ.

Toy Story 5: Đồ chơi dưới góc nhìn của Gen Z

Không chỉ có nữ chính đầu tiên, Toy Story 5 còn là phần phim đầu tiên trong hơn 30 năm không có nhân vật phản diện. Theo đó, Lilypad – cô nàng máy tính bảng được giới thiệu là nhân vật "đối đầu" với nhóm đồ chơi truyền thống. Ban đầu, cô đến với Bonnie như một món đồ đáng yêu và thời thượng để giúp cô bé có thể hòa nhập với nhóm bạn.

Dần dần, Lilypad chiếm lĩnh toàn bộ sự chú ý của Bonnie, khiến cô bé dần lãng quên những người bạn đồ chơi của mình như Jessie, ngựa Bullseye. Tuy nhiên, Lilypad không mang một tính cách hoàn toàn phản diện, ngược lại, cô rất yêu mến Bonnie. Sự xuất hiện của Lilypad cho thấy khái niệm đồ chơi đã thay đổi như thế nào dưới góc nhìn của thế hệ trẻ em hiện tại.

Nhìn lại từ năm 1995, có thể thấy Toy Story luôn mang đến câu chuyện đậm tính thời đại. Nếu 4 phần trước xoay quanh hành trình của những món đồ chơi, tình bạn của họ tiệm cận thế hệ 8X-9X ở thời điểm đó. Thế hệ mà họ yêu những món đồ gắn liền với ký ức, với câu chuyện của mình. Những món mà bộ phận Gen Y vẫn hay gọi là "đồ ghiền". Nhưng đến phần phim thứ 5, khi xã hội bước vào thời đại số, những món "đồ ghiền" dần trở nên xa lạ hơn với thế hệ hiện tại, thiết bị công nghệ mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác về đồ chơi.

Công nghệ giúp Gen Z tiếp cận những món đồ thời thượng, mang tính định danh khi được sở hữu hay sưu tầm như cách Bonnie phải sở hữu Lilypad để được đám bạn nhìn nhận là sành điệu. Thông qua câu chuyện của Jessie và Bonnie, Toy Story 5 gợi mở một góc nhìn mới về mối quan hệ giữa trẻ em và đồ chơi trong thời đại số. Ngày nay, đồ chơi đã không còn được chơi theo cách truyền thống, như những người bạn gắn liền với tuổi thơ, mà dần trở thành một phần của xu hướng, của những cuộc bàn luận trên mạng xã hội và văn hóa sưu tầm trong thời đại số.

Toy Story 5: Nhiều hơn cả một câu chuyện về thế giới đồ chơi

Nhìn chung, Toy Story 5 vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của thương hiệu bằng sự tươi sáng, chân thành và hạnh phúc khi bạn được chạm đến những tình bạn đẹp giữa các nhân vật. Đồng thời, mỗi phần phim của thương hiệu Toy Story còn luôn gửi gắm các bài học đáng giá.

Niềm hạnh phúc của Jessie, Woody, Buzz Lightyear là giúp những đứa trẻ thỏa sức khám phá thế giới qua trí tưởng tượng, Lilypad – đại diện cho thời đại số mở ra một không gian rộng lớn hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào của một đứa trẻ. Từ đó tạo nên những cách "chiêu dụ" với hàng loạt lựa chọn phong phú khiến bọn trẻ hoàn toàn bị thu hút. Và cuộc đối đầu giữa đồ chơi và công nghệ trong Toy Story 5 là lời nhắc nhở về việc bọn trẻ đang quá chìm đắm vào các thiết bị điện tử mà đứt gãy những kết nối ngoài đời thật.

Nhất là khi chúng được nghiên cứu và phát triển để phục vụ mọi mặt đời sống. Điều này lý giải vì sao Pixar không biến Lilypad thành một nhân vật phản diện. Cũng như Jessie, Bullseye nằm trong ký ức của 8X – 9X, Lilypad cũng là món đồ chơi thuộc thế hệ hiện tại. Và Lilypad là lời nhắc nhở chúng ta rằng công nghệ không phải kẻ phản diện dành cho ký ức khi nó tạo nên rất nhiều thay đổi tích cực, nhưng trí tưởng tượng và sự kết nối thật của con người để lưu hành ký ức mới là điều quan trọng nhất.