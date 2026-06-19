Ba trường THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cùng dẫn đầu bảng điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 với mức 26 điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội tối 19/6 công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Trong số 122 trường công lập, nhóm trường tốp đầu tiếp tục ghi nhận mức điểm chuẩn cao, phản ánh sức hút lớn và mức độ cạnh tranh gay gắt.

Theo thống kê của Báo điện tử VTC News từ dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT Hà Nội, mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 26 điểm, thuộc về 3 trường gồm THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông.

Đáng chú ý, nhóm trường tốp đầu tiếp tục là những cái tên quen thuộc của khu vực nội thành. Trong đó, THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Việt Đức cùng đạt mức 25,75 điểm, chỉ thấp hơn 0,25 điểm so với nhóm dẫn đầu.

Top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội năm 2026 như sau:

Top 10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2026

Nhóm trường nội thành tiếp tục áp đảo

Kết quả tuyển sinh năm nay cho thấy các trường thuộc khu vực nội đô tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối trong nhóm điểm chuẩn cao nhất.

Trong 10 trường dẫn đầu, phần lớn nằm tại các khu vực trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và Hà Đông. Đây cũng là những trường có sức hút lớn, tỷ lệ chọi cao và nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất thành phố.

Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng khá lớn. Trong khi 3 trường cao nhất lấy 26 điểm thì trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố là TH, THCS và THPT Minh Châu với 8,5 điểm, chênh lệch tới 17,5 điểm.

Trong số 122 trường công lập, nhóm trường tốp đầu tiếp tục ghi nhận mức điểm chuẩn cao. (Ảnh: Minh Đức)

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu của 122 trường THPT công lập không chuyên chỉ là 79.533 học sinh.

Theo thống kê từ dữ liệu tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội, 87 trường ghi nhận tỷ lệ chọi tăng so với năm trước. Trong đó, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất, tiếp theo là THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính. Ở chiều ngược lại, THPT Quang Trung - Hà Đông là trường duy nhất giữ nguyên tỷ lệ chọi so với năm ngoái, trong khi 34 trường có tỷ lệ chọi giảm.

Thí sinh lưu ý các mốc thời gian tiếp theo

Ngay sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu có nguyện vọng. Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 19 đến hết ngày 25/6.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục hoàn thành việc trả Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội.