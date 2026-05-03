Tôi từ bỏ đồ nhựa để sang "hệ inox": Mua 7 món này là quyết định sáng suốt kịch trần

Tôi vốn là một người "nghiện" sắp xếp nhà cửa, và sau nhiều năm loay hoay với đủ loại hộp nhựa, kệ nhựa, tôi nhận ra inox mới thực sự là chân ái. Những món đồ này nhìn qua thì có vẻ đơn điệu, nhưng khi đặt vào không gian sống, chúng tạo nên một vẻ đẹp hiện đại và cực kỳ sạch sẽ. Dưới đây là 7 món đồ inox mà tôi cho là những khoản đầu tư hời nhất cho căn nhà của mình.

1. Kệ inox nhiều tầng

Nếu bạn từng đau đầu vì tủ bếp quá cao nhưng lại không tận dụng được hết khoảng trống, thì kệ inox xếp chồng chính là cứu cánh. Với thiết kế chân kẹp vòng khóa chắc chắn, bạn có thể chồng 2 đến 3 tầng để đựng ly tách hoặc hũ gia vị. Sự cứng cáp của inox giúp kệ không bị võng như kệ nhựa, tạo nên một hệ thống lưu trữ cực kỳ vững chãi.

2. Chạn úp bát đĩa inox

Không cần những bộ giá bát cồng kềnh, một chiếc giá inox thanh mảnh với khay hứng nước bên dưới là đủ để làm bừng sáng góc bếp. Bạn thậm chí có thể bỏ khay hứng để biến nó thành một chiếc giỏ đựng đồ decor trên bàn ăn. Chất liệu inox sáng bóng giúp bát đĩa sau khi rửa trông sạch sẽ và cao cấp hơn hẳn.

3. Giá đỡ nắp nồi

Món đồ này có thiết kế khá thú vị. Nó không chỉ là nơi để những miếng lót nồi, lót ly hay khăn ăn mà còn là một vật trang trí đầy cá tính cho căn bếp. Sự nhỏ gọn giúp nó dễ dàng nép mình sát tường, vừa ngăn nắp vừa không tốn diện tích.

4. Kệ đựng đồ rửa chén bát

Đây là món đồ tôi tâm đắc nhất vì khả năng giải quyết triệt để tình trạng bám bẩn quanh bồn rửa. Kệ được gắn trực tiếp vào vòi nước, dùng để đựng xà phòng hoặc miếng bọt biển. Thiết kế dạng lưới giúp nước thoát đi ngay lập tức, giữ cho khu vực vệ sinh luôn khô ráo và không bao giờ bị nấm mốc.

5. Giá treo bàn chải + kem đánh răng inox

Việc sử dụng inox trong môi trường ẩm ướt như nhà tắm là quyết định cực kỳ sáng suốt vì nó không bị xỉn màu hay tích tụ vi khuẩn như nhựa. Tôi thật lòng khuyên bạn nên đầu tư sản phẩm này vì vừa bền đẹp theo thời gian lại vừa giúp tiết kiệm không gian phòng tắm, sắp xếp bàn chải, kem đánh răng và cốc súc miệng ngăn nắp vô cùng.

6. Bát inox hình cầu

Chiếc bát này là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình khối tròn trịa và chất liệu sắc lạnh. Với phần đáy được làm phẳng để đứng vững, bạn có thể dùng nó làm bát trộn salad, đựng trái cây hoặc đơn giản là một chiếc khay đựng đồ ăn vặt. Nó khiến những món ăn đơn giản nhất cũng trở nên sang chảnh như trong nhà hàng.

7. Giỏ inox đựng đồ

Mẫu giỏ này ghi điểm bởi sự chắc chắn và các góc bo tròn tinh tế. Đặc biệt, bốn chân hình tam giác nhỏ ở đáy không chỉ giúp giỏ trông duyên dáng hơn mà còn tạo khoảng cách với mặt bàn, tránh việc nước hay bụi bẩn từ mặt bàn dính vào vật dụng bên trong.



