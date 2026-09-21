Tổ chức diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến được tổ chức ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với hoạt động diễu binh, diễu hành.

Nội dung trên được nêu tại Hướng dẫn 08 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Khối nữ chiến sĩ Thông tin tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Theo Hướng dẫn, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030) được tổ chức với quy mô cấp quốc gia.

Trong các hoạt động kỷ niệm trọng tâm ở Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hà Nội sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội (Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện).

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trong đó, TP Hà Nội có trách nhiệm chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội.

Tổng Bí thư đọc diễn văn kỷ niệm. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp lễ kỷ niệm.

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ lão thành, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu.

Cụ thể, tổ chức gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ và những người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng (Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện).

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư sẽ gặp mặt tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đảng viên lão thành, đảng viên tiêu biểu, người có công, gia đình chính sách và đại diện tiêu biểu các tầng lớp Nhân dân tại 3 miền Bắc - Trung - Nam (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện).

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, một hoạt động trọng tâm khác là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Chỉ đạo Tổng kết chỉ đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ thực hiện hoạt động này thực hiện.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Tầm nhìn và sứ mệnh” sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì việc xuất bản, tái bản sách, tài liệu, ấn phẩm giấy và điện tử về 100 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các giai đoạn lịch sử tiêu biểu; đồng thời tổ chức Tủ sách lý luận 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều cuộc thi và hoạt động sáng tác được tổ chức, gồm: sáng tác tranh cổ động tuyên truyền; sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc thi tuyên truyền cổ động trực quan toàn quốc; cuộc thi tìm hiểu; cuộc thi sáng tác và truyền thông với các hình thức video ngắn, ảnh, infographic, podcast...

Khánh thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp; chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện chương trình chính luận nghệ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng.

Đáng chú ý, Triển lãm quốc gia với chủ đề “100 năm vững bước dưới cờ Đảng” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc gia. Chính phủ chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định nội dung và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Cùng dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khánh thành Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì xây dựng 5 tập phim tài liệu và 3 tập phim hoạt hình về sự kiện. Triển lãm tranh chào mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6/2030 tại Hà Nội.

Ngoài ra, sẽ xuất bản sách ảnh chào mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mở không gian trưng bày số, triển lãm 3D - VR; phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính; xây dựng phim tài liệu, chương trình văn nghệ, âm nhạc bằng nhiều thứ tiếng trên các nền tảng số.

Theo Hướng dẫn, các công trình, dự án trọng điểm chào mừng 100 năm thành lập Đảng sẽ được khởi công xây dựng, khánh thành trong tháng 1/2030.

Bộ Nội vụ được yêu cầu chủ trì tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương căn cứ điều kiện thực tế tổ chức hoạt động về nguồn, thăm các di tích lịch sử cách mạng tại những chiến khu xưa.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và thông qua các ấn phẩm tuyên truyền.

Đối với địa phương, Hướng dẫn 08 nêu rõ các địa phương, đơn vị không tổ chức lễ kỷ niệm.

Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương lựa chọn hoạt động phù hợp như tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục truyền thống lịch sử; gặp mặt, tôn vinh tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đảng viên lão thành, đảng viên tiêu biểu; thăm hỏi, tri ân người có công, gia đình chính sách và chăm lo đời sống Nhân dân.