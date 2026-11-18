Tuy Chị Đẹp này phũ phàng đoạn tuyệt quan hệ với chồng nhưng lại nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng.

Cách đây đúng 1 tháng, nữ diễn viên đình đám Lý Tiểu Nhiễm - Chị Đẹp hot nhất show Đạp Gió 2026, đối thủ của Trang Pháp - đã chính thức công bố ly hôn nam tài tử kiêm doanh nhân Từ Giai Ninh. Tới sáng 18/11, tờ Sohu cho hay, Lý Tiểu Nhiễm vừa lộ diện với tình trạng gây lo lắng sau khi bỏ chồng.

Theo nguồn tin, nữ minh tinh họ Lý mới đây đã được phát hiện tới bệnh viện thăm khám. Cô đội mũ lưỡi trai kéo sụp tới tận chân mày, để khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, đi vào trong bệnh viện tận 3 tiếng đồng hồ rồi mới trở ra. Được biết, Lý Tiểu Nhiễm tới bệnh viện cùng người trợ lý thân cận.

Tính tới thời điểm hiện tại, truyền thông xứ Trung vẫn chưa nắm được tên khoa nơi Lý Tiểu Nhiễm tới thăm khám và cũng chưa có được những thông tin trong phiếu khám bệnh của nữ diễn viên.

Lý Tiểu Nhiễm tới bệnh viện thăm khám hậu ly hôn. Ảnh: 163

Tình trạng hiện tại của nữ diễn viên đã gây xôn xao bàn tán. Ảnh: 163

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng đang tỏ ra vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Lý Tiểu Nhiễm ở thời điểm hiện tại. 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn nữ diễn viên sinh năm 1976 đã gặp phải cú sốc tâm lý hậu ly hôn. Bên cạnh đó, không ít fan lại cho rằng vết thương cũ của Lý Tiểu Nhiễm ở đầu gối lại tái phát. Còn nhớ hồi tham gia Đạp Gió 2026, đầu gối của cô vẫn chưa bình phục hẳn.

Trong khi đó, ký giả Sohu lại nhận định, nữ ngôi sao họ Lý tới bệnh viện do thấy không khỏe trong người hoặc chỉ đơn giản là đi kiểm tra sức khỏe tổng quát sau chuỗi ngày làm việc với cường độ cao liên tục. Được biết, suốt 1 năm qua, cô đã liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Lúc ghi hình Đạp Gió 2026, Lý Tiểu Nhiễm tập luyện cùng dàn thí sinh trẻ hơn mình cả chục tuổi, có những ngày đứng liền mười mấy tiếng đồng hồ trong tình trạng đầu gối chưa bình phục nhưng cô vẫn không hề than vãn.

Ngay sau đó, bộ phim Cốc Vũ của cô đã được phát sóng trên kênh CCTV8. Lịch trình quảng bá, ghi hình, giao lưu khán giả cứ liên tục nối tiếp nhau, khiến cho Lý Tiểu Nhiễm phải hoạt động hết công suất.

Lý Tiểu Nhiễm phải chạy lịch trình liên tục suốt 1 năm qua. Ảnh: Sohu

Trước đó, trong tối 19/10, tờ 163 đưa tin, Lý Tiểu Nhiễm đã chính thức công bố ly hôn Từ Giai Ninh. Trên trang cá nhân, Lý Tiểu Nhiễm thậm chí còn nhấn mạnh rằng mình đã phủi sạch quan hệ với doanh nhân họ Từ bằng 1 thông điệp ngắn gọn: “Chúng tôi đã ly hôn từ năm ngoái. Cả 2 không còn liên quan gì, đồng thời sẽ không làm phiền nhau. Chúc cho mỗi người chúng tôi đều bình an và gặp được những điều tốt đẹp”.

Đáng nói, Lý Tiểu Nhiễm xác nhận ly hôn ngay sau khi Từ Giai Ninh bị cưỡng chế thi hành án với số tiền 21,11 triệu NDT (82 tỷ đồng). Từ Giai Ninh giữ các vị trí người đại diện pháp luật, giám đốc trong doanh nghiệp này. Theo nhiều nguồn tin, công ty của Từ Giai Ninh liên tục vướng vào các vụ kiện tụng, khiến dòng tiền đã cạn kiệt hoàn toàn, thua lỗ ngày càng tăng và thâm hụt tài chính ngày càng lớn.

Việc Lý Tiểu Nhiễm đột ngột tuyên bố phủi sạch quan hệ với Từ Giai Ninh trong bối cảnh anh này dính vào rắc rối pháp lý đã cho thấy rằng nữ minh tinh Cbiz không muốn bị kéo vào mớ rắc rối của chồng cũ.

Lý Tiểu Nhiễm thông báo ly hôn doanh nhân Từ Giai Ninh cách đây đúng 1 tháng. Ảnh: Weibo

Bài đăng thông báo ly hôn của Lý Tiểu Nhiễm có giọng điệu rất bình thản. Cô không tố cáo, không tranh cãi với chồng cũ cũng như không bóc phốt chuyện đời tư của đối phương. Thậm chí, nữ ngôi sao còn chúc chồng cũ bình an, suôn sẻ thuận lợi trong cuộc sống sau này.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Lý Tiểu Nhiễm đã rút khỏi công ty do Từ Giai Ninh đứng tên, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và trực tiếp từ bỏ mọi chức vụ tại đây.

Từ việc rút cổ phần công ty từ sớm đến âm thầm làm thủ tục ly dị, rồi đến 1 năm sau mới công khai tin tức ra bên ngoài, không khó để nhận ra rằng nữ diễn viên họ Lý thông báo ly hôn sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, không phải bốc đồng nhất thời.

Sau này, cô sẽ tiếp tục đóng phim, yên tâm phát triển sự nghiệp cá nhân. Trong khi đó, Từ Giai Ninh phải xử lý bài toán nợ nần của công ty. 2 người hoàn toàn trở về với cuộc đời riêng của mình. Lý Tiểu Nhiễm cũng không cần phải vướng bận vào những rắc rối nợ nần của đối phương.

Lý Tiểu Nhiễm dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ sau khi Từ Giai Ninh gặp biến căng. Ảnh: Sohu

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh quen biết nhau từ năm 17 tuổi. Sau đó, cả 2 cùng bước chân vào giới giải trí với xuất phát điểm là diễn viên. Thế nhưng, trong khi Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng vụt sáng và trở thành cái tên đình đám, con đường sự nghiệp của Từ Giai Ninh lại khá chật vật. Khi cô bạn thân ngày càng nổi tiếng, anh vẫn chỉ là một diễn viên phụ ít tên tuổi tại Xưởng phim Trường Xuân.

Mang trong mình mặc cảm về xuất thân nghèo khó và sự nghiệp chưa có nhiều thành tựu, Từ Giai Ninh được cho là đã âm thầm chôn giấu tình cảm dành cho Lý Tiểu Nhiễm trong suốt nhiều năm. Trong 16 năm chờ đợi người con gái mình yêu, Từ Giai Ninh quyết định từ bỏ nghiệp diễn để chuyển hướng sang làm nhà sản xuất và thành lập công ty truyền thông. Từ 1 chàng trai nghèo, anh dần trở thành nhà sản xuất có tiếng, đứng sau nhiều tác phẩm ăn khách và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh quen biết nhau từ năm 17 tuổi. Ảnh: Weibo

Khi biết tin Lý Tiểu Nhiễm rơi vào khủng hoảng sau khi chia tay Yên Pha, Từ Giai Ninh đã ở bên cạnh động viên, an ủi và giúp cô bạn thân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Sau hơn 22 năm gắn bó trong mối quan hệ bạn bè, anh cuối cùng cũng quyết định phá vỡ ranh giới “friendzone”.

Từ Giai Ninh từng nửa đùa nửa thật nói với Lý Tiểu Nhiễm: “Nếu em chưa chồng, anh chưa vợ thì mình đến với nhau đi”. Và rồi, sau hơn 2 thập kỷ đồng hành, cặp bạn thân cuối cùng cũng trở thành người yêu.

Năm 2014, trên 1 góc phố ở Trường Xuân (Trung Quốc), Từ Giai Ninh được cho là đã quỳ gối cầu hôn Lý Tiểu Nhiễm bằng lời hứa gây choáng: “Lấy anh nhé. Anh cho em 500 triệu NDT (khoảng 1.750 tỷ đồng) để em muốn làm gì thì làm, muốn tiêu thế nào cũng được". Màn cầu hôn với lời hứa trị giá hàng nghìn tỷ đồng này từng được xem là một trong những câu chuyện tình yêu xa hoa và lãng mạn bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ, khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Tháng 8/2015, khi Lý Tiểu Nhiễm 39 tuổi, cô và Từ Giai Ninh tổ chức hôn lễ lãng mạn tại Bỉ. Sau khi về chung một nhà, Từ Giai Ninh được cho là vẫn giữ đúng lời hứa dành cho vợ. Anh tặng Lý Tiểu Nhiễm chiếc thẻ đen với số tiền lớn, đồng thời chi tới 800 triệu NDT (khoảng 2.800 tỷ đồng) để mua cho cô căn biệt thự có sân vườn rộng khoảng 1.000 m2.

Từ chuyện tình bạn kéo dài hơn 2 thập kỷ, màn cầu hôn với lời hứa 500 triệu NDT (khoảng 1.750 tỷ đồng), cho đến cuộc hôn nhân từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, chuyện tình của Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh từng được xem như câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Vì vậy, việc cả 2 đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống càng khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Cặp đôi “bạn thân” tan vỡ đầy tiếc nuối sau 11 năm sống chung nhà. Ảnh: Sohu

Nguồn: Sohu