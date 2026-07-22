Hà Nội là một trong những điển đến thân thiện, hút du khách quốc tế nhất nhì thế giới bởi sự thân thiện, nồng hậu.

Theo Cục du lich quốc gia Việt Nam, lòng hiếu khách và sự thân thiện từ lâu được xem là một trong những điểm nhấn của du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Mới đây, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp thứ hai trong tốp 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới do nền tảng thương mại - tài chính MoneySuperMarket (Vương quốc Anh) vừa công bố.

Hà Nội đứng top 2 trong top 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các cơ sở kinh doanh tại 107 thành phố trên thế giới. Dữ liệu được tổng hợp từ các nhà hàng, điểm tham quan, cơ sở giải trí và dịch vụ trải nghiệm nhằm phản ánh mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng phục vụ tại mỗi điểm đến.

Theo kết quả công bố, Edinburgh (Vương quốc Anh) dẫn đầu bảng xếp hạng với 59% đánh giá tích cực, Hà Nội xếp thứ 2 với 58,6% và Liverpool (Vương quốc Anh) với 58,3%. Các vị trí còn lại trong tốp 10 gồm Paris (Pháp), Dublin (Ireland), Montreal (Canada), Vienna (Áo), Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Birmingham và Bristol (Vương quốc Anh). Với kết quả này, Hà Nội là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào bảng xếp hạng của MoneySuperMarket.

Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Baochinhphu.vn

Theo đánh giá của MoneySuperMarket, những yếu tố góp phần tạo nên ấn tượng tích cực đối với du khách khi đến Hà Nội là văn hóa cộng đồng, tinh thần hiếu khách và sự gắn kết trong đời sống xã hội nơi đây. Những giá trị này giúp Thủ đô mang đến cho du khách trải nghiệm thân thiện trong quá trình tham quan và sử dụng các dịch vụ.

Việt Nam là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài yêu mến bởi sự cởi mở nhiệt tình của người dân, sẵn sằng hỗ trợ du khách và những cảnh sắc bình yên, nên thơ. Kết quả xếp hạng tiếp tục khẳng định sức hút của thủ đô Hà Nội nói riêng và cả Việt Nam nói chung đối với du khách quốc tế.



Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam﻿