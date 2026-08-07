Tìm thấy thi thể thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng trên sông

Nam ca sĩ 46 tuổi đã mất tích sau khi ra ngoài đạp xe vào 4 giờ sáng.

Ngày 7/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam ca sĩ Tae của nhóm nhạc Dragon 5 nổi tiếng Thái Lan trên sông Chao Phraya, đoạn cầu Rama 7.

Thi thể nam ca sĩ được tìm thấy sau khi anh mất tích khi đi đạp xe rồi không thấy về nhà. Cơ quan chức năng Thái Lan đang chuẩn bị đưa thi thể lên bờ và tiến hành điều tra thêm.

Trước đó, cô Valayphan Srinaphapan (42 tuổi), bạn gái của anh Thaman Taephan hay còn gọi là Tavich Taephan, tức Tae nhóm Dragon 5 (46 tuổi) đã đến trình báo với cơ quan điều tra thuộc đồn cảnh sát Bang Krui, tỉnh Nonthaburi.

Ca sĩ Tae nhóm Dragon 5 (Thái Lan) mất tích và tử vong sau khi đi đạp xe

Anh mất tích sau khi ra khỏi nhà cùng chiếc xe đạp vào khoảng 04:00 giờ ngày 6/8, theo các thông tin đã đưa trước đó. Cô cho biết bạn trai luôn mang điện thoại bên mình trong những chuyến đi trước và sẽ về nhà ngay sau đó, đồng thời cho biết thêm rằng anh chưa bao giờ mất tích như thế này trước đây.

Vào sáng nay, lực lượng cảnh sát đã đến hỏi chuyện bạn gái của Tae một lần nữa để thu thập thêm thông tin. Qua đó cảnh sát được biết, ngoài việc không mang theo điện thoại, anh cũng không đeo đồng hồ có tính năng định vị.

Phía gia đình đã khẳng định là nam ca sĩ không có các vấn đề mâu thuẫn gia đình hay bệnh trầm cảm. Hiện nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ vẫn đang được điều tra.

Dragon 5 là ban nhạc nam thần tượng nổi tiếng Thái Lan, ra mắt vào năm 1999, gồm 5 thành viên, với các album hit đình đám có ảnh hưởng sâu rộng tại quốc gia này trong thập kỷ 2000.

Nam ca sĩ ở thời điểm hiện tại

Hình ảnh Tae khi còn hoạt động với Dragon 5

Nguồn: Bangkok Post