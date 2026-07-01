Tiêu thụ điện tăng bất thường, người phụ nữ kiểm tra rồi “chết lặng”: Âm thầm gánh khoản này suốt 17 năm, chủ đầu tư bị yêu cầu giải thích

Một người phụ nữ tại Trung Quốc bàng hoàng phát hiện mình đã vô tình thanh toán tiền điện cho 7 hộ dân khác trong suốt 17 năm chỉ sau khi nhận thấy lượng điện tiêu thụ ở tầng hầm tăng bất thường.

Vụ việc xảy ra tại khu dân cư Lĩnh Tú Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Nhân vật chính là bà Ân, một cư dân sinh sống tại đây.

Khoảng hai tháng gần đây, bà Ân liên tục nhận thấy lượng điện tiêu thụ của công tơ điện tại kho chứa đồ dưới tầng hầm cao hơn nhiều so với bình thường. Do khu vực này chủ yếu dùng để cất giữ đồ đạc và hiếm khi sử dụng các thiết bị điện công suất lớn, mức tiêu thụ bất thường khiến bà nghi ngờ hệ thống điện gặp vấn đề nên quyết định kiểm tra kỹ toàn bộ đường dây.

Kết quả khiến bà “chết lặng”. Quá trình kiểm tra cho thấy đường dây điện của 7 hộ dân lân cận đã được đấu nối vào công tơ điện của gia đình bà từ nhiều năm trước. Điều này đồng nghĩa toàn bộ lượng điện sử dụng tại các kho chứa đồ của những hộ dân này đều được tính vào hóa đơn tiền điện của gia đình bà.

Theo thông tin được công bố, sự việc đã kéo dài từ năm 2009 đến nay. Trong suốt 17 năm, bà Ân đã âm thầm thanh toán khoản tiền điện này mà hoàn toàn không hay biết cho đến khi phát hiện lượng điện tiêu thụ tăng bất thường.

Bà Ân trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Jimu News)

Theo phản ánh, khu vực tầng hầm của khu dân cư Lĩnh Tú Thành là công trình đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước. Hệ thống điện tại đây được cho là tồn tại nhiều bất cập, với các đường dây đấu nối chằng chịt và tình trạng đấu nối sai, khiến việc kiểm tra, xác định đường dây của từng hộ dân trở nên khó khăn. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến sự việc kéo dài trong nhiều năm mà không được phát hiện.

Sau khi vụ việc được làm rõ, bà Ân đã làm việc với đơn vị điện lực và ban quản lý khu dân cư để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, phía điện lực cho biết phần đường dây nằm sau công tơ điện thuộc tài sản của người sử dụng, không nằm trong phạm vi quản lý của ngành điện. Vì vậy, đơn vị này không có thẩm quyền trực tiếp can thiệp mà việc xử lý cần có sự phối hợp giữa ban quản lý, chủ đầu tư và các hộ dân liên quan.

Được biết, khu dân cư Lĩnh Tú Thành đã nhiều lần thay đổi đơn vị quản lý trong quá trình vận hành. Hiện ngành điện cùng ban quản lý đang hỗ trợ các cư dân liên hệ với chủ đầu tư nhằm sớm xác minh nguyên nhân, khắc phục hệ thống dây điện và giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường.

Hệ thống điện tầng hầm được cho là có nhiều bất cập. (Ảnh: Jimu News)

Bà Ân cho biết đã nhiều lần liên hệ với Công ty TNHH Đầu tư Shandong Lvfa, chủ đầu tư dự án, để yêu cầu làm rõ trách nhiệm, bồi thường khoản tiền điện mà gia đình đã phải chi trả suốt nhiều năm, đồng thời sửa chữa, điều chỉnh lại hệ thống dây điện.

Theo bà, phía doanh nghiệp yêu cầu gia đình cung cấp đầy đủ hồ sơ, lịch sử sử dụng điện của khu vực tầng hầm để phục vụ việc đối chiếu. Sau khi tiếp nhận đầy đủ tài liệu, chủ đầu tư cho biết sẽ nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý trong vòng 3 ngày làm việc.

Tuy nhiên, bà Ân cho rằng quá trình giải quyết vẫn diễn ra khá chậm. Theo phản ánh của bà, phía chủ đầu tư nhiều lần cho biết việc xác minh gặp khó khăn do dự án đã được xây dựng từ nhiều năm trước, không còn tìm được đội ngũ thi công ban đầu nên chưa thể xác định chính xác nguyên nhân cũng như trách nhiệm của từng bên.

Đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bà Ân cho biết mong muốn các bên sớm làm rõ trách nhiệm, khắc phục hệ thống điện và có phương án bồi thường phù hợp đối với khoản chi phí mà gia đình đã phải gánh suốt 17 năm.

Theo Jimu News