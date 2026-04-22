Tiết mục văn nghệ xứng đáng "được ồn ào hơn": Cô hát hay còn trò thì diễn quá xuất thần!

Mới đây, một tiết mục văn nghệ bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Video ghi lại phần biểu diễn ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) trong một chương trình tại Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bối cảnh là một sân khấu bình thường, nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ. Từ phần đạo cụ, trang phục đến hình ảnh tư liệu trên màn hình LED cho đến phần biểu diễn của cô trò đều được chuẩn bị chỉn chu, tạo nên một tổng thể giàu cảm xúc.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ đang hot MXH (Nguồn: Thủy Lê)

Ở trung tâm tiết mục là cô giáo trong tà áo dài hồng, thể hiện ca khúc với giọng hát đầy nội lực. Không chỉ là hát, từng ánh mắt, từng câu chữ đều mang theo cảm xúc, khiến người xem dễ dàng cảm nhận được câu chuyện phía sau bài hát.

Nhân vật gây chú ý nhất trong tiết mục này chắc hẳn là bé gái múa chính, đảm nhận vai người mẹ. Trong bộ áo bà ba, quấn khăn rằn, em xuất hiện với dáng vẻ nhỏ bé nhưng lại mang một thần thái rất chuyên nghiệp, “già dặn”.

Điểm nhấn đặc biệt của tiết mục nằm phân cảnh em cầm trên tay kỷ vật có in hình lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng cho người con đã hy sinh. Ánh mắt rưng rưng, đôi tay run nhẹ, gương mặt như kìm nén cảm xúc… tất cả được thể hiện một cách tự nhiên đến mức khiến nhiều người xem phải bất ngờ.

Không cần đến kỹ thuật phức tạp, chính sự chân thật trong biểu cảm của “diễn viên nhí” này lại là điều khiến tiết mục lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng, màn trình diễn này rất xuất sắc, đã chạm được đến cảm xúc của người xem dù được thực hiện bởi học sinh tiểu học.

Tiết mục còn cho thấy sự kết nối giữa các thế hệ khi một ca khúc mang màu sắc lịch sử, nói về chiến tranh và tình mẹ, được thể hiện bởi cô giáo trẻ và những em học sinh tiểu học. Dù khoảng cách thế hệ là rất lớn, nhưng thông điệp về lòng biết ơn, về sự hy sinh vẫn được truyền tải trọn vẹn.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, kéo theo hàng loạt bình luận. Từ bất ngờ, xúc động cho đến thán phục, nhiều ý kiến đều có chung một điểm khi cho rằng tiết mục này vượt xa kỳ vọng về một màn văn nghệ thông thường ở trường học:

- Xem đến đoạn bé cầm kỷ vật mà nổi da gà luôn, không nghĩ một em nhỏ lại diễn được như vậy.

- Ánh mắt của bé rất tự nhiên mà vẫn chạm.

- Cô giáo hát quá hay, trẻ con mà biểu diễn được đến mức này thì đúng là được hướng dẫn rất tốt.

- Nhìn bé mà thương, diễn thôi mà cứ như đang sống trong câu chuyện vậy.

- Mong là trường nào cũng có những tiết mục ý nghĩa như thế này, vừa học vừa cảm nhận được lịch sử.