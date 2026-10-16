Thu nhập của Đại sứ Du lịch 20 phút kiếm 54 tỷ đồng, cát-xê 205 triệu cho mỗi phút xuất hiện

Mức thu nhập của nữ Đại sứ khiến không ít người phải trầm trồ.

Sinh năm 1981 tại Thanh Đảo, Phạm Băng Băng nổi tiếng từ vai Kim Tỏa trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách. Sau bước khởi đầu ấy, cô dần khẳng định vị trí trên màn ảnh rộng với Cell Phone, Lost in Beijing, Buddha Mountain, Double Xposure... cùng một số bom tấn Hollywood như X-Men: Days of Future Past. Đỉnh cao về diễn xuất đến với Phạm Băng Băng qua I Am Not Madame Bovary (2016), bộ phim mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastián và giải Kim Kê của Trung Quốc. Cùng với những lần xuất hiện tại Cannes, các sự kiện thời trang quốc tế và việc liên tục góp mặt trong những bảng xếp hạng thu nhập nghệ sĩ hàng đầu, cô từng trở thành một trong những gương mặt Trung Quốc có độ nhận diện lớn nhất trên thị trường toàn cầu.

Theo thông tin được trang giải trí Sina tiết lộ vào năm 2015, Phạm Băng Băng dẫn đầu bảng cát-xê tham gia chương trình truyền hình thực tế tại Trung Quốc. Cụ thể, khi được mời góp mặt trong mùa thứ hai của Challenger Alliance, nữ diễn viên được cho là yêu cầu mức thù lao lên tới 60 triệu NDT, tương đương khoảng 205 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó. Đáng chú ý, con số này còn được quy đổi thành khoảng 60.000 NDT, tương đương 205 triệu đồng, cho mỗi phút xuất hiện. Tuy nhiên, phía chương trình được cho là không chấp nhận mức cát-xê quá cao, vì vật Phạm Băng Băng không tham gia như dự kiến.

Năm 2017, cô tiếp tục đứng đầu danh sách người nổi tiếng của tạp chí, đánh dấu năm thứ năm liên tiếp giữ vị trí số một. Bảng xếp hạng này xét tổng hợp thu nhập, mức độ xuất hiện trên truyền thông và sức ảnh hưởng nghề nghiệp. Riêng năm 2016, Forbes ước tính thu nhập của cô đạt 17 triệu USD (425 tỷ đồng), đưa cô vào nhóm những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới thời điểm đó.

Mùa hè năm 2018, sự nghiệp của cô rẽ sang hướng khác sau khi những cáo buộc liên quan đến hợp đồng kép trong ngành điện ảnh Trung Quốc bùng lên. Tháng 10 cùng năm, cơ quan thuế Trung Quốc công bố kết quả điều tra và yêu cầu Phạm Băng Băng cùng các doanh nghiệp liên quan nộp khoản thuế truy thu, tiền chậm nộp và tiền phạt tổng cộng khoảng 883 triệu NDT (3.417 tỷ đồng). Nữ diễn viên đăng thư xin lỗi, thừa nhận sai phạm và cam kết chấp hành quyết định của cơ quan chức năng.

Dù không có một lệnh cấm diễn chính thức được công bố rộng rãi, cơ hội quảng bá của cô tại thị trường giải trí đại lục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các dự án lớn khó triển khai, hoạt động quảng cáo thu hẹp, gần như bị phong sát hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, kinh doanh mỹ phẩm trở thành một trong những hướng đi quan trọng để cô duy trì hoạt động.

Fan Beauty Diary ra đời năm 2018, cũng chính là năm Phạm Băng Băng vướng bê bối thuế. Thương hiệu ban đầu hướng đến các sản phẩm làm đẹp, sau đó tập trung mạnh vào mặt nạ dưỡng da và chăm sóc cá nhân. Nữ diễn viên tận dụng hình ảnh gắn liền với làn da để quảng bá sản phẩm, tự xuất hiện trong các nội dung chăm sóc sắc đẹp và đưa tên tuổi của mình trở thành một phần quan trọng trong hoạt động tiếp thị.

Năm 2019, Phạm Băng Băng xuất hiện trong phiên livestream của Tuyết Lê, giới thiệu các sản phẩm mặt nạ thuộc thương hiệu riêng. Theo chuyên trang quảng cáo AdQuan, phiên bán hàng chỉ diễn ra trong vài phút nhưng ghi nhận hơn 110.000 sản phẩm được tiêu thụ, với doanh số vượt 10 triệu NDT (38 tỷ). Một phiên livestream của cô vào năm 2019 bán được 180.000 sản phẩm trong 20 phút, tương đương 14 triệu NDT, tức khoảng 54 tỷ đồng theo tỷ đồng. Những con số này chứng minh sức hút thương mại của Phạm Băng Băng vẫn không giảm đi đáng kể trong giai đoạn cô gặp nhiều hạn chế về hoạt động nghệ thuật. Cô không chỉ xuất hiện với tư cách người nổi tiếng mà còn trực tiếp giới thiệu sản phẩm của chính mình.

Theo các bài viết của Sina Finance và Tech Planet năm 2025, thương hiệu có GMV vượt 300 triệu NDT (1.161 tỷ đồng) năm 2021, đạt khoảng 850 triệu NDT (3.290 tỷ đồng) năm 2022 và vượt 1,1 tỷ NDT (4.257 tỷ đồng) năm 2023. Với quy mô được công bố là 1,45 tỷ NDT (5.612 tỷ đồng) năm 2024, Fan Beauty Diary đứng thứ 35 trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc do China Beauty Network công bố. Đáng chú ý, Sina Finance công bố dữ liệu từ thương hiệu cho biết GMV năm 2025 đã đạt 1,8 tỷ NDT (6.966 tỷ đồng). Một sản phẩm phấn nước mới cũng được cho là ghi nhận doanh số hơn 1 triệu NDT (3.8 tỷ) sau bốn giờ mở bán và vượt 10 triệu NDT (38 tỷ) sau bảy ngày.

Song song với thị trường Trung Quốc, thương hiệu đẩy mạnh hoạt động ở nước ngoài. Năm 2025, Fan Beauty Diary chính thức có mặt tại một số cửa hàng Watsons ở Malaysia. Đầu tháng 1/2026, thương hiệu tiếp tục ra mắt tại Watsons Singapore, đánh dấu bước mở rộng trong hệ thống bán lẻ Đông Nam Á. Việc chuyển từ bán hàng trực tuyến sang hiện diện tại các cửa hàng vật lý giúp thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng mới, đồng thời tận dụng những lần Phạm Băng Băng xuất hiện trực tiếp để quảng bá sản phẩm.

Năm 2024, Phạm Băng Băng được bổ nhiệm làm Đại sứ Hữu nghị Du lịch của bang Melaka, Malaysia. Vai trò này giúp cô tham gia quảng bá điểm đến, văn hóa và du lịch địa phương đến công chúng quốc tế. Năm 2025, cô được trao danh hiệu Datuk danh dự của bang Melaka. Đây là những dấu mốc cho thấy cô vẫn có khả năng chuyển hóa độ nhận diện cá nhân thành cơ hội hợp tác bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Không chỉ phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng, Phạm Băng Băng vẫn chưa từ bỏ nghiệp diễn dù con đường trở lại màn ảnh Trung Quốc đại lục còn nhiều trở ngại. Bước ngoặt nghệ thuật nổi bật đến tại Giải Kim Mã lần thứ 62 năm 2025, khi Phạm Băng Băng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ Mother Bhumi. Trong phim của đạo diễn Chong Keat Aun, cô hóa thân thành một phụ nữ góa chồng làm nghề trồng lúa, với tạo hình khác biệt đáng kể so với hình ảnh lộng lẫy thường thấy. Giải thưởng này là sự ghi nhận quan trọng cho nỗ lực trở lại với diễn xuất của cô sau nhiều năm gặp khó khăn tại thị trường quê nhà.

Năm 2026, Phạm Băng Băng góp mặt trong Diary of a Mad Old Man, bộ phim do đạo diễn Vương Dĩnh thực hiện. Tác phẩm xoay quanh một ông lão sau cơn đột quỵ, dần nảy sinh ham muốn ám ảnh đối với người con dâu. Phạm Băng Băng đảm nhận vai Susu, nhân vật nằm ở trung tâm những xung đột tâm lý và đạo đức của câu chuyện. Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng còn tham gia She Said, phim ngắn do đạo diễn Ivan Tan thực hiện.