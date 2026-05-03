Thông tin quan trọng dành cho người dùng Samsung

Samsung đang lên kế hoạch dừng phát triển và hỗ trợ ứng dụng nhắn tin mặc định Samsung Messages từ tháng 7/2026, đồng thời khuyến nghị người dùng chuyển sang sử dụng Google Messages nhằm đảm bảo trải nghiệm nhắn tin ổn định và đồng nhất hơn trên hệ điều hành Android.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Apple được cho là đang chuẩn bị phát hành bản cập nhật iOS 26.5 với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến chuẩn nhắn tin RCS.

Theo một số nguồn tin, Apple có thể sẽ bổ sung tính năng mã hóa đầu cuối (end-to-end encryption) cho RCS, một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao bảo mật khi người dùng nhắn tin giữa các nền tảng khác nhau.

RCS (Rich Communication Services) được xem là giao thức nhắn tin thế hệ mới, thay thế dần SMS truyền thống. Công nghệ này cho phép gửi hình ảnh và video với chất lượng cao hơn, hiển thị trạng thái đang nhập (typing indicators), cũng như cung cấp xác nhận đã đọc (read receipts). Khi Apple chính thức hỗ trợ RCS có mã hóa đầu cuối, việc liên lạc giữa thiết bị iPhone và Android được kỳ vọng sẽ trở nên liền mạch và an toàn hơn đáng kể.

Dù vậy, khả năng triển khai RCS vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thiết bị và nhà mạng. Không phải tất cả người dùng đều có thể tiếp cận ngay các tính năng nâng cao này, đặc biệt tại những thị trường mà hạ tầng hỗ trợ còn hạn chế.

Về phía Samsung, việc “khai tử” Samsung Messages không phải là điều quá bất ngờ. Trên thực tế, nhiều dòng điện thoại Galaxy gần đây đã được cài đặt sẵn Google Messages làm ứng dụng nhắn tin mặc định. Động thái này cho thấy chiến lược của Samsung trong việc hợp nhất trải nghiệm Android, tận dụng nền tảng RCS do Google phát triển để mang lại sự nhất quán và khả năng tương thích tốt hơn.

Hiện tại, người dùng các thiết bị Galaxy vẫn có thể tiếp tục sử dụng Samsung Messages mà không gặp gián đoạn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, việc chuyển đổi sang Google Messages gần như là xu hướng tất yếu. Trước khi thay đổi ứng dụng mặc định, người dùng được khuyến nghị kiểm tra lại toàn bộ cuộc trò chuyện, đồng thời sao lưu những dữ liệu quan trọng để tránh mất mát thông tin.

Tham khảo CNET