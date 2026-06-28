Thiếu gia 12 tuổi đẹp nhất showbiz lộ diện sau tin bố mẹ ly hôn ầm ĩ

Công chúng đang náo loạn trước visual của con trai nhà nữ diễn viên ai cũng biết mặt và đại gia giàu Top 1 cả nước.

Sáng 28/6, tờ Newsis đưa tin, Han Chae Young vừa gây sốt khi đăng tải hình ảnh trong lần cùng cậu con trai 12 tuổi ra ngoài chơi. Ở bức ảnh gây bão, mỹ nhân đẹp nhất Vườn Sao Băng tạo dáng cùng quý tử trong thang máy. Nữ diễn viên sinh năm 1980 khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước visual trẻ trung thách thức thời gian ở tuổi 46. Thậm chí, khung hình Han Chae Young xuất hiện bên cậu con trai 12 tuổi còn được netizen xứ kim chi nhận xét là trông giống như 2 chị em.

Đặc biệt, visual của quý tử nhà Han Chae Young và đại gia Choi Dong Joon đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Đây cũng là lần xuất hiện hiếm hoi của tiểu thiếu gia 12 tuổi sau nhiều năm được bố mẹ giấu kín.

Trước ống kính, con trai Han Chae Young gây sốt nhờ diện mạo vô cùng điển trai, khiến cả mạng xã hội trầm trồ, xuýt xoa không ngớt. Nhiều khán giả còn trìu mến gọi quý tử nhà mỹ nhân họ Han là thiếu gia 12 tuổi đẹp nhất Kbiz sau khi lần đầu chiêm ngưỡng diện mạo cuốn hút của cậu bé. Không ít netizen nhận xét, tiểu thiếu gia Gen Alpha thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp từ bố mẹ, hứa hẹn trở thành 1 nam thần sáng chói trong tương lai. Nói đến đây, đông đảo khán giả đã cổ vũ Han Chae Young mau chóng đưa quý tử đẹp trai gia nhập làng giải trí Hàn để nối tiếp sự nghiệp nghệ thuật của người mẹ minh tinh nổi tiếng.

Bên cạnh visual sắc nét, con trai mỹ nhân Vườn Sao Băng còn gây sốt với chiều cao nổi bật ở tuổi 12. Trong hình, cậu bé còn trông cao nhỉnh hơn cả người mẹ minh tinh (1m72) đang đi giày cao gót. Từ đây, nhiều khán giả suy đoán rằng quý tử Han Chae Young phải cao tầm 1m75 đổ lên.

Con trai Han Chae Young vừa hiếm hoi lộ diện đã gây sốt toàn cõi mạng nhờ visual đẹp trai và cực cao ráo ở tuổi 12. Ảnh: IGNV

Cả Han Chae Young và ông xã đều sở hữu ngoại hình cuốn hút nên không ngạc nhiên khi con trai họ lại đẹp tới như vậy. Ảnh: Naver

Màn lộ diện mới đây của 2 mẹ con Han Chae Young gây xôn xao bàn tán âu cũng là bởi trước đó, nữ diễn viên này đã dính tin ly hôn đại gia Choi Dong Joon. Còn nhớ tin đồn bùng lên xuất phát từ đoạn cắt của 1 talk show do nam ca sĩ Tak Jae Hoon làm chủ xị. Trong cảnh này, Tak Jae Hoon gây xôn xao khi hỏi thẳng Han Chae Young: “Han Chae Young à, cô đã ly hôn rồi à?”. Từ đây, nghi vấn cặp đôi Han Chae Young - Choi Dong Joon tan vỡ đã râm ran trên mạng xã hội.

Ngay vào thời điểm đó, mỹ nhân họ Han đã vội lên tiếng phủ nhận, đồng thời flex cực mạnh cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình bên ông xã đại gia: “Tất nhiên là tôi chưa ly hôn. Tôi vẫn đang sống rất tốt. Tôi kết hôn lúc tầm 26, 27 tuổi. Đến giờ tôi đã có 1 đứa con rồi”.

Han Chae Young bất ngờ dính nghi vấn đã ly hôn đại gia vì đoạn cắt từ 1 talk show. Ngay lúc đó, cô cũng đã lên tiếng khẳng định mình không ly hôn và đang sống rất hạnh phúc bên ông xã. Ảnh: Naver

Han Chae Young sinh năm 1980, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 20 tuổi qua tác phẩm điện ảnh mang tên The Record. Từ đó đến nay, nữ diễn viên liên tục khẳng định tên tuổi nhờ những vai diễn nặng ký ở loạt tác phẩm nổi tiếng như Trái Tim Mùa Thu, Pháo Hoa, Cô Nàng Bướng Bỉnh, Vườn Sao Băng...

Ngoài sự nghiệp thành công, Han Chae Young còn có hôn nhân viên mãn, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bên người chồng giàu có, thành đạt. Người đẹp chính thức về chung 1 nhà với doanh nhân thuộc top 1 đại gia giàu nhất Hàn Quốc Choi Dong Joon hồi năm 2007. Doanh nhân họ Choi xuất thân từ gia đình giàu có và điều hành công ty riêng tại nước ngoài. Khi cầu hôn, Choi Dong Joon đã tặng minh tinh họ Han chiếc nhẫn kim cương 5 carat 500 triệu won (gần 9,1 tỷ đồng) và chiếc siêu xe Mercedes Benz S500 có giá 2 tỷ won (36 tỷ đồng).

Han Chae Young là 1 trong những nữ thần sắc đẹp có cuộc hôn nhân viên mãn nhất tại Kbiz. Ảnh: X

Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với hàng loạt tác phẩm phim truyền hình gây bão khắp châu Á. Ảnh: Naver

Nguồn: Newsis, Naver