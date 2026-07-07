Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Bá Ngọc 20 tuổi

Phan Bá Ngọc bị bắt để điều tra về 2 hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Ngày 7/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc (20 tuổi) trú tại xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về 2 hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20-6, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ (41 tuổi) trú cùng xã trình báo về việc con gái là cháu H (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà.

Vào cuộc điều tra, Công an xã Pơng Drang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 20-6, cháu H có ngồi trên xe máy điện với một nam thanh niên. Qua xác minh, Công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Phan Bá Ngọc và được mời về trụ sở làm việc nhưng Ngọc quanh co, chối tội.

Đối tượng Phan Bá Ngọc khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Cùng thời điểm này, Công an phát hiện thi thể cháu H dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc. Biết không thể chối tội, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết cháu H. Tuy nhiên, lúc này Ngọc vẫn khai loanh quanh, gian giối khi cho rằng nguyên nhân giết cháu H là do nạn nhân mượn tiền không trả.

Bằng các chứng cứ, tài liệu nghiệp vụ sắc bén của cơ quan điều tra thu thập được, cuối cùng Ngọc đã thừa nhận do cần tiền chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó nên đã nảy sinh ý định đi tìm người để giết, cướp tài sản. Và đối tượng đã ra tay sát hại cháu H.

Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của cháu H mang cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đi chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó. 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh đối tượng Ngọc trước pháp luật.