Thêm 1 trường đại học gia nhập "cuộc đua" đào tạo bác sĩ: Học phí gần 1 tỷ đồng/khoá, cao top đầu Việt Nam

Việc mở ngành Y khoa đánh dấu bước phát triển mới của trường đại học trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đào tạo khối Khoa học sức khỏe.

Ngày 26/5, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học theo Quyết định số 1372/QĐ-BGDĐT.

Theo thông tin từ HUTECH, chương trình Y khoa có thời gian đào tạo 6 năm với tổng khối lượng 210 tín chỉ. Chương trình được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức y sinh, y học cơ sở, y học lâm sàng, sức khỏe cộng đồng và thực hành nghề nghiệp.

Sinh viên sẽ học các học phần nền tảng như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Miễn dịch, Dược lý, Điều dưỡng cơ bản trước khi tiếp cận các học phần lâm sàng như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Y học gia đình, Tâm thần, Phục hồi chức năng, Thực tập cộng đồng và Thực tập tốt nghiệp.

Nhà trường cũng cho biết chương trình được định hướng tích hợp các xu hướng mới trong đào tạo y học như mô phỏng lâm sàng, dữ liệu y học, trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ học tập điện tử, bệnh án điện tử mô phỏng và các công cụ hỗ trợ thực hành.

HUTECH vừa thành lập Trường Y và Khoa học Sức khỏe trực thuộc

Học phí toàn khóa ngành Y khoa tại HUTECH là 960 triệu đồng, tương đương khoảng 160 triệu đồng/năm theo lộ trình đào tạo tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, các khối khoa học sức khoẻ khác là ngành Dược học được đào tạo trong 5 năm có học phí toàn khóa 306 triệu đồng, ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có học phí toàn khóa (3,5 năm) lần lượt 238 triệu đồng và 252 triệu đồng .

Nhân dịp tuyển sinh khóa đầu tiên, HUTECH triển khai học bổng 30% học phí toàn khóa cho thí sinh trúng tuyển các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, đồng thời hoàn tất đăng ký học bổng theo quy định trước ngày 30/6/2026.

Học phí các ngành Khoa học sức khoẻ tại HUTECH

Sau khi áp dụng học bổng 30%, học phí toàn khóa ngành Y khoa giảm còn 672 triệu đồng, tương đương khoảng 112 triệu đồng/năm. Học phí toàn khóa của 3 ngành còn lại sau học bổng dao động từ khoảng 166-214 triệu đồng.

Ngoài chương trình học bổng 30%, HUTECH còn áp dụng chính sách ưu đãi 35% học phí toàn khóa dành cho con, em cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên cả nước. Nhà trường cũng cam kết không tăng học phí trong suốt thời gian đào tạo.

Theo thông tin tuyển sinh đã được các trường công bố, học phí ngành Y khoa năm học 2026-2027 trên cả nước hiện dao động khoảng 47-150 triệu đồng mỗi năm, tùy cơ sở đào tạo.

Theo HUTECH.EDU﻿