Thái Lan dự kiến rút ngắn thời hạn miễn visa 60 ngày khiến khách Việt đứng ngồi không yên

Từng được triển khai từ ngày 15/7/2024 dưới thời chính phủ tiền nhiệm chính sách này cho phép du khách từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Việt Nam nhập cảnh không cần visa với thời hạn lưu trú lên đến hai tháng. Du khách cũng có thể gia hạn thêm 30 ngày tại các văn phòng xuất nhập cảnh. Nếu đề xuất giảm thời hạn lưu trú này được thông qua nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đi lại làm tăng thêm các thủ tục nhập cảnh rườm rà và làm giảm sức hút của xứ sở Chùa Vàng đối với các thị trường gửi khách trọng điểm trong khu vực.

Đáng chú ý Việt Nam luôn duy trì vị thế là một trong những thị trường quan trọng nhất của du lịch Thái Lan với những con số thống kê ấn tượng. Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm 10 thị trường nguồn lớn nhất với lượng khách sang Thái Lan trong năm 2024 đã vượt mốc 1 triệu lượt tăng gấp ba lần so với năm trước đó.

Sự thông thoáng về visa và chi phí dịch vụ hợp lý chính là lý do then chốt khiến lượng du khách Việt chọn Thái Lan để nghỉ dưỡng dài ngày hoặc quay lại nhiều lần. Việc thắt chặt quy định hoặc rút ngắn thời hạn lưu trú có thể khiến nhóm khách này đặc biệt là những người làm việc từ xa hoặc khách du lịch tự túc chuyển hướng sang các quốc gia láng giềng có chính sách cởi mở hơn.

Theo diễn biến mới nhất vào ngày 13/5/2026 Bộ Ngoại giao Thái Lan đã chính thức xác nhận sẽ trình Nội các đề xuất rút thời hạn lưu trú từ 60 xuống 30 ngày ngay trong vài tuần tới.

Trả lời báo chí tại Bangkok Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow nhận định thực tế du khách thường chỉ cần 30 ngày là đủ để khám phá Thái Lan. Việc duy trì mốc 60 ngày rất dễ tạo cơ hội cho những người lợi dụng để ở lại lâu dài sai mục đích.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul cũng cho biết thêm 90% du khách quốc tế đều rời đi trước 30 ngày nên việc duy trì mốc 60 ngày là không cần thiết cho số đông. Chương trình sẽ được xem xét kỹ lưỡng theo từng quốc gia để đảm bảo tính phù hợp sau giai đoạn thử nghiệm. Ông nhấn mạnh rằng mọi quyết định sửa đổi hay rút ngắn thời gian sẽ tập trung vào việc cải thiện các biện pháp sàng lọc du khách nhằm đảm bảo an ninh thay vì mang tính phân biệt đối xử.

Một khi được thông qua đặc quyền đóng dấu lưu trú tự động 60 ngày tại cửa khẩu sẽ hoàn toàn chấm dứt. Những du khách có nhu cầu ở lại hơn một tháng bắt buộc phải tốn thời gian xin Visa Du lịch hoặc thẻ DTV tại đại sứ quán trước khi bay. Giới quan sát đánh giá đây là bước thắt chặt chính sách cực kỳ mạnh tay của xứ sở Chùa Vàng sau gần hai năm ồ ạt mở cửa.

CẨM NANG HÀNH ĐỘNG KHẨN DÀNH CHO DU KHÁCH VIỆT

Chốt vé bay ngay: Nếu có ý định xê dịch dài ngày bạn cần đặt vé và khởi hành ngay trước khi Nội các Thái Lan chính thức họp chốt phương án trong vài tuần tới.

Bắt buộc khai báo TDAC: Tờ khai xuất nhập cảnh bằng giấy nay đã bị xóa sổ. Từ năm 2026 mọi du khách bắt buộc phải khai báo trực tuyến thẻ TDAC trước 72 giờ nhập cảnh để không bị kẹt lại sân bay.

Chủ động tìm hiểu Visa: Nếu lên kế hoạch lưu trú hơn 30 ngày vào nửa cuối năm 2026 bạn nên tìm hiểu ngay thủ tục xin Visa Du lịch hoặc thẻ DTV để lịch trình không bị gián đoạn.

Cập nhật tin tức liên tục: Du khách nên thường xuyên theo dõi các thông báo chính thức tại cổng thông tin consular.mfa.go.th hoặc liên hệ trực tiếp Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam.

Nguồn tham khảo: Bangkok Post, VnExpress, VisasUpdate, An ninh Thủ đô.