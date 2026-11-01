Tất cả người dân có thẻ Căn cước công dân chú ý thông báo mới nhất từ công an

Hiện nay, trên TikTok xuất hiện trào lưu quay cận cảnh, khoe hình ảnh Căn cước công dân gắn chip để "bắt trend", hành động này tiềm ẩn các nguy cơ bị lộ lọt thông tin cá nhân.

Cảnh báo về trào lưu quay cận cảnh, khoe hình ảnh Căn cước công dân trên MXH

Mới đây, Công an xã Nam Cát Tiên, thành phố Đồng Nai phát cảnh báo cho hay, hiện nay, trên TikTok xuất hiện nhiều trào lưu quay cận cảnh, khoe hình ảnh Căn cước công dân (CCCD) gắn chip để "bắt trend", xác thực danh tính hoặc tham gia thử thách.

Hành động này tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, khiến các đối tượng xấu lợi dụng để giả mạo danh tính, đăng ký tài khoản, mở tài khoản ngân hàng, vay tiền hoặc thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ thực trạng trên, Công an xã Nam Cát Tiên khuyến cáo người dân:

Không đăng tải hình ảnh, video thể hiện đầy đủ mặt trước, mặt sau CCCD lên mạng xã hội.

Không tham gia các trào lưu yêu cầu công khai thông tin CCCD; nếu buộc phải chia sẻ, cần che kín số định danh cá nhân, mã QR và thông tin quan trọng.

Thiết lập quyền riêng tư tài khoản, cảnh giác với người lạ và các yêu cầu cung cấp hình ảnh CCCD không rõ nguồn gốc.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an Điện Biên).

Nhiều vụ việc lừa đảo bắt nguồn từ việc thông tin cá nhân bị lộ

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã phát cảnh báo về những rủi ro khi đăng tải hình ảnh CCCD lên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, hành động này nhiều khi được xem là tiện lợi trong các giao dịch, xác minh thông tin song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng nếu bị các đối tượng xấu khai thác.

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, thông tin trên CCCD thuộc nhóm dữ liệu cá nhân quan trọng, cần được bảo vệ chặt chẽ.

Việc công khai hình ảnh CCCD có thể khiến các thông tin như họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, địa chỉ… bị thu thập và sử dụng trái phép.

Từ những dữ liệu này, đối tượng có thể giả danh để thực hiện hành vi lừa đảo, đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, sim điện thoại hoặc phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Thực tế cho thấy nhiều vụ việc lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội bắt nguồn từ việc thông tin cá nhân bị lộ từ những hình ảnh chia sẻ công khai.

Trong trường hợp cần cung cấp CCCD cho các giao dịch, người dân nên chỉ gửi qua kênh chính thống, đáng tin cậy và có thể che bớt một số thông tin không cần thiết để hạn chế rủi ro.