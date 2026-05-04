Tạp chí Thanh niên: Nghiên cứu Khoa học Thanh niên được công nhận là tạp chí đạt chuẩn Tạp chí khoa học Việt Nam năm 2026

Đây là lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đánh giá, xếp loại hệ thống tạp chí khoa học trong nước theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BKHCN ngày 31/10/2025 và các văn bản liên quan. Danh mục bao gồm cả các tạp chí đã được chỉ mục quốc tế như Scopus, WoS và các tạp chí khoa học trong nước.

Ngày 28/4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN công bố Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026, trong đó có Tạp chí Thanh niên: Nghiên cứu Khoa học Thanh niên của Trung ương Đoàn

Đáng chú ý, các tạp chí được công nhận phải đáp ứng một hệ thống tiêu chí chặt chẽ, bao gồm từ chất lượng nội dung học thuật, hội đồng biên tập, quy trình phản biện đến chuẩn mực xuất bản, cùng với mức độ minh bạch và khả năng truy cập. Bên cạnh đó, những yêu cầu cốt lõi còn bao gồm tỷ trọng cao các bài báo nghiên cứu khoa học trong cơ cấu nội dung, áp dụng chuẩn trích dẫn quốc tế, có tóm tắt bằng tiếng Anh, đồng thời tuân thủ nghiêm các nguyên tắc đạo đức học thuật, phòng chống đạo văn và bảo đảm liêm chính khoa học.

Tạp chí Thanh niên: Nghiên cứu Khoa học Thanh niên như một "địa chỉ đỏ" tin cậy đối với các nhà nghiên cứu, đặc biệt là thế hệ trẻ và nghiên cứu sinh

Luôn nỗ lực nâng cao chất lượng học thuật

Trong bối cảnh khoa học phát triển mạnh mẽ đang trỏ thành động lực cốt lõi của kinh tế,xã hội yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung tạp chí gắn với việc đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá ngày càng khắt khe đã trở thành định hướng xuyên suốt của các cơ quan báo chí xuất bản. Trên hành trình đó, Tạp chí Thanh niên - Cơ quan Lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế khi được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt mức điểm 0,75 cho các bài báo khoa học được đăng. Đồng thời, năm 2025 tạp chí được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tăng quy mô từ 120 trang lên 180 trang mỗi kỳ và nâng tần suất xuất bản từ 01 kỳ/tháng lên 02 kỳ/tháng, qua đó mở rộng đáng kể không gian công bố học thuật.



Tạp chí Thanh niên: Nghiên cứu Khoa học Thanh niên, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng học thuật

Trước xu hướng gia tăng số lượng bài gửi, Tạp chí vẫn kiên định lấy giá trị tri thức làm trung tâm, ưu tiên các công trình nghiên cứu chuyên sâu, bài tổng quan và phản biện học thuật. Cùng với đó, việc chuẩn hóa trích dẫn theo thông lệ quốc tế và hoàn thiện cấu trúc bài báo với tiêu đề, tóm tắt, từ khóa, đã nâng cao khả năng tích hợp vào các cơ sở dữ liệu khoa học, từ đó gia tăng khả năng trích dẫn và mở rộng ảnh hưởng học thuật.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tặng hoa chúc mừng Hội đồng biên tập Tạp chí Thanh niên

Hội đồng biên tập tạp chí đóng vai trò thiết chế học thuật định hướng phát triển. Theo dữ liệu được công bố trên Tạp chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến (VJOL), Hội đồng Biên tập của Tạp chí Thanh niên quy tụ các nhà khoa học có học hàm, học vị cao từ nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo và quản lý, tạo nền tảng cho thẩm định chuyên sâu, thúc đẩy tính liên ngành và bảo đảm sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với lý luận.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Thanh niên, chứng kiến ký kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên và các đơn vị

Việc mỗi bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Thanh niên được chấm ở mức 0,75 điểm là minh chứng rõ ràng cho giá trị học thuật và mức độ tín nhiệm từ cộng đồng nghiên cứu. Kết quả này không chỉ góp phần nâng cao uy tín của tạp chí mà còn thúc đẩy sự gắn kết giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong suốt chặng đường 64 năm xây dựng và phát triển; qua đó củng cố vị thế của Tạp chí Thanh niên như một "địa chỉ đỏ" tin cậy đối với các nhà nghiên cứu, đặc biệt là thế hệ trẻ và nghiên cứu sinh, đồng thời khẳng định bước tiến vững chắc về chất lượng học thuật trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chúc mừng Tạp chí Thanh niên nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025)

Nghiên cứu khoa học Thanh niên: Trọng tâm của sự phát triển

Trong cấu trúc vận hành của Tạp chí Thanh niên, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên giữ vai trò định hình bản sắc và định hướng phát triển khoa học của Tạp chí. Thanh niên, trí thức trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia sáng tạo tri thức, đóng góp vào các quá trình đổi mới sáng tạo và phát triển xã hội. Từ cách tiếp cận đó, Tạp chí Thanh niên tập trung xây dựng không gian học thuật chuyên sâu, khuyến khích các công trình nghiên cứu gắn với thực tiễn công tác Đoàn, phong trào thanh niên và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới..

Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên Nguyễn Toàn Thắng (người thứ 5, bên trái qua) ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị nhằm lan tỏa không gian công bố học thuật

Thông qua việc lựa chọn, thẩm định và công bố các nghiên cứu có giá trị, Tạp chí từng bước hình thành hệ tri thức có tính hệ thống về thanh niên, vừa phản ánh đa chiều thực tiễn, vừa góp phần bổ sung và phát triển lý luận. Các bài viết không chỉ dừng ở việc thông tin tuyên truyền, nghiên cứu trao đổi mà hướng tới phân tích, lý giải và đề xuất giải pháp, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng cao trong hoạch định chính sách và tổ chức hoạt động.

Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên Nguyễn Toàn Thắng (người bên phải) ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy tính liên ngành và bảo đảm sự gắn kết giữa lý luận với thực tiễn

Đặc biệt, Tạp chí phát huy vai trò cầu nối hai chiều giữa lý luận và thực tiễn. Những mô hình, kinh nghiệm từ phong trào thanh niên được khái quát thành luận cứ khoa học; ngược lại, các kết quả nghiên cứu và quan điểm lý luận được vận dụng linh hoạt vào thực tiễn. Sự tương tác này tạo nên vòng tuần hoàn tri thức, góp phần nâng cao cả chất lượng học thuật lẫn hiệu quả hoạt động thanh niên.

Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị nhằm lan tỏa không gian công bố học thuật

Phát huy tốt bản sắc riêng trong việc kết nối khoa học với thực tiễn thanh niên.

Khác với nhiều tạp chí thuần học thuật, Tạp chí Thanh niên xác định rõ vai trò cầu nối giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn công tác thanh niên. Các chủ đề nghiên cứu không dừng ở lý luận mà được triển khai gắn trực tiếp với các vấn đề phát triển thanh niên, chính sách xã hội và hoạt động Đoàn.

Giá trị cốt lõi của cách tiếp cận này nằm ở tính ứng dụng, khi mỗi công trình không chỉ được đánh giá bởi tính mới mà còn bởi khả năng chuyển hóa thành giải pháp thực tiễn. Nhờ đó, Tạp chí vừa bảo đảm chuẩn mực khoa học, vừa tạo ra những tác động xã hội thiết thực đối với thế hệ trẻ trong bối cảnh phát triển mới.

Trong bối cảnh số hóa, minh bạch dữ liệu và khả năng truy cập trở thành yêu cầu song hành với chất lượng nội dung, Tạp chí Thanh niên đã triển khai đăng tải hệ thống xuất bản trực tuyến, cập nhật dữ liệu trên VJOL và công khai toàn văn bài báo, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của cộng đồng nghiên cứu và nâng cao mức độ hiện diện học thuật trên môi trường số.

Việc mỗi bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Thanh niên được chấm ở mức 0,75 điểm đã khẳng định bước tiến vững chắc về chất lượng học thuật trong giai đoạn mới

Thành quả tự hào từ sự đồng lòng, tận tụy

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Bí thư chi bộ,Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên chia sẻ: "Để đạt được kết quả trên, không thể không nhắc đến những nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc,trách nhiệm và sáng tạo của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong việc nâng cao chất lượng, hình thức, nội dung Tạp chí Thanh niên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tạp chí khoa học". Ông cho biết thêm, trong nhiều năm qua, Ban Biên tập Tạp chí đã không ngừng củng cố chất lượng nội dung, đổi mới phương thức thể hiện và mở rộng các chủ đề nghiên cứu, tập trung phản ánh sâu sắc những vấn đề thời sự về thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua đó, Tạp chí từng bước khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật uy tín, nơi các nhà khoa học, trí thức trẻ, cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên và nhà hoạt động xã hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu.

Song song với đó, đội ngũ cán bộ, biên tập viên luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình biên tập và thẩm định theo chuẩn mực khoa học, bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong từng công bố. Quy trình phản biện được chuẩn hóa theo hướng độc lập, nhiều vòng, góp phần nâng cao độ tin cậy và chất lượng học thuật của các bài báo.

Để được công nhận vào Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026, không thể không nhắc đến những nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và sáng tạo của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên

Định vị thương hiệu và Tầm nhìn tương lai

Sự công nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đánh dấu bước chuyển quan trọng, giúp Tạp chí Thanh niên; Nghiên cứu khoa học thanh niên chính thức xác lập vị thế khoa học trong lĩnh vực thanh niên. Kết quả này là thành quả của quá trình phát triển bền vững, gắn với định hướng chuẩn hóa học thuật và nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản theo các tiêu chí khoa học. Đây là dấu mốc nổi bật của năm 2026, thể hiện sự trưởng thành, bước tiến mới tự hào của Tạp chí Thanh niên.

Đáng chú ý, đây không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng học thuật mà còn tạo nền tảng để tạp chí triển khai chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới hội nhập sâu rộng với hệ thống xuất bản khoa học khu vực và quốc tế. Trên cơ sở đó, việc định vị thương hiệu "tạp chí đạt chuẩn khoa học" trở thành đòn bẩy thu hút nguồn lực chất lượng cao, từ các công trình nghiên cứu có giá trị đến sự đồng hành của các nhà khoa học, cơ sở đào tạo và đối tác học thuật. Đồng thời, uy tín được khẳng định cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm nghề nghiệp, khi mỗi ấn phẩm không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn mà còn gắn với hình ảnh và chuẩn mực của một thiết chế học thuật mang tầm quốc gia.

Bước vào giai đoạn mới, Tạp chí Thanh niên xác định tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích, đồng thời đẩy mạnh đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập. Trọng tâm là nâng cao hàm lượng khoa học trong từng bài viết, chuẩn hóa quy trình biên tập, phản biện, tăng cường ứng dụng công nghệ trong xuất bản và mở rộng kết nối học thuật. Qua đó, Tạp chí không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức của tuổi trẻ mà còn trở thành môi trường ươm tạo ý tưởng và lan tỏa các giá trị nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao, từng bước nâng tầm ảnh hưởng trên bình diện khu vực và quốc tế.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình biên tập và thẩm định theo chuẩn mực khoa học, bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong từng công bố

Tri ân và khát vọng

Nhân dịp này, Tạp chí Thanh niên trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thành viên Hội đồng Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học, tác giả, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cùng các thế hệ làm báo đã bền bỉ cống hiến, góp phần xây dựng và vun đắp uy tín của một tạp chí khoa học thuộc tổ chức Đoàn.

Tạp chí đồng thời bày tỏ sự tri ân tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các tỉnh, thành đoàn; các trường chính trị, Học viện, Nhà trường, cùng đông đảo bạn đọc cả nước đã luôn quan tâm, đồng hành và đóng góp ý kiến, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Tạp chí.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên luôn là một tập thể đoàn kết, cầu thị và không ngừng nỗ lực vươn lên

Với những đóng góp thiết thực trong nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn, Tạp chí Thanh niên đã và đang cung cấp cơ sở khoa học phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước. Các công trình được công bố không chỉ bảo đảm chiều sâu phân tích, kết hợp linh hoạt giữa phương pháp định lượng và định tính, mà còn đề xuất nhiều hàm ý chính sách có giá trị ứng dụng, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Điều này càng có ý nghĩa khi gắn với chủ đề công tác năm 2026 về "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn" , đồng thời góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành, tạo môi trường phát triển toàn diện cho thanh niên, đúng với định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển".