Tai nghe "hạt gạo", camera giấu cúc áo và những chiêu thức gian lận thi cử gây "bão" dư luận

Trong những kỳ thi khốc liệt như CSAT ở Hàn Quốc, Gaokao tại Trung Quốc hay các kỳ thi tuyển sinh y khoa ở Thái Lan, áp lực điểm số khiến một số thí sinh bất chấp mọi rủi ro để gian lận. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các chiêu trò quay cóp cũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn bao giờ hết.

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra trong một kỳ thi tuyển sinh y khoa.

Một trong những vụ việc gây chấn động từng xảy ra tại Thái Lan khi nhóm sinh viên thi vào trường y bị phát hiện sử dụng kính gắn camera siêu nhỏ kết nối với đồng hồ thông minh để truyền đề ra ngoài và nhận đáp án từ xa. Theo tờ The Straits Times, bộ thiết bị được ví như "đồ nghề điệp viên" vì mức độ hiện đại và kín đáo. Mỗi thí sinh được cho là phải bỏ ra số tiền rất lớn để thuê đường dây hỗ trợ gian lận.

Không chỉ camera trong kính, nhiều thiết bị hiện nay còn được ngụy trang thành cúc áo, bút viết, đồng hồ đeo tay hoặc thậm chí là cục tẩy đặt trên bàn thi. Reuters từng đưa tin về một sinh viên tại Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt vì sử dụng hệ thống AI hỗ trợ gian lận trong kỳ thi đại học. Camera giấu trong cúc áo sẽ chụp đề thi rồi gửi ra ngoài để AI phân tích, sau đó đáp án được truyền ngược lại qua tai nghe siêu nhỏ giấu trong tai. Thiết bị phát sóng còn được cất kín trong đế giày nhằm tránh bị phát hiện.

Các loại tai nghe siêu nhỏ đang trở thành "vũ khí" phổ biến trong nhiều vụ gian lận thi cử công nghệ cao. Tại Nhật Bản, cảnh sát từng phát hiện đường dây bán tai nghe kích thước chỉ như hạt gạo cho thí sinh. Thiết bị này nhỏ đến mức phải dùng nam châm chuyên dụng mới có thể lấy ra khỏi tai người đeo. Người gian lận còn sử dụng kính có gắn camera và micro siêu nhỏ giấu trong khẩu trang để đọc đề thi ra ngoài. Sau vụ việc, hàng loạt bài thi bị hủy kết quả vì liên quan đường dây gian lận công nghệ cao.

Ở Trung Quốc, nơi kỳ thi Gaokao được xem là "cánh cửa đổi đời" của hàng triệu học sinh, công tác chống gian lận được siết chặt ở mức cực kỳ nghiêm ngặt. Nhiều điểm thi sử dụng máy dò kim loại, hệ thống nhận diện khuôn mặt và thiết bị phát hiện tín hiệu điện tử nhằm ngăn chặn tai nghe siêu nhỏ hoặc thiết bị truyền tin. Chỉ cần phát hiện thí sinh mang theo thiết bị điện tử trái phép, kết quả thi có thể bị hủy ngay lập tức.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, kỳ thi CSAT nổi tiếng nghiêm khắc đến mức chỉ một tiếng chuông điện thoại vang lên cũng đủ khiến thí sinh bị đình chỉ thi. Theo báo Asia Economy, nhiều trường hợp đã bị hủy kết quả chỉ vì quên tắt chuông điện thoại hoặc mang đồng hồ điện tử vào phòng thi. Có thí sinh dù điện thoại rung trong lúc nghỉ giữa giờ vẫn bị xem là vi phạm quy chế nghiêm trọng.

Không chỉ thí sinh, đôi khi chính giám thị cũng gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Một vụ việc từng gây tranh cãi tại Hàn Quốc khi điện thoại của giám thị bất ngờ phát ra âm thanh trong phần thi nghe tiếng Anh, khiến nhiều học sinh phản ứng vì bị mất tập trung giữa bài thi quan trọng.

Theo các chuyên gia giáo dục, sự phát triển của AI và các thiết bị siêu nhỏ đang khiến gian lận thi cử bước sang "kỷ nguyên mới". Những vật dụng tưởng chừng vô hại như kính mắt, đồng hồ hay cục tẩy giờ đây có thể trở thành công cụ truyền đề - nhận đáp án cực kỳ tinh vi.

Tuy nhiên, hậu quả của việc gian lận không hề nhỏ. Ở nhiều quốc gia, thí sinh bị phát hiện quay cóp có thể bị hủy kết quả, cấm thi nhiều năm hoặc đối mặt trách nhiệm hình sự nếu tham gia đường dây công nghệ cao. Chỉ một rung động nhỏ từ điện thoại hay chiếc tai nghe giấu kín trong tai cũng có thể khiến tương lai của cả một thí sinh sụp đổ.

