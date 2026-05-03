Số lượng học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay

Theo ông Chương, tính đến 17 giờ chiều 3/5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT là hơn 1,2 triệu.

Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 chiếm hơn 95%, thí sinh tự do chiếm gần 4,8%.

Có 8.065 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ (chiếm 0,67%), khá thấp so với những năm trước. Nhưng đây không phải là điều bất ngờ bởi thí sinh mong muốn đăng ký thi trực tiếp tại Kỳ thi để lấy điểm xét tuyển sinh ĐH.

Thí sinh đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ cũng giữ số lượng cao, gần 350 nghìn em.

Bộ GD&ĐT cho biết, đến nay, hệ thống đăng ký thi ổn định và hầu như thí sinh không gặp khó khăn.

Thí sinh đăng ký thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất từ trước đến nay.

Theo quy định, thí sinh còn 2 ngày nữa để tiếp tục đăng ký dự thi. Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 5/5. Từ nay đến thời điểm đó, thí sinh vẫn có quyền rà soát lại thông tin, điều chỉnh môn thi và các thông tin nếu có sai sót.

Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày diễn ra kỳ thi, học sinh cần giữ gìn sức khoẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ các môn đã đăng ký thi tốt nghiệp.

Đặc biệt, năm nay muốn xét tuyển ĐH bằng phương thức nào cũng cần điều kiện tổ hợp 3 môn xét tuyển phải đạt 15 điểm thi Tốt nghiệp THPT trở lên.

Học sinh cần bám sát kế hoạch ôn thi của trường THPT, tham gia thi thử để có thêm nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm kỳ thi và đánh giá được các nội dung còn hạn chế mà tập trung ôn tập kỹ hơn.

Các em không nên quá lo lắng mà cần tự tin vào kiến thức, năng lực của mình, tránh tự gây ra các áp lực không cần thiết đồng thời đọc kỹ quy chế thi đã được công bố để thực hiện đúng quy định. Trong quá trình dự thi, tuyệt đối không để xảy ra nhưng sai sót, vi phạm không cần thiết.

Năm nay, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức từ ngày 11-12/6. Kết quả được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1/7.

Kỳ thi được tổ chức gồm 3 buổi thi, trong đó 1 buổi thi Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thí sinh tự chọn 2 môn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp, Ngoại ngữ.