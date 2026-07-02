Sinh viên Việt chế tạo thành công chiếc iPhone pin 6.500mAh

Vẫn là chiếc iPhone SE 3 nhỏ gọn với nút Home quen thuộc, nhưng phiên bản do một sinh viên Việt Nam thực hiện lại sở hữu viên pin gần 6.500mAh, bộ nhớ trong 512GB, hệ thống tản nhiệt được nâng cấp và khung CNC hoàn toàn mới.

Trong khi phần lớn người dùng tìm cách nâng cấp lên những chiếc smartphone mới hơn với màn hình lớn hơn, pin tốt hơn hay bộ nhớ nhiều hơn, Dương Lê - sinh viên năm hai của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) - lại chọn một hướng đi khác: biến chiếc iPhone SE 3 thành phiên bản mà Apple chưa từng sản xuất.

Kết quả là một chiếc iPhone vẫn giữ nguyên kích thước nhỏ gọn, vẫn có nút Home vật lý quen thuộc, nhưng sở hữu bộ nhớ trong 512GB và viên pin có dung lượng gần 6.500mAh - con số thậm chí còn vượt qua nhiều smartphone Android pin “khủng” trên thị trường hiện nay.

Mọi thứ bắt đầu từ mong muốn giữ lại một chiếc iPhone nhỏ gọn

Với Dương, dự án này không đơn thuần là nâng cấp một chiếc điện thoại cũ. Nam sinh cho biết bản thân luôn thích những thiết bị có kích thước nhỏ gọn như iPhone SE, nhưng lại cảm thấy tiếc khi những mẫu máy này thường bị giới hạn bởi dung lượng pin và bộ nhớ trong. Thay vì chuyển sang một chiếc smartphone mới, Dương muốn thử trả lời một câu hỏi khác: nếu giữ lại thiết kế nhỏ gọn của iPhone SE nhưng loại bỏ những giới hạn lớn nhất của nó thì kết quả sẽ ra sao.

“Em thích những chiếc điện thoại nhỏ nên vẫn muốn dùng iPhone SE lâu dài. Nhưng pin của máy khá hạn chế, bộ nhớ cũng không còn đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Từ đó em bắt đầu nghĩ đến việc nâng cấp từng phần, rồi cuối cùng ý tưởng dần phát triển thành một dự án hoàn chỉnh như bây giờ” , Dương chia sẻ.

Dương Lê chia sẻ về chiếc iPhone SE 3 độ độc nhất trên thế giới hiện nay.

Khác với nhiều dự án độ điện thoại chỉ mang tính trình diễn, chiếc iPhone SE 3 này ban đầu được Dương định hướng sử dụng như máy chính. Chính vì vậy, hai yếu tố được ưu tiên hàng đầu là thời lượng pin và dung lượng lưu trữ.

Thay vì giữ nguyên bộ nhớ tối đa 256GB như phiên bản Apple bán ra, chiếc máy được nâng cấp lên 512GB bằng cách thay thế trực tiếp chip nhớ trên bo mạch. Điều đáng chú ý là sau khi hoàn thành, máy vẫn nhận diện chính xác dung lượng mới trong phần cài đặt của iOS.

Trên thực tế, mức dung lượng 512GB là phiên bản mà Apple chưa từng phân phối cho dòng iPhone SE 3. Chưa dừng lại ở đó, Dương cho biết đã từng độ một chiếc iPhone SE 3 với bộ nhớ trong lên đến 1TB, nhưng đã bán cho một người bạn có chung đam mê.

Viên pin gần 6.500mAh là phần “điên rồ” nhất

Nếu bộ nhớ 512GB đã đủ gây bất ngờ thì viên pin bên trong còn khiến nhiều người tò mò hơn.

Theo Dương, chiếc máy sử dụng hệ thống pin được ghép từ ba cell pin khác nhau, cho tổng dung lượng đạt hơn 6.445mAh. Sau khi hoàn thiện, iPhone vẫn nhận diện tình trạng pin bình thường và hiển thị đầy đủ phần trăm dung lượng.

Trong quá trình sử dụng hàng ngày, đây cũng là nâng cấp mà Dương cảm nhận rõ nhất. Sinh viên này cho biết với các tác vụ cơ bản như mạng xã hội, nghe nhạc, xem bản đồ hay nhắn tin, máy thường chỉ tiêu hao khoảng 20-30% pin sau một ngày sử dụng. Một chi tiết thú vị khác là trước buổi ghi hình, chiếc máy đã được sạc đầy từ tối hôm trước nhưng đến trưa hôm sau vẫn hiển thị 100% pin.

Con số này khó có thể coi là một bài kiểm tra khoa học, nhưng đủ cho thấy sự khác biệt so với viên pin nguyên bản vốn luôn được xem là điểm yếu lớn nhất của dòng iPhone SE.

Một chi tiết đáng chú ý khác là dù đã được thay bộ nhớ trong, thay pin, can thiệp khung máy và chỉnh sửa nhiều thành phần phần cứng bên trong, chiếc iPhone SE 3 này vẫn hiển thị trạng thái “full xanh” (linh kiện toàn bộ đều chính hãng) khi kiểm tra bằng 3uTools. Điều này cũng cho thấy một thực tế rằng kết quả từ các công cụ kiểm tra như 3uTools không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ lịch sử sửa chữa hay mức độ can thiệp phần cứng của thiết bị.

Không chỉ tăng pin và bộ nhớ, chiếc iPhone này còn được nâng cấp tản nhiệt

Để phục vụ nhu cầu sử dụng lâu dài, Dương còn bổ sung thêm hệ thống tản nhiệt bằng đồng bên trong máy. Theo chia sẻ của chủ nhân, đây là một trong những nâng cấp giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định hơn khi chơi game hoặc sử dụng liên tục trong thời gian dài.

“Em có độ thêm một lớp đồng tản nhiệt nên khi chơi game hoặc sử dụng liên tục sẽ đỡ nóng hơn. Máy ít bị giảm độ sáng hoặc nóng lên nhanh như trước” , Dương cho biết.

Trong quá trình trải nghiệm thực tế, các tính năng khác của máy như camera, loa, kết nối di động hay sóng di động đều hoạt động bình thường. Máy cũng có thể cập nhật, restore lên phiên bản phần mềm mới nhất là iOS 26 mà không gặp bất cứ vấn đề nào.

Điều này phần nào cho thấy dự án không chỉ dừng lại ở việc thay linh kiện, mà còn đòi hỏi quá trình tính toán khá kỹ để đảm bảo các thành phần vẫn có thể hoạt động ổn định sau khi thay đổi kết cấu bên trong.

Chiếc khung CNC khiến iPhone SE 3 trông như một “cục gạch công nghệ”

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần khung máy.

Để chứa hệ thống pin dung lượng lớn hơn đáng kể so với thiết kế nguyên bản, Dương đã thiết kế lại phần khung và gia công bằng CNC. Kết quả là chiếc iPhone SE 3 không còn mỏng nhẹ như phiên bản gốc. Bù lại, cảm giác cầm nắm trở nên cực kỳ chắc chắn.

Nhìn từ bên ngoài, thiết bị mang dáng dấp của một sản phẩm được tạo ra cho mục đích kỹ thuật nhiều hơn là tính thẩm mỹ. Tuy nhiên chính điều đó lại tạo nên sự đặc biệt.

Theo Dương, để hoàn thiện thiết kế hiện tại, cậu phải trải qua nhiều lần chỉnh sửa khác nhau. Một số chi tiết như vị trí nút bấm hay cách bố trí linh kiện đã phải thay đổi sau quá trình sử dụng thử nghiệm thực tế.

“Ban đầu có những vị trí phải dùng móng tay mới bấm được. Sau đó em phải chỉnh sửa lại thiết kế để thao tác thuận tiện hơn” , Dương kể lại.

Phần lớn công việc thiết kế ban đầu được Dương tự thực hiện, sau đó phối hợp cùng các kỹ thuật viên để hoàn thiện bản vẽ và gia công thực tế.

iPhone 12/13 mini là "mục tiêu" tiếp theo

Điều thú vị là dự án này có thể chưa phải điểm dừng.

Theo chia sẻ của Dương, những mẫu máy tiếp theo mà cậu muốn thử nghiệm là iPhone 12 mini và iPhone 13 mini. Lý do khá đơn giản: đây đều là những chiếc iPhone nhỏ gọn nhưng có thời lượng pin chưa thực sự nổi bật. Ý tưởng của Dương là áp dụng công thức tương tự lên các mẫu mini, bao gồm tăng dung lượng pin và tiếp tục nâng cấp bộ nhớ trong.

Dĩ nhiên, đây vẫn là những dự án mang tính cá nhân và thử nghiệm kỹ thuật. Bản thân Dương cũng thừa nhận máy độ luôn có thể phát sinh những vấn đề không lường trước được so với sản phẩm nguyên bản từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, chiếc iPhone SE 3 pin gần 6.500mAh và bộ nhớ 512GB vẫn là minh chứng thú vị cho sự sáng tạo của cộng đồng công nghệ Việt Nam.

Bởi để tạo ra một thiết bị như vậy, công việc không chỉ đơn giản là thay linh kiện. Nó đòi hỏi hiểu biết về phần cứng, khả năng thiết kế cơ khí, kinh nghiệm xử lý bo mạch và không ít lần thử sai trước khi đi đến phiên bản hoàn thiện cuối cùng.

Và có lẽ, đó cũng là lý do khiến chiếc iPhone SE 3 này trở thành phiên bản mà Apple chưa từng bán, nhưng lại khiến không ít người yêu công nghệ muốn cầm thử một lần.