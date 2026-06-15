Sau chuyến du lịch ở Cebu, mẹ âm thầm học tiếng Anh vì một dòng nhắn trong group tour

Một bài chia sẻ đang thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng Hàn Quốc sau khi người đăng kể lại câu chuyện về mẹ mình sau chuyến du lịch đến Cebu (Philippines).

Theo chia sẻ, chuyến đi được chính người con đặt cho mẹ với mong muốn bà có thời gian thư giãn, tận hưởng kỳ nghỉ và lưu lại những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè.

Thế nhưng sau khi trở về, người con bất ngờ thấy mẹ ngày nào cũng ngồi cặm cụi học bảng chữ cái tiếng Anh. Ban đầu nghĩ mẹ bỗng có hứng thú với ngoại ngữ, nhưng khi mở điện thoại lên đọc đoạn chat trong group du lịch, người con mới hiểu chuyện.

Trong tin nhắn tổng kết chuyến đi, hướng dẫn viên lần lượt nhắc đến từng thành viên trong đoàn bằng những câu chuyện được cho là “kỷ niệm vui”: người lần đầu ăn xoài, người làm cả đoàn tìm điện thoại vì tưởng làm mất, người hay mất liên lạc vào buổi đêm… Đến lượt mẹ của người đăng, hướng dẫn viên viết đại ý rằng bà “không nói nổi một câu tiếng Anh nào”, nên việc hỗ trợ trong chuyến đi khá vất vả và khiến hướng dẫn viên đau đầu.

Hình ảnh được người con đăng tải trên X.

Người mẹ lặng lẽ học lại từng chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Không có lời lẽ công kích trực tiếp, nhưng việc nhắc đến điểm yếu của một người ngay trong nhóm chung đã khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khó chịu thay.

Điều khiến nhiều người chạnh lòng hơn cả là phản ứng của người mẹ. Bà không nhắn lại, không phàn nàn, cũng không trách móc ai. Thay vào đó, bà bắt đầu học lại từ bảng chữ cái tiếng Anh như thể không muốn lần sau trở thành người làm phiền người khác.

Nhiều ý kiến cho rằng việc dẫn tour quốc tế chắc chắn không hề dễ dàng, đặc biệt khi phải hỗ trợ nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận đặt câu hỏi liệu việc công khai kể lại khó khăn của khách trong group có thực sự cần thiết, nhất là khi đó là điều dễ khiến người khác tự ti.

Một số người cũng chỉ ra rằng khách đi tour vốn đã trả tiền cho dịch vụ hỗ trợ, và không phải ai cũng có điều kiện hoặc cơ hội học ngoại ngữ từ trẻ.

Cuối cùng, điều khiến câu chuyện được chia sẻ nhiều không phải tranh cãi đúng sai, mà là hình ảnh một người mẹ đi du lịch để thư giãn, nhưng lại mang về một cảm giác khiến bà âm thầm ngồi học từng chữ cái đầu tiên sau khi trở về nhà.