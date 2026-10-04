Rủi ro tiềm ẩn khi khép cửa nhà vệ sinh suốt ngày

Lý do rất dễ hiểu: chẳng ai muốn mùi (nếu có) hay hình ảnh bên trong lọt ra không gian sinh hoạt chung. Thói quen này về cơ bản là đáp ứng nhu cầu gọn gàng, lịch sự, và hầu như nhà nào cũng làm.

Nhưng với nhiều gia đình, khu vực vệ sinh cũng thường được lắp đặt cùng trong không gian để tắm, rửa. Sau một lần sử dụng, nước không chỉ đọng trên sàn. Hơi ẩm bám lên gương, tường, kính ngăn; khăn tắm và thảm chân cũng ướt mà chưa kịp khô.

Mở hé cửa sau khi dùng, đóng lại khi phòng đã khô

Lúc này nếu cửa tiếp tục đóng kín, trong khi phòng không có cửa sổ hoặc quạt thông gió, hoặc có quạt thông gió nhưng không phải lúc nào cũng bật, lượng hơi ẩm ấy không có đường thoát. Nó lưu lại nhiều giờ trong khe gạch và gioăng cao su.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) nhấn mạnh chìa khóa để hạn chế nấm mốc trong nhà chính là kiểm soát độ ẩm. Nấm mốc sinh ra chất gây dị ứng và có thể gây vấn đề về hô hấp, nhất là với người lớn tuổi.

Không cần mở toang cửa cả ngày. Hãy cho hơi ẩm một đường thoát ngay sau khi tắm. Phòng nếu có cửa sổ thì mở ra; có quạt hút thì bật trong lúc tắm và để chạy thêm một lúc sau đó.

EPA khuyến nghị với phòng kín không có cả hai, hé cửa cho đến khi gương hết mờ, sàn khô ráo rồi đóng lại. Khăn tắm trải rộng ra cho thoáng thay vì vò lại treo một góc; thảm chân giặt và phơi định kỳ.

Đóng, mở cửa nhà vệ sinh hợp lý giúp không gian sống tốt lành hơn. Ảnh: Afamily

Bốn dấu hiệu cho thấy phòng đang giữ ẩm lại

Thứ nhất, gương và kính vẫn mờ hơi nước dù đã tắm xong khá lâu.

Thứ hai, khăn treo trong phòng cả ngày vẫn ẩm, sờ vào thấy lạnh tay.

Thứ ba, mỗi lần mở cửa bước vào lại ngửi thấy mùi ẩm mốc thoang thoảng.

Thứ tư, khe gạch, gioăng cửa hay góc tường xuất hiện những đốm đen li ti.

Gặp một trong 4 dấu hiệu này, phòng cần được thông gió nhiều hơn chứ không phải đóng kín hơn.

Thông gió tốt rồi, vẫn phải dọn đúng cách

Thông gió chỉ giải quyết hơi ẩm. Muốn phòng sạch và bớt mùi, việc dọn dẹp vẫn quan trọng không kém. Cọ bồn cầu, lavabo, sàn và thoát sàn khoảng 1 lần mỗi tuần; tóc và nước đọng ở thoát sàn thì xử lý ngay, đừng đợi đến ngày tổng vệ sinh. Tay nắm cửa, vòi nước và nút xả là những chỗ hay bị bỏ quên.

Lau dọn, chùi rửa định kỳ trong nhà vệ sinh là cần thiết. Ảnh: CDC

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trong sinh hoạt thường ngày, lau chùi bằng xà phòng đã loại bỏ phần lớn bụi bẩn và vi sinh vật.

Một lưu ý an toàn: không tự ý trộn các loại chất tẩy rửa với nhau. CDC cảnh báo tuyệt đối không trộn thuốc tẩy với amoniac hay bất kỳ chất tẩy rửa nào khác vì hỗn hợp có thể sinh khí độc.

Khi nào lau chùi vẫn là chưa đủ?

Đó là khi mốc đã lan thành mảng lớn trên trần hoặc tường, mùi hôi bốc lên từ thoát sàn dù đã cọ rửa kỹ, quạt hút kêu rè rè mà hơi ẩm không giảm.

Quạt hút yếu có thể do nghẹt ống hay mô tơ cũ; mùi từ thoát sàn có thể do khô cổ ngỗng thoát nước. Cố át mùi bằng nước thơm chỉ được vài giờ, trong khi nấm mốc vẫn ở đó.

Đó là lúc cần gọi thợ.

Một nhà vệ sinh khô ráo, không mùi quan trọng hơn nhiều so với việc cửa lúc nào cũng phải thơm nức. Cách để có được nó bắt đầu từ việc cho hơi ẩm một đường ra, ngay sau mỗi lần tắm.



