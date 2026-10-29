Ronaldo vượt Messi thắng giải Quả bóng Vàng vĩ đại nhất lịch sử

Ronaldo điền tên vào lịch sử với danh hiệu BOAT.

Trong cuộc bình chọn danh hiệu BOAT (Ballon d'Or of All Time) do người hâm mộ thực hiện, siêu sao Cristiano Ronaldo đã xuất sắc đánh bại đại kình địch Lionel Messi để trở thành chủ nhân của mùa giải Quả bóng Vàng vĩ đại nhất lịch sử. Màn trình diễn siêu hạng ở mùa giải 2007/08 trong màu áo Manchester United chính là điểm tựa giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha bước lên đỉnh cao danh vọng này.

Mùa giải 2007/08 chứng kiến phong độ bùng nổ đỉnh cao của Ronaldo với 42 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 31 pha lập công tại Ngoại hạng Anh. Anh không chỉ đoạt danh hiệu Vua phá lưới mà còn là nhân tố then chốt đưa Quỷ đỏ đến cú đúp vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Màn trình diễn năm đó đã giúp CR7 giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời đặt nền móng để người hâm mộ bình chọn đây là mùa giải Ballon d'Or ấn tượng nhất mọi thời đại.

Ronaldo phiên bản 2008 được bình chọn vĩ đại nhất lịch sử (Ảnh: Goal)

Cuộc bình chọn BOAT bắt đầu từ ngày 1/10, hướng đến các huyền thoại từng ít nhất hai lần đoạt Quả bóng Vàng như Johan Cruyff, Ronaldo Nazario hay Michel Platini. Tuy nhiên, bảng xếp hạng Top 10 hoàn toàn bị thống trị bởi hai cái tên quen thuộc của bóng đá thế giới đương đại. Cả 5 mùa giải giành Quả bóng Vàng của Cristiano Ronaldo đều góp mặt trong Top 10 (lần lượt đứng ở các vị trí 1, 3, 5, 6 và 8), trong khi Lionel Messi chiếm trọn 5 vị trí còn lại với mùa giải 2012 bùng nổ về số bàn thắng đứng ở vị trí thứ hai. Dù kết quả này mang lại niềm tự hào lớn cho Ronaldo, nhưng giải thưởng này chỉ tôn vinh tư cách mùa giải xuất sắc nhất cá nhân thay vì khép lại cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.