Ra quyết định khởi tố Lê Anh Minh SN 2004

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Anh Minh, sinh năm 2004, ngụ ấp Tân Thuận 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vào khoảng tháng 5/2024, Lê Anh Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh và chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Lãnh. Trong thời gian này, Lê Anh Minh đã sử dụng điện thoại di động của nữ sinh quay lại hình ảnh nhạy cảm của hai người. Khoảng 2 tháng sau, Minh và nữ sinh này không còn quan hệ tình cảm.

Đối tượng Lê Anh Minh tại cơ quan Công an

Đến tháng 3/2026, do không có tiền tiêu xài nên Minh tạo tài khoản mạng xã hội "ảo", dùng video clip này đe dọa buộc bị hại chuyển 30 triệu đồng. Nhờ bị hại chủ động trình báo công an nên đã được hướng dẫn cách xử lý.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Cao Lãnh điều tra, xác định Lê Anh Minh chính là người dùng "tài khoản ảo" đe dọa tống tiền, tiến hành mời làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.