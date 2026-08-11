Quán hủ tiếu biệt thự 30.000 đồng quyết định nghỉ bán trong lúc đông khách nhất: Lý do bất ngờ

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, quán đón lượng khách đông đột biến, mỗi ngày bán tới 150 - 200 tô.

Những ngày qua, hình ảnh, câu chuyện về đôi vợ chồng bán hủ tiếu trong căn biệt thự khang trang ở phường Bình Tân, TP.HCM đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau khi hình ảnh về quán hủ tiếu đặc biệt lan truyền trên mạng xã hội, quán đã đón lượng khách tăng đột biến.

Tuy nhiên mới đây, quán bất ngờ thông báo sẽ tạm đóng cửa. Chia sẻ trên báo Dân trí, ông Mai Văn Liêm (SN 1964, chủ quán) cho biết ngày 10/8 là buổi bán cuối trước khi gia đình tạm nghỉ. Chia sẻ về lý do, ông Liêm cho hay vì khách đông quá nên gia đình không làm xuể, có người phải chờ 45 phút mới đến lượt ăn. Chủ quán cảm thấy rất áy náy khi để khách phải chờ lâu như vậy.

Quán sẽ tạm nghỉ vài ngày để tìm thêm người phụ, mua thêm tô chén, bàn ghế, đồng thời sắp xếp lại khu vực phục vụ. Ông Liêm cũng chưa xác định chính xác thời điểm sẽ mở bán trở lại.

Vợ chồng ông Liêm sẽ tạm đóng cửa quán trong ít ngày.

Trước đó, chia sẻ trên báo Thanh Niên , ông Liêm cho biết, quán hủ tiếu là kế sinh nhai của gia đình suốt 30 năm qua. 29 năm trước, quán nằm ở đầu đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Tân, TP.HCM). Nhưng cách đây 1 năm, vợ chồng ông Liêm đã xây dựng một căn biệt thự khang trang, rộng rãi nên chuyển quán vào khuôn viên biệt thự để khách có chỗ ngồi thoải mái hơn. Vợ chồng ông cũng đỡ cảnh bày bán ngoài đường.

Được biết, căn biệt thự của gia đình ông Liêm được xây trên khu đất rộng khoảng 1.000m2, diện tích xây dựng gần 500m2 với kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Những ngày đầu chuyển địa điểm, lượng khách không có nhiều thay đổi. Mỗi ngày, quán bán khoảng 50 - 70 tô, hôm nào đông thì 100 tô. Thế nhưng sau khi hình ảnh quán hủ tiếu bán trong căn biệt thự hoành tráng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, lượng khách đã tăng đột biến. Có ngày quán bán 150 - 200 tô khiến vợ chồng ông Liêm làm không xuể. Nhiều hôm, quán chưa mở bán mà khách đã đứng chờ. Bình thường, quán bán từ 6 giờ đến 10 giờ mỗi ngày.

Không gian bên trong quán hủ tiếu biệt thự.

Mỗi tô hủ tiếu được ông bà bán với giá 30.000 đồng.

Đặc biệt, mỗi tô hủ tiếu tại quán có giá 30.000 đồng, được nhiều người nhận xét là phải chăng. Theo ông Liêm, vợ chồng ông bán giá đó vì không tốn tiền mặt bằng, không phải thuê nhân viên. Với ông, khách ăn ngon, quay lại ủng hộ là niềm vui lớn.

Vợ chồng ông Liêm cũng rất cẩn thận, tỉ mỉ để có được nguyên liệu tươi ngon nhất phục vụ khách hàng. Suốt 30 năm qua, ngày nào ông Liêm cũng thức dậy từ 3 giờ sáng để đi chợ lấy tôm, thịt, lòng heo. Ông bà cũng tự tay làm các món như tóp mỡ, hành phi, sa tế. Riêng hành phi, ông bà dùng hành Bắc, bào mỏng, đem phơi nắng rồi mới phi để giữ được độ giòn và mùi thơm.

Tuổi ngày càng cao, vợ chồng ông Liêm cũng có lúc nghĩ đến chuyện nghỉ bán. Thế nhưng, việc sáng dậy sớm đi chợ, nấu nước lèo và gặp những vị khách thân quen đã trở thành thói quen mỗi ngày của ông bà.

Ảnh: Google Review, Khải khai phá