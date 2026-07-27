PNJ bất ngờ “cháy hàng”

Hiện tượng “cháy hàng” trên PNJ diễn ra sau khi cổ phiếu này vừa trải qua 4 phiên giảm sàn liên tiếp.

Sau 4 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) bất ngờ đón dòng tiền bắt đáy ồ ạt kéo thị giá chạm trần. Thậm chí, cổ phiếu này còn có thời điểm “trắng bên bán”, dư mua giá trần. Hiện tượng “cháy hàng” trên PNJ diễn ra ngay sau phiên cổ phiếu ngày khớp lệnh kỷ lục cuối tuần trước với 8% công ty đổi chủ.

Dù tăng mạnh phiên hôm nay nhưng thị giá PNJ vẫn còn thấp hơn 61% so với đỉnh đạt được hồi cuối tháng 1. Vốn hóa thị trường tương ứng chỉ còn khoảng 16.800 tỷ đồng, “bốc hơi” gần 1 tỷ USD chỉ sau nửa năm.

Cổ phiếu PNJ biến động mạnh sau thông tin cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Sự việc sau đó tác động đến tâm lý khách hàng, làm gia tăng đột biến nhu cầu bán lại kim cương và trang sức tại hệ thống PNJ.

Theo Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công, kể từ khi biến cố xảy ra, doanh số bán ra của công ty chỉ bằng khoảng một phần năm doanh số mua vào, khiến áp lực thanh khoản và dòng tiền ngắn hạn khó tránh khỏi. PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại sản phẩm, song đã tạm thời điều chỉnh quy trình tiếp nhận và lộ trình thanh toán để phù hợp với năng lực xử lý cũng như nguồn thanh khoản thực tế.

Ở một diễn biến liên quan, PNJ vừa ra thông báo mới về khung giờ tiếp nhận mua lại sản phẩm và danh sách cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm.

Đáng chú ý, PNJ giới hạn khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm chỉ 2h mỗi ngày, từ 15h đến 17h. Số lượng cửa hàng tiếp nhận mua lại theo danh sách công bố của PNJ là 110 cửa hàng. Con số này chỉ tương đương 1/4 số cửa hàng của PNJ trên toàn quốc (430 cửa hàng – theo báo cáo cuối quý 1/2026).

Với phương án nhận tiền, giá trị mua lại được PNJ thanh toán thành 5 đợt, trong đó “T” là ngày giao dịch. Cụ thể, khách hàng được nhận 10% giá trị mua lại ngay tại ngày T. Sau 30 ngày, PNJ thanh toán thêm 20%. Hai đợt tiếp theo tại T+60 và T+90, mỗi đợt tương đương 25% giá trị mua lại. Phần còn lại 20% được thanh toán tại T+120, qua đó hoàn tất 100% nghĩa vụ.

Như vậy, sau 60 ngày kể từ ngày giao dịch, khách hàng đã nhận được tổng cộng 55% giá trị mua lại. Tỷ lệ này tăng lên 80% tại T+90 và được thanh toán đầy đủ sau 120 ngày.