Phú Quốc vượt Phuket, Maldives trở thành điểm khởi đầu Luxury Dining Series 2026: Khi giới siêu giàu châu Á book vé máy bay đến Việt Nam để ăn tối

Việc Phú Quốc được lựa chọn mở màn Luxury Dining Series 2026 không chỉ là câu chuyện của ẩm thực xa xỉ, mà còn cho thấy Việt Nam đang từng bước trở thành điểm hẹn mới của giới thượng lưu và những trải nghiệm đẳng cấp nhất châu Á.

Ngày 15/6/2026, Luxury Group thuộc Marriott International chính thức khởi động mùa thứ ba của Luxury Dining Series, mang đến những hành trình ẩm thực được tuyển chọn với chủ đề "Across the Table".

Đáng chú ý, năm nay chuỗi chương trình sẽ khởi đầu tại Việt Nam, đưa thực khách đến với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, bao gồm JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket, The St. Regis Maldives Vommuli Resort, Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve và The Ritz-Carlton, Kyoto, trước khi khép lại bằng một hải trình cùng Luminara, The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Mỗi trải nghiệm trong chuỗi chương trình đều được thiết kế chỉn chu nhằm khơi gợi tinh thần khám phá và nuôi dưỡng những kết nối giàu ý nghĩa.

Luxury Dining Series 2026 không đặt ẩm thực làm nhân vật chính mà đặt con người vào trung tâm. Những đầu bếp danh tiếng không chỉ nấu ăn, họ kể chuyện. Thực khách không chỉ thưởng thức, họ lắng nghe. Và bàn tiệc, thay vì chỉ là nơi đặt thức ăn, trở thành một không gian nơi cảm xúc và ký ức được tạo ra loại ký ức còn đọng lại rất lâu sau khi hương vị đã tan.

Sáu điểm đến, sáu cách ẩm thực kể về một vùng đất

Hành trình năm nay của Luxury Dining Series trải dài qua sáu điểm đến biểu tượng của châu Á - Thái Bình Dương, mỗi nơi mang một tinh thần riêng, một câu chuyện riêng và một lý do riêng để bạn phải đặt chân đến.

Tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, nhà hàng Pink Pearl mang đến hành trình ẩm thực Pháp – Địa Trung Hải dưới bàn tay của đầu bếp Olivier Elzer, một bữa tối giữa vùng biển nhiệt đới Việt Nam mà từng chi tiết đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật. Xa hơn về phía Tây, The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa tại Phuket đặt bàn tiệc giữa thiên nhiên đảo nhiệt đới Thái Lan – nơi tiếng sóng và ánh hoàng hôn tự chúng đã là một phần của thực đơn.

Ở The St. Regis Maldives Vommuli Resort, bữa tối diễn ra giữa rừng nhiệt đới xanh mát và bờ cát trắng trải dài, khung cảnh đủ sức khiến mọi cuộc trò chuyện trở nên sâu hơn, mọi khoảnh khắc trở nên đáng nhớ hơn. Tại Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve ở Bali, ẩm thực giao thoa với triết lý văn hóa Bali về sự hòa hợp, một trải nghiệm không chỉ nuôi dưỡng vị giác mà còn nuôi dưỡng tâm trí.

Nhật Bản xuất hiện hai lần trong hành trình này: The Ritz-Carlton, Kyoto mang đến sự giao thoa tinh tế giữa ẩm thực Nhật và kỹ thuật nấu ăn đương đại trong không gian cổ kính của cố đô. Và độc đáo hơn cả, Luminara, The Ritz-Carlton Yacht đưa bàn tiệc ra giữa đại dương, dọc theo bờ biển Nhật Bản, nơi đường chân trời là phông nền và tiếng sóng là âm nhạc nền cho cả buổi tối.

Điều làm Luxury Dining Series 2026 khác biệt so với những sự kiện ẩm thực thông thường nằm ở cách Marriott International thiết kế toàn bộ trải nghiệm như một hành trình chứ không phải một điểm đến đơn lẻ.

Bên cạnh các bữa tối độc quyền, chuỗi sự kiện còn giới thiệu các gói nghỉ dưỡng phiên bản giới hạn tại cả sáu điểm đến, chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Ý tưởng đằng sau không phức tạp nhưng rất thuyết phục: thay vì bay đến, dự tiệc rồi bay đi, du khách được khuyến khích ở lại lâu hơn để thực sự hòa vào nhịp sống của từng nơi, để những kết nối được tạo ra bên bàn ăn có đủ thời gian trở thành điều gì đó sâu sắc hơn.

Đó là cách “Across the Table” trở thành nhiều hơn một chủ đề sự kiện. Nó là một lời nhắc nhở rằng trong tất cả những gì công nghệ có thể tái tạo, có một thứ vẫn không thể thay thế: cảm giác ngồi cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, và để một bữa ăn trở thành khởi đầu của điều gì đó thật sự đáng nhớ.