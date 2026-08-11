Phim Hàn hợp 7749 nhạc Việt tạo hot trend khắp MXH: Cặp chính đẹp đôi dã man, thêm giọng Bùi Anh Tuấn quá peak

Bộ phim Hàn này đang tạo ra sức hút cực kỳ lớn trên mạng xã hội, được netizen Việt đón nhận nhiệt tình.

Thời điểm hiện tại, Our Sticky Love đang trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc được khán giả Việt Nam quan tâm nhất. Không chỉ bàn luận sôi nổi về nội dung và cặp đôi chính, cộng đồng fan còn liên tục lồng ghép những phân cảnh trong phim với 7749 ca khúc Việt khác nhau, tạo nên hàng loạt video được chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội.

Our Sticky Love đang cực kỳ hot tại Việt Nam.

Đáng chú ý, một đoạn clip sử dụng phần thoại của Huỳnh Hồng Loan trong MV Âm Thầm Bên Em của Sơn Tùng M-TP, kết hợp với nền nhạc Nơi Tình Yêu Kết Thúc do Bùi Anh Tuấn thể hiện đang nhận được nhiều lời khen vì quá hợp. Từ lời thoại, giai điệu cho tới những ánh mắt và khoảnh khắc của hai nhân vật chính đều ăn khớp như "đo ni đóng giày" vậy.

Our Sticky Love trên nền nhạc Nơi Tình Yêu Kết Thúc của Bùi Anh Tuấn (edit: TikTok _n.ngocvy_)



Không dừng lại ở đó, nhiều ca khúc Việt khác cũng đang được người hâm mộ sử dụng để ghép với các cảnh phim. Nỗi Nhớ Vô Hạn của Thanh Hưng, Điều Anh Không Nên Nghĩ Tới của Barry Bảo Nam hay Anh Yêu Em của Khắc Việt đều trở thành những lựa chọn được yêu thích. Mỗi bài hát lại đem tới một sắc thái khác nhau, nhưng điểm chung là đều làm nổi bật câu chuyện tình cảm giữa Jang Tae Ha và Go Eun Sae.

Our Sticky Love trên nền nhạc Anh Yêu Em của Khắc Việt (edit: TikTok bbidontcry47)

Our Sticky Love trên nền nhạc Anh Không Nên Nghĩ Tới của Barry Bảo Nam (edit: TikTok suyphim)

Our Sticky Love trên nền nhạc Nỗi Nhớ Vô Hạn của Thanh Hưng (edit: TikTok _n.ngocvy_)



Một vài hình ảnh trong phim.

Cho những ai chưa biết, Our Sticky Love xoay quanh Jang Tae Ha (Jung Hae In), một người đàn ông ít nói nhưng ấm áp. Từng là võ sĩ quyền Anh đầy triển vọng trước khi gia nhập băng đảng, Tae Ha hiện sống bằng công việc huấn luyện viên tại một phòng tập. Muốn hoàn toàn rời khỏi thế giới ngầm, anh buộc phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và tình cờ gặp lại Go Eun Sae (Ha Young), cô gái anh từng thương nhưng đã không còn nhớ anh.

Eun Sae vốn là công tố viên thuộc bộ phận điều tra chống tham nhũng của Văn phòng Công tố Trung tâm Seoul. Trong lúc truy đuổi một tổ chức tội phạm để tìm kiếm cơ hội thăng tiến, cô gặp tai nạn và tỉnh dậy tại một phòng khám vùng quê trong tình trạng mất hoàn toàn ký ức. Đúng lúc ấy, Tae Ha xuất hiện và nói dối rằng anh chính là bạn trai của cô, với mục đích bảo vệ Eun Sae.

Our Sticky Love chiếm top 2 Netflix toàn cầu...

...và Top 1 Netflix Việt Nam.

Sở hữu câu chuyện tình yêu pha trộn yếu tố tội phạm, mất trí nhớ và lời nói dối đầy éo le, Our Sticky Love vốn đã có một tiền đề khá thú vị. Bên cạnh nội dung, bộ phim còn ghi điểm nhờ những cảnh quay đẹp, nhan sắc nổi bật và đặc biệt là chemistry đỉnh tới nóc của Jung Hae In và Ha Young. Sức hút ấy đang được phản ánh rõ rệt trên bảng xếp hạng Netflix khi Our Sticky Love hiện chiếm Top 1 Netflix Việt Nam và Top 2 Netflix toàn cầu.