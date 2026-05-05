Phép tính 100.000 km tại Hà Nội: Người chạy Vios đang trả nhiều hơn người chạy xe điện cả trăm triệu đồng cho cùng quãng đường

Người Việt khi quyết định mua một chiếc xe phổ thông thường so sánh giá niêm yết ban đầu, tiền lăn bánh và tin vào câu nói quen thuộc rằng xe Nhật bền nên rẻ về dài. Niềm tin đó đúng với một thị trường mà xe điện chưa hiện diện. Nhưng từ năm 2024 trở đi, khi giá xăng giữ ở mức cao và hệ thống trạm sạc đã phủ rộng, phép tính đã thay đổi. Bài viết này dùng số liệu thực tế tại Việt Nam để tính lại bài toán đó cho hai mẫu xe phổ thông cùng phân khúc giá: Toyota Vios 1.5E CVT (488 triệu đồng) và VinFast VF 5 Plus (468 triệu đồng).

Chi phí năng lượng: 161 triệu so với 45 triệu cho cùng 100.000 km

Theo công bố của Toyota, Vios 1.5E CVT có mức tiêu thụ trung bình 5,8 lít/100 km. Nhưng dữ liệu thực tế từ chủ xe tại các đại lý chính hãng và các diễn đàn ô tô Việt Nam cho thấy con số này dao động từ 6,5 đến 8 lít/100 km trong điều kiện đô thị Hà Nội và TP.HCM, do giao thông đông đúc và tốc độ trung bình thấp. Bài viết lấy mức trung gian 6,8 lít/100 km, đây là con số gần với trải nghiệm phổ biến của chủ xe Vios tại đô thị lớn.

Với giá xăng RON95-III bán lẻ ngày 04/05/2026 là 23.750 đồng/lít theo điều hành của Liên Bộ Công Thương và Tài chính, mỗi 100 km Vios tiêu tốn khoảng 161.500 đồng tiền xăng. Nhân với 100.000 km tổng quãng đường, chi phí xăng cho 5 năm sử dụng đạt 161,5 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus có mức tiêu thụ điện công bố 12,41 kWh/100 km. Cộng thêm khoảng 10% hao hụt trong quá trình sạc, mức tiêu thụ thực tế từ ổ điện đạt khoảng 13,7 kWh/100 km. Giả định người dùng sạc 70% tại nhà với giá điện sinh hoạt EVN bậc 4 và 5 trung bình khoảng 3.000 đồng/kWh, và 30% tại trạm sạc VinFast với giá 3.858 đồng/kWh, mức giá điện trung bình mà người dùng thực trả là 3.257 đồng/kWh. Mỗi 100 km tốn khoảng 44.620 đồng. Cho 100.000 km, chi phí điện đạt 44,6 triệu đồng.

Tuy nhiên đây là phép tính theo kịch bản xấu nhất, tức bỏ qua hoàn toàn các chính sách miễn phí sạc đang còn hiệu lực. Theo công bố ngày 09/02/2026 của VinFast, khách hàng cá nhân mua xe từ 10/02/2026 trở đi được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/02/2029, tối đa 10 lần sạc mỗi tháng tương đương 1.500 đến 5.000 km một tháng, đủ cho nhu cầu sử dụng cá nhân thông thường. Khách mua xe trước thời điểm này được hưởng tổng cộng 3 năm miễn phí sạc kể từ ngày nhận xe. Tài xế đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform được sạc miễn phí không giới hạn số lần.

Nếu áp dụng chính sách này vào phép tính, một người mua VF 5 trong tháng 05/2026 sẽ có khoảng 33 tháng đầu tiên sạc gần như không tốn tiền nếu sử dụng trạm V-Green, chỉ trả phần sạc tại nhà. Tổng chi phí điện trong 5 năm có thể giảm xuống còn khoảng 15 đến 20 triệu đồng, thay vì 44,6 triệu như phép tính trên. Khoảng cách so với Vios sẽ rộng thêm 25 đến 30 triệu đồng. Bài viết vẫn giữ phép tính 44,6 triệu để bảo đảm tính bảo thủ: ngay cả khi bỏ qua hoàn toàn ưu đãi, kết luận chính của bài vẫn không thay đổi.

Khoảng cách phần năng lượng riêng đã là 117 triệu đồng. Đây không phải con số dự báo mà là phép nhân đơn giản từ ba thông số đang công khai trên thị trường: giá xăng do Liên Bộ điều hành, giá điện EVN, và mức tiêu thụ do chính nhà sản xuất công bố.

Bảo dưỡng định kỳ: Chu kỳ 5.000 km so với 12.000 km

Theo lịch bảo dưỡng chính hãng của Toyota Việt Nam, Vios cần kiểm tra định kỳ sau mỗi 5.000 km hoặc 6 tháng tùy điều kiện đến trước. Trong 100.000 km, xe trải qua 20 lần bảo dưỡng. Các mốc nhỏ ở 5K, 15K, 25K v.v. có chi phí khoảng 600 nghìn đồng. Các mốc trung 10K, 30K, 50K khoảng 900 nghìn đồng. Mốc trung bình lớn 20K, 60K khoảng 1,5 triệu đồng. Mốc lớn 40K, 80K dao động 4,2 đến 6 triệu đồng theo công bố của các đại lý chính hãng. Cộng tổng các mốc, chi phí bảo dưỡng định kỳ trong 100.000 km cho Vios đạt khoảng 24,7 triệu đồng.

VinFast VF 5 có chu kỳ bảo dưỡng 12.000 km hoặc 1 năm. Trong 100.000 km, xe trải qua 8 lần bảo dưỡng. Theo chia sẻ của chủ xe Phạm Khánh Sơn với báo VnExpress sau 1 năm sử dụng, mỗi lần bảo dưỡng tốn khoảng 300 nghìn đồng do xe điện không cần thay dầu động cơ, không có bugi để thay, không có hộp số tự động phức tạp như xe xăng. Tổng chi phí bảo dưỡng 100.000 km đạt khoảng 2,4 triệu đồng. Khoảng cách giữa hai mẫu xe ở phần này là 22 triệu đồng.

Khi cộng cả phần năng lượng và bảo dưỡng, tổng chi phí vận hành cho 100.000 km của Vios đạt 186,2 triệu đồng. Của VF 5 Plus đạt 47 triệu đồng. Chênh lệch 139,2 triệu đồng. Đây là khoản tiền chủ xe Vios phải trả thêm so với chủ xe VF 5 cho cùng quãng đường, cùng nhu cầu sử dụng, không tính bất kỳ yếu tố cảm xúc nào.

Phân chia con số này theo từng năm cho thấy bức tranh rõ hơn. Mỗi 20.000 km một năm, Vios tốn khoảng 37,2 triệu đồng cho xăng và bảo dưỡng. VF 5 tốn khoảng 9,4 triệu đồng. Khoảng cách 27,8 triệu đồng mỗi năm, tức tương đương 2,3 triệu đồng mỗi tháng. Đây là khoản tiền không nhỏ với một gia đình thu nhập trung bình tại đô thị, và nó đến từ chính phép cộng các hóa đơn xăng và bảo dưỡng mà chủ xe vẫn trả đều đặn nhưng ít khi tổng kết lại.

Để bài toán trung thực, cần liệt kê những điểm mà phép tính trên chưa bao gồm. Thứ nhất, chi phí mất giá xe sau 5 năm. Vios có lịch sử giữ giá rất tốt tại Việt Nam, có thể giảm khoảng cách tổng so với xe điện vốn còn ít dữ liệu thị trường thứ cấp. Thứ ba, các chi phí cố định như đăng kiểm, bảo hiểm, phí đường bộ vốn tương đương giữa hai mẫu xe.

Riêng vấn đề thay pin cần phân tích kỹ vì đây là lo ngại lớn nhất của người mua xe điện. VinFast bảo hành pin VF 5 trong 8 năm không giới hạn km, cam kết đổi pin mới miễn phí nếu dung lượng giảm dưới 70% trong giai đoạn này. Sau giai đoạn bảo hành, hãng đã công bố công khai giá pin hậu mãi từ tháng 07/2024: thay toàn bộ cụm pin VF 5 Plus là 80 triệu đồng, sửa chữa từng bộ phận như vỏ pin 34 triệu, hệ thống quản lý BMS 11 đến 12 triệu. Đây là mức giá rẻ hơn đáng kể so với chi phí thay pin xe điện Trung Quốc cùng phân khúc, vốn nằm trong khoảng 175 đến 450 triệu đồng theo dữ liệu các thị trường quốc tế.

Nếu mô phỏng kịch bản xấu nhất bằng cách cộng cả 80 triệu thay pin vào TCO 5 năm, tổng chi phí VF 5 lên 127 triệu đồng, vẫn thấp hơn Vios 59 triệu đồng. Nhưng kịch bản này không thực tế vì pin VF 5 trong giai đoạn 5 năm và 100.000 km vẫn nằm trọn trong bảo hành. Trường hợp tài xế Hoàng Thanh Tùng tại Nghệ An được báo VOV ghi nhận năm 2025 cho thấy sau 160.000 km chạy dịch vụ trong gần 2 năm, pin xe của anh chỉ chai 1%, tổng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa toàn bộ giai đoạn chỉ hơn 7 triệu đồng.

Tuy nhiên ngay cả khi cộng thêm tất cả các chi phí trên, mức chênh 139 triệu trong 5 năm vẫn là khoảng cách rất lớn để phần mất giá xe Vios bù lại. Một chiếc Vios dù giữ giá tốt cũng khó có thể đắt hơn VF 5 Plus 139 triệu đồng tại thị trường thứ cấp sau 5 năm. Phép tính có thể không hoàn toàn chính xác đến từng đồng, nhưng hướng kết luận thì rõ: với người chạy xe nhiều, đặc biệt là tài xế dịch vụ, gia đình đi lại thường xuyên trong thành phố, hoặc người mua xe để chạy đường dài định kỳ, xe điện đang là lựa chọn rẻ hơn đáng kể về tổng chi phí vận hành thực tế.

Câu nói xe Nhật bền nên rẻ về dài cần được nghĩ lại. Bền là sự thật ai cũng đồng ý. Nhưng rẻ về dài thì phụ thuộc vào giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng tích lũy. Đó là chi phí ẩn lớn nhất: chi phí của việc dùng phép tính cũ cho một thị trường đã thay đổi.