Nữ thần phim Hàn mới chiếu: Thà mất trí nhớ chứ không mất visual, tủ đồ cũng bén chẳng kém gương mặt

Nhan sắc và gu ăn vận của mỹ nhân này từ trong phim lẫn ngoài đời đều ghi điểm tuyệt đối.

Ha Young đang là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Hàn khi liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm gây tiếng vang. Trong bộ phim mới nhất Our Sticky Love (tựa Việt: Kẹo Ngọt Tình Yêu) , người đẹp sinh năm 1993 đảm nhận vai nữ chính Go Eun Sae - một nữ công tố viên mất trí nhớ sau một sự cố và bắt đầu hành trình tìm lại những ký ức đã mất. Bộ phim khai thác loạt mô-típ quen thuộc của dòng phim truyền hình Hàn như mất trí nhớ, bí mật thân thế hay những câu chuyện gia đình nhiều uẩn khúc. Bên cạnh nội dung, tạo hình của Ha Young cũng nhận được nhiều lời khen từ các mọt phim nhờ diện mạo trong trẻo, ngọt ngào và đầy sức hút. Một trong những phân cảnh ấn tượng đó là khi tỉnh lại sau khi mất trí nhớ, nhân vật của Ha Young vẫn ý thức và hài lòng với dung mạo xinh đẹp cũng như sắc vóc tuyệt vời của bản thân, tạo nên một tình tiết vừa hài hước vừa thú vị.

Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, Ha Young ngoài đời cũng khiến người hâm mộ say đắm bởi nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang trẻ trung, nữ tính. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại ghi điểm với những outfit đa dạng, khi điệu đà, thanh lịch, lúc năng động, cá tính, nhưng dù biến hóa theo phong cách nào, cô vẫn giữ được nét duyên dáng và cuốn hút rất riêng.

Ha Young khoe vẻ ngoài xinh tươi, ngọt ngào trong chiếc đầm hai dây nổi bật với họa tiết hoa duyên dáng phủ dọc phần chân váy. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, kết hợp phom váy xòe bồng bềnh giúp tổng thể thêm phần nữ tính, yêu kiều, tôn lên đường nét thanh tú và vẻ đẹp ngọt ngào của cô. Kiểu váy hai dây điểm xuyết họa tiết hoa chính là món đồ đáng để các chị em bổ sung vào tủ đồ, đặc biệt cho những ngày muốn diện mạo thêm nữ tính, ngọt ngào mà vẫn đầy sức hút.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Ha Young gợi ý cho chị em một thiết kế váy họa tiết nổi bật với phần cổ V duyên dáng và tay phồng nhẹ nhàng. Phom váy ôm vừa phải, tạo cảm giác thanh thoát nhưng không kém phần nữ tính, yêu kiều. Họa tiết bắt mắt giúp thiết kế thêm phần nổi bật mà vẫn giữ được nét thanh lịch, trang nhã. Đây cũng là kiểu váy khá dễ ứng dụng, có thể diện đi làm, đi tiệc hay tham dự những buổi gặp gỡ, hẹn hò mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Sở hữu vóc dáng mảnh mai nên Ha Young có thể "cân đẹp" nhiều phong cách khác nhau, ngay cả những outfit đơn giản cũng dễ dàng ghi điểm. Trong một outfit, cô lựa chọn cardigan khoác ngoài, bên trong layer cùng áo mỏng và kết hợp với chân váy ngắn, tạo nên tổng thể trẻ trung, nữ tính mà vẫn đầy duyên dáng. Cách phối không quá cầu kỳ nhưng tôn dáng thôi rồi, thành công mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh thoát cho nữ diễn viên.

Diện set đồ đậm chất Y2K, Ha Young chọn diện áo hai dây bản to phối cùng quần ống loe, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa phóng khoáng. Điểm nhấn nằm ở chiếc túi xách vàng rực rỡ, giúp outfit thêm phần nổi bật và mang đậm tinh thần thời trang trẻ trung, năng động của những năm 2000. Cách phối đồ này ghi điểm tuyệt đối, chị em nào yêu thích phong cách Y2K mà ngại mix match cầu kỳ hoàn toàn có thể tham khảo ngay công thức này.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Theo đuổi phong cách vừa điệu đà vừa năng động, Ha Young ghi điểm với outfit áo cổ V tay ngắn phối cùng chân váy jeans. Thiết kế nữ tính ở phần áo kết hợp chất liệu denim trẻ trung tạo nên tổng thể hài hòa, không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật. Cô hoàn thiện set đồ bằng một đôi sneaker, mang đến vẻ ngoài vừa yêu kiều, duyên dáng vừa phóng khoáng, năng động.