"Nữ thần" cầm cờ Nhật Bản casting Nóng Cùng World Cup 2026 là ai? Profile khiến dân mạng trầm trồ

Cùng với sức nóng của World Cup 2026, các chương trình đồng hành và cổ vũ bóng đá cũng bắt đầu rục rịch trở lại, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong đó, Nóng Cùng World Cup tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều không chỉ bởi màu sắc thể thao sôi động mà còn nhờ dàn người đẹp sở hữu ngoại hình nổi bật qua mỗi mùa phát sóng.

Ngày 10/5 vừa qua, chương trình tổ chức buổi casting với sự tham gia của đông đảo thí sinh. Năm nay, không khí càng thêm náo nhiệt khi xuất hiện nhiều gương mặt trẻ trung, năng động, cả nam lẫn nữ. Giữa dàn “nam thanh nữ tú”, một cô gái nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ visual nổi bật cùng thần thái cuốn hút trước ống kính.

Ngay sau khi những hình ảnh tại buổi casting được đăng tải trên MXH, cộng đồng mạng liên tục dành lời khen cho cô gái này. Nhiều người nhận xét cô sở hữu gương mặt tròn trịa, phúc hậu với làn da trắng sáng, cực kỳ ăn ảnh.

Cô gái cầm lá cờ Nhật Bản, mỉm cười trước ống kính và tạo dáng đầy tự tin. Video: @saomai0510

Đôi mắt to tròn kết hợp cùng sống mũi cao thanh tú và khuôn miệng nhỏ nhắn giúp tổng thể gương mặt trở nên hài hòa, nổi bật. Mái tóc đen dài, thẳng mượt được xõa tự nhiên ngang lưng càng tôn lên vẻ nữ tính, dịu dàng. Bên cạnh đó là vóc dáng cân đối, khỏe khoắn giúp cô nổi bật giữa không gian ghi hình mang đậm tinh thần thể thao.

Về phong cách thời trang, cô gái lựa chọn bộ trang phục mang hơi hướng “tennis girl” trẻ trung với tông trắng chủ đạo gồm áo thun ôm dáng phối cùng chân váy xếp ly ngắn, trên tay cầm lá cờ Nhật Bản. Đi kèm là tất cao cổ và sneaker trắng đồng bộ, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa hiện đại.

Được biết, cô gái trong video không phải gương mặt xa lạ với công chúng. Đó chính là Đinh Sao Mai (sinh năm 1998, Hà Nội) - nữ giảng viên từng gây sốt mạng xã hội vào năm 2023 nhờ nhan sắc nổi bật cùng học vấn ấn tượng. Chỉ với vài khoảnh khắc trên bục giảng hay ngoài đời thường, cô đã khiến cộng đồng mạng liên tục “thả tim” bởi vẻ ngoài trong trẻo, nụ cười tỏa nắng và phong cách cuốn hút.

Hiện tại, Đinh Sao Mai là giảng viên Khoa Tiếng Nhật (bộ môn Thực hành tiếng) tại Trường Đại học Hà Nội. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn có thành tích học tập đáng chú ý khi tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Đại học Waseda (Tokyo, Nhật Bản) vào năm 2022 - một trong những trường đại học danh tiếng, đào tạo ra nhiều chính trị gia và người nổi tiếng tại Nhật Bản.

Trước khi bén duyên với nghề giảng dạy, Sao Mai từng có cơ hội làm MC và phiên dịch tiếng Nhật cho nhiều sự kiện có khách mời là người Nhật. Cô cũng tham gia tổ chức các chương trình liên quan đến văn hóa, con người và đất nước Nhật Bản. Dù những công việc này mang lại thu nhập khá ổn định, nữ giảng viên vẫn lựa chọn theo đuổi con đường giáo dục vì mong muốn được gắn bó lâu dài với việc giảng dạy và truyền cảm hứng cho sinh viên.

Mới đây nhất, vào cuối năm 2025, cô tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học Hà Nội. Chia sẻ về quãng thời gian vừa học vừa làm, Sao Mai cho biết không ít lần cảm thấy áp lực vì phải cân bằng giữa công việc giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, cô may mắn khi luôn nhận được sự hỗ trợ từ Khoa và Nhà trường trong việc sắp xếp lịch dạy để có thể theo học chương trình Thạc sĩ một cách thuận lợi hơn.

