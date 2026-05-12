Nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng viết cho Miu Lê: "Nếu sai thì đối diện. Nếu lạc đường thì quay lại"

Giữa lúc thông tin ca sĩ Miu Lê bị điều tra liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gây xôn xao dư luận, chia sẻ đầy cảm xúc của Phi Thanh Vân dành cho đàn em bất ngờ thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bài viết được nữ diễn viên đăng tải lúc rạng sáng, với nhiều ký ức về thời cả hai cùng tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng Những thiên thần áo trắng.

Trong dòng trạng thái dài, Phi Thanh Vân gọi Miu Lê là "cô học trò nhỏ”" với những ký ức rất đẹp của nhiều năm trước. Nữ diễn viên viết: "1h sáng… Có những tin tức đọc xong… tự nhiên ngồi lặng rất lâu. Không ngủ được.

Nhớ về một cô bé nhỏ ngày nào trong đoàn phim Những thiên thần áo trắng. Ánh mắt trong veo, cười rất vô tư, lúc nào cũng ríu rít kể chuyện đời, chuyện nghề cho chị nghe.

Em từng kể chị nghe chuyện tự dưỡng tóc, rồi tự làm tóc giả luôn vì chưa có điều kiện đặt tiệm. Cái cách em cười khi kể mấy chuyện đó làm chị nhớ mãi. Ngày đó em đúng kiểu một đứa trẻ rất hồn nhiên, rất trắng như một đám mây nhỏ.

Rồi thời gian qua nhanh thật… Cô bé ngày nào thành ngôi sao. Có nhiều bản nhạc hit. Có phim. Có cả một sự nghiệp mà bao người mơ ước".

Phi Thanh Vân cho biết cô và đạo diễn Lê Hoàng nhiều lần nhắc đến Miu Lê với niềm tự hào khi chứng kiến đàn em trưởng thành bằng chính nỗ lực của mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước sự việc của Miu Lê.

"Chị không giận. Chị tiếc! Tiếc cho một tài năng. Tiếc cho một hành trình đẹp. Tiếc cho cô bé từng rất nhiều mơ ước ngày nào", Phi Thanh Vân viết.

Nữ diễn viên cũng nhắn nhủ đầy xót xa về tác hại của ma túy và áp lực showbiz: "Showbiz áp lực là thật. Cô đơn là thật. Mệt mỏi là thật. Nhưng xin các em trẻ đừng bao giờ nghĩ chất kích thích sẽ cứu được mình. Không có đâu… Nó chỉ lấy đi ánh mắt trong trẻo ban đầu… Lấy luôn cả tương lai mà mình đã mất bao năm để xây dựng".

Cuối cùng, Phi Thanh Vân nhắn gửi: "Nếu em đọc được… Thì chị chỉ muốn nói: Nếu mệt quá thì nghỉ. Nếu sai thì đối diện. Nếu lạc đường thì quay lại. Một sai lầm không nên là dấu chấm hết của cả cuộc đời".

Trước đó, chiều 11/5, Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin về vụ việc 6 người bị phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà, trong đó có Lê Ánh Nhật - nghệ danh Miu Lê. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm người này bị phát hiện sau tin báo của quần chúng nhân dân và đều dương tính với chất ma túy.

Phía công ty quản lý của Miu Lê sau đó cũng lên tiếng xác nhận đang phối hợp cùng các bên liên quan để xác minh sự việc và mong công chúng chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Miu Lê sinh năm 1991, từng là gương mặt được yêu thích qua nhiều bộ phim điện ảnh và ca khúc đình đám. Từ hình ảnh cô gái cá tính, gần gũi, nữ ca sĩ xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến cô hiện vẫn đang khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối.

Phi Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, cô dần ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực phim ảnh và được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm như Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến...

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Phi Thanh Vân hiện còn giữ vai trò Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu và Phát triển Nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.