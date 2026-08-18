NTK tạo ra chiếc váy "kiếp nạn" của Thủy Tiên nói sự thật

Lý do gì khiến Thủy Tiên phải "tay không rời bụng" xuyên suốt sự kiện.

Tạo hình của Thủy Tiên tại bridal show của NTK Đỗ Long đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội những ngày qua. Bên cạnh thần thái và diện mạo nổi bật, chiếc váy nữ ca sĩ lựa chọn mới là tâm điểm gây chú ý khi phần xương corset bị lỗi, tạo cảm giác khá lùng bùng trong nhiều khoảnh khắc. Thay vì tôn trọn đường cong, thiết kế dường như khiến phần eo của người đẹp trông bị kém gọn gàng, đặc biệt khi cô di chuyển hoặc tạo dáng. Thậm chí, nữ ca sĩ liên tục dùng tay che chắn xuyên suốt show diễn để hình ảnh không bị mất điểm trước ống kính.

Kiếp nạn váy ngang trái của Thủy Tiên tại sự kiện.

Liên hệ với NTK Đỗ Long, anh chia sẻ mẫu váy này được thiết kế dành riêng cho Thủy Tiên vì cho rằng cô rất hợp với phong cách sexy, táo bạo. Về những hình ảnh gây tranh cãi tại sự kiện, NTK Đỗ Long giải thích rằng do bên phía Thủy Tiên đã thực hiện sai cách siết corset dẫn đến việc phần nẹp bị gãy. "Các thiết kế corset nên siết ở mức vừa phải, nếu mạnh quá sẽ dẫn đến gãy. Không chỉ cách siết mà ngay từ việc đi đứng, dáng ngồi cũng phải cẩn trọng không cũng sẽ làm ảnh hưởng đến phom dáng" - nam NTK chia sẻ thêm.

Mẫu váy này được NTK Đỗ Long thiết kế dành riêng cho Thủy Tiên với dụng ý tôn lên vóc dáng gợi cảm, quyến rũ của nữ ca sĩ.

Trước những bàn luận trái chiều trên mạng xã hội, Thủy Tiên cũng lên tiếng giải thích về phần váy gây tranh cãi. Nữ ca sĩ cho biết trong buổi fitting với NTK Đỗ Long từ khoảng một tuần trước show diễn, thiết kế lên phom hoàn toàn bình thường, ôm dáng và không xuất hiện tình trạng nẹp corset bị phồng ở vòng 2. Tuy nhiên, đến ngày event chính, khi tự mặc váy và xử lý phần dây buộc phía sau, do chưa biết cách thắt đúng nên đã làm cho phần nẹp corset bị gãy, khiến thiết kế trở nên lùng bùng không có độ ôm. “Do tôi loay hoay không biết sửa sao, hôm thử đồ, thiết kế không bị vậy, nên lỗi do tôi chứ không phải do trang phục” - Thủy Tiên chia sẻ sự cố trang phục do lỗi bên phía nữ ca sĩ chứ thiết kế nguyên bản của NTK Đỗ Long hoàn toàn không có vấn đề.

Phần lỗi trang phục thực chất do phía Thủy Tiên thắt sai corset.

Mối quan hệ giữa Thủy Tiên và NTK Đỗ Long đã được duy trì trong nhiều năm, thể hiện qua việc nữ ca sĩ khá hiếm khi tham dự các sự kiện giải trí nhưng vẫn thường xuyên góp mặt khi nam nhà thiết kế tổ chức show. Đặc biệt, mỗi lần dự show Đỗ Long, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đều thu hút mọi ống kính với những thiết kế ôm sát, cut-out, xuyên thấu hoặc đính kết cầu kỳ, khai thác tối đa lợi thế hình thể và vẻ đẹp gợi cảm vốn là dấu ấn của cô. Đỗ Long cũng là NTK đứng đằng sau bốn trên sáu mẫu váy cưới được Thủy Tiên diện trong hôn lễ với Công Vinh năm 2014, cho thấy tình bạn vô cùng khăng khít của cả 2.

Thủy Tiên từng thừa nhận Đỗ Long chính là "ngoại lệ" khiến cô luôn cố gắng sắp xếp tham dự show diễn của anh.

Ảnh: Instagram.