Nhìn đơn giản nhưng không tầm thường: Đây là tinh thần quiet luxury của quần kaki

Không ồn ào như jeans, cũng không quá nghiêm túc như quần tây, kaki đứng ở một vị trí "vừa đủ" – đủ tinh tế, đủ linh hoạt và đủ để khiến người mặc trông chỉn chu hơn ngay lập tức.

Điểm đặc biệt của quần kaki nằm ở gam màu trung tính đặc trưng. Những tông be, nâu nhạt hay màu cát không hề phô trương nhưng lại mang đến hiệu ứng thị giác rất "đắt giá". Khi mặc lên, tổng thể outfit thường trông nhẹ nhàng, hài hòa và có cảm giác cao cấp hơn hẳn mà không cần phải dùng đến những món đồ cầu kỳ.

So với quần đen, kaki tạo cảm giác mềm mại và dễ gần hơn. Trong khi đó, nếu đặt cạnh jeans, nó lại ghi điểm ở sự chỉn chu và trưởng thành. Chính sự cân bằng này giúp quần kaki trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều hoàn cảnh: từ đi làm, đi chơi cho đến những buổi dạo phố cuối tuần.

Không chỉ dừng lại ở tính dễ mặc, quần kaki còn ghi điểm nhờ khả năng "biến hóa" đa dạng. Với form ống suông, bạn có thể tạo nên vẻ ngoài tối giản kiểu "old money" – thanh lịch nhưng không phô trương. Nếu chọn dáng ống rộng, outfit sẽ trở nên phóng khoáng, mang chút hơi hướng street style hiện đại. Trong khi đó, kaki dáng đứng hoặc cạp cao lại giúp tôn dáng và phù hợp với môi trường công sở.

Một chiếc quần, nhiều phong cách – đó chính là lý do vì sao kaki luôn có mặt trong danh sách những món đồ "đáng đầu tư". Bạn không cần quá nhiều item mới để làm mới tủ đồ, đôi khi chỉ cần một chiếc quần phù hợp, mọi set đồ còn lại sẽ tự trở nên hợp lý hơn.

Có thể nói, quần kaki chính là kiểu trang phục "nhìn thì bình thường nhưng mặc lên là đẹp". Và trong nhịp sống hiện đại, nơi sự tiện lợi và tinh tế được đặt lên hàng đầu, những item như thế này lại càng trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Lovadova Fashion Store

Nơi mua: Cocosin