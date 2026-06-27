Nhiều người bật điều hòa cả ngày nhưng không biết: Chiếc quạt trong nhà còn có 4 công dụng giúp làm mát hiệu quả và tiết kiệm điện hơn

Mỗi khi mùa hè đến, điều hòa gần như trở thành thiết bị hoạt động liên tục trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, hóa đơn tiền điện tăng vọt cùng cảm giác khô da, đau họng hoặc khó chịu khi ngồi điều hòa quá lâu khiến không ít người tìm kiếm những giải pháp làm mát tiết kiệm hơn.

Thực tế, chiếc quạt điện quen thuộc trong nhà không chỉ đơn thuần dùng để tạo gió. Nếu biết cách sử dụng, quạt có thể giúp tăng hiệu quả làm mát, cải thiện lưu thông không khí và thậm chí hỗ trợ giảm thời gian sử dụng điều hòa.

Dưới đây là 4 mẹo tận dụng quạt đơn giản nhưng rất hữu ích trong những ngày nắng nóng.

1. Đặt đá lạnh trước quạt để tạo luồng gió mát hơn

Đây là một trong những mẹo được nhiều người áp dụng khi nhà không có điều hòa hoặc muốn hạn chế bật điều hòa liên tục.

Cách thực hiện rất đơn giản:

- Cho đá viên, chai nước hoặc túi nước vào ngăn đông.

- Đặt khay đá hoặc chai nước đông lạnh phía trước quạt.

- Bật quạt ở chế độ gió vừa phải.

Khi luồng gió đi qua khu vực có đá lạnh, nhiệt độ không khí sẽ giảm nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu hơn so với việc chỉ dùng quạt thông thường.

Dù hiệu quả không thể thay thế hoàn toàn điều hòa, phương pháp này vẫn giúp hạ cảm giác oi bức trong phạm vi nhỏ, đặc biệt phù hợp với phòng ngủ, góc làm việc hoặc phòng trọ.

2. Ban đêm hãy hướng quạt ra ngoài cửa sổ

Nhiều người có thói quen để quạt thổi trực tiếp vào người suốt nhiều giờ. Tuy nhiên, cách này chỉ giúp cơ thể cảm thấy mát tạm thời mà không làm giảm cảm giác nóng trong phòng.

Một mẹo khác là:

- Mở cửa sổ vào buổi tối hoặc sáng sớm.

- Đặt quạt gần cửa sổ.

- Hướng luồng gió ra bên ngoài.

Cách bố trí này giúp đẩy không khí nóng tích tụ trong phòng ra ngoài, đồng thời kéo luồng không khí mát hơn từ bên ngoài vào trong, tạo hiệu ứng đối lưu tự nhiên.

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả vào ban đêm khi nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống.

3. Tận dụng hiệu ứng tập trung luồng gió

Một số người yêu thích các mẹo DIY thường tận dụng chai nhựa để tạo hiệu ứng tập trung luồng gió.

Nguyên lý khá đơn giản: khi luồng không khí đi qua các khe hẹp hơn, tốc độ gió có thể tăng lên tại khu vực phía trước quạt, giúp người ngồi gần cảm nhận gió rõ hơn.

Tuy nhiên, khi thực hiện cần lưu ý:

- Không che kín hoàn toàn lồng quạt.

- Không để vật cản tiếp xúc với cánh quạt.

- Đảm bảo kết cấu chắc chắn để tránh rơi vướng vào động cơ.

Nếu không muốn tự chế, bạn có thể sử dụng các loại quạt tuần hoàn không khí đang được bán khá phổ biến hiện nay. Các dòng quạt này được thiết kế để tạo luồng gió tập trung và đưa gió đi xa hơn quạt truyền thống.

4. Kết hợp điều hòa và quạt để tiết kiệm điện

Nhiều người cho rằng muốn mát thì phải hạ điều hòa xuống 22–24°C. Tuy nhiên, đây thường là nguyên nhân khiến điện năng tiêu thụ tăng mạnh.

Một giải pháp được nhiều chuyên gia năng lượng khuyến nghị là kết hợp điều hòa với quạt.

Cách sử dụng:

- Cài điều hòa ở mức 26–28°C.

- Bật thêm quạt hoặc quạt tuần hoàn không khí.

- Hướng quạt giúp luồng khí lạnh lan tỏa đều khắp phòng.

Nhờ không khí được lưu thông liên tục, căn phòng vẫn duy trì cảm giác dễ chịu dù điều hòa không phải hoạt động ở công suất quá cao.

Ngoài việc tiết kiệm điện, cách này còn giúp giảm cảm giác lạnh buốt khi ngồi lâu dưới luồng khí lạnh trực tiếp.

Những lưu ý khi dùng quạt mùa hè

Để sử dụng quạt hiệu quả và an toàn hơn, bạn nên:

- Không để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể suốt nhiều giờ.

- Vệ sinh cánh quạt và lồng quạt định kỳ để tăng hiệu suất làm mát.

- Kết hợp mở cửa vào những thời điểm nhiệt độ ngoài trời thấp.

- Uống đủ nước để hỗ trợ điều hòa thân nhiệt.

Không quá kỳ vọng các mẹo làm mát bằng quạt có thể thay thế hoàn toàn điều hòa trong những ngày nắng nóng cực điểm.

Kết luận

Quạt điện là thiết bị quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp về khả năng làm mát. Chỉ với một vài thay đổi nhỏ trong cách sử dụng, bạn có thể tận dụng quạt hiệu quả hơn, giảm cảm giác oi bức và phần nào tiết kiệm chi phí điện năng trong mùa hè.

Đặc biệt, việc kết hợp quạt với điều hòa đúng cách có thể giúp căn phòng vẫn mát dễ chịu mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp – một mẹo nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn trên hóa đơn tiền điện mỗi tháng.