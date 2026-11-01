Nhà nào đang trồng hành lá đừng bỏ qua 4 lưu ý quan trọng

Ngày càng nhiều gia đình thích trồng hành lá tại nhà vì dễ chăm sóc, không tốn nhiều diện tích, lại luôn có sẵn rau gia vị tươi ngon để sử dụng mỗi ngày.

Chỉ cần một góc ban công, vài chiếc chậu nhỏ hoặc thậm chí một chiếc thùng xốp cũ, bạn đã có thể tự tạo cho gia đình một vườn hành lá mini. Đây là loại rau gia vị xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm người Việt, từ bát canh nóng, đĩa trứng chiên đến những món xào, món kho đều có thể sử dụng. Trồng sẵn hành lá tại nhà không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đi chợ mà còn thuận tiện mỗi khi cần một ít hành tươi để chế biến món ăn. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng hành mới trồng đã bị vàng lá, gốc thối, cây mọc yếu hoặc thu hoạch một lần là không thể mọc lại như ban đầu. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở giống hành mà xuất phát từ những thói quen chăm sóc tưởng chừng vô hại. Nếu gia đình đang có ý định trồng hành lá hoặc đã trồng nhưng cây chưa phát triển như mong muốn, dưới đây là 4 điều rất đáng lưu tâm.

1. Chọn giống hành và phần gốc khỏe mạnh ngay từ đầu

Muốn có một chậu hành lá phát triển tốt, trước tiên cần chú ý đến chất lượng giống trồng. Hành lá có thể được trồng bằng hạt hoặc tận dụng phần gốc hành mua ngoài chợ để trồng lại. Trong đó, cách tận dụng gốc hành khá phổ biến vì đơn giản, tiết kiệm và không cần chuẩn bị quá nhiều dụng cụ. Khi chọn hành để trồng, nên ưu tiên những cây còn tươi, phần gốc chắc, có rễ hoặc dấu hiệu chuẩn bị ra rễ. Tránh chọn những cây đã bị dập nát, úng nhũn, thối gốc hoặc có mùi bất thường vì chúng thường khó bén rễ và dễ phát sinh bệnh trong quá trình trồng.

Nếu tận dụng hành mua về để trồng, bạn có thể giữ lại phần gốc dài khoảng 3-5 cm, bao gồm phần rễ và một đoạn thân trắng. Sau đó, đem trồng vào đất đã chuẩn bị sẵn hoặc đặt phần gốc vào nước sạch để kích thích rễ phát triển trước khi chuyển sang đất. Một lưu ý nhỏ là không nên cắt phần gốc quá sát. Phần gốc khỏe mạnh chính là nơi giúp cây tiếp tục hình thành rễ và phát triển những lá mới sau khi trồng.

2. Đừng để hành lá thiếu nắng, nhưng cũng không nên phơi nắng quá gắt

Hành lá là loại cây ưa sáng, cần ánh sáng tự nhiên để phát triển thân lá khỏe mạnh. Vì vậy, nếu đặt chậu ở góc nhà quá tối hoặc nơi thiếu ánh sáng trong thời gian dài, cây có thể mọc yếu, lá mảnh, thân dễ đổ và màu sắc kém xanh. Vị trí phù hợp để trồng hành lá thường là ban công, sân thượng hoặc khu vực gần cửa sổ có ánh sáng tự nhiên. Cây nên được tiếp xúc với ánh sáng vài giờ mỗi ngày để quá trình quang hợp diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, không phải cứ đem chậu hành ra phơi nắng càng nhiều thì cây càng tốt. Trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, đặc biệt vào giữa trưa, nhiệt độ cao có thể khiến đất nhanh mất nước, phần lá bị héo và cây chịu nhiều áp lực.

Nếu trồng hành trong chậu nhỏ, bạn nên quan sát tình trạng đất và lá để điều chỉnh vị trí đặt cây. Khi thời tiết quá nóng, có thể chuyển chậu đến nơi có nắng buổi sáng hoặc ánh sáng tán xạ vào buổi chiều. Điều quan trọng là duy trì môi trường đủ sáng, thông thoáng để hành phát triển ổn định.

3. Tưới nước vừa đủ, đặc biệt chú ý phần gốc và đất trồng

Một trong những nguyên nhân khiến hành lá dễ bị hỏng khi trồng tại nhà là tưới nước không đúng cách. Có người sợ cây thiếu nước nên ngày nào cũng tưới thật nhiều, trong khi một số gia đình lại chỉ tưới khi thấy lá bắt đầu héo rũ. Thực tế, hành lá cần độ ẩm tương đối ổn định để phát triển, nhưng phần rễ và gốc cây không thích hợp với tình trạng ngập nước kéo dài. Nếu đất quá ẩm, thiếu độ thoáng khí, rễ có thể bị thối, gốc mềm nhũn và lá dần chuyển sang màu vàng.

Do đó, đất trồng hành nên tơi xốp, có khả năng giữ ẩm vừa phải nhưng vẫn thoát nước tốt. Khi trồng trong chậu, nhất định phải có lỗ thoát nước ở đáy. Bạn cũng nên kiểm tra độ ẩm của đất trước khi tưới thay vì áp dụng một lịch tưới cố định bất kể thời tiết. Thông thường, tưới vào buổi sáng là lựa chọn phù hợp. Nên tưới nhẹ quanh gốc để làm ẩm đất, tránh tưới quá mạnh khiến đất bị xói hoặc nước đọng lâu trong chậu. Vào những ngày mưa nhiều, cần hạn chế tưới thêm và kiểm tra xem chậu có bị đọng nước hay không.

4. Thu hoạch đúng cách để hành tiếp tục mọc, không phải trồng lại liên tục

Điểm thú vị của hành lá là nếu được chăm sóc phù hợp, cây có thể tiếp tục phát triển sau nhiều lần thu hoạch. Tuy nhiên, muốn tận dụng được đặc điểm này, bạn cần biết cách cắt hành thay vì nhổ cả cây lên mỗi khi cần sử dụng. Khi hành đã đủ lớn, bạn có thể dùng kéo sạch cắt phần lá phía trên, giữ lại phần gốc và một đoạn lá xanh để cây tiếp tục quang hợp và tái sinh. Không nên cắt sát tận gốc hoặc thu hoạch toàn bộ lá cùng lúc, nhất là khi cây còn non và chưa có bộ rễ phát triển ổn định.

Sau mỗi lần thu hoạch, hãy kiểm tra lại tình trạng cây, loại bỏ những lá già, lá vàng hoặc bị dập. Nếu đất đã trồng trong thời gian dài và có dấu hiệu nghèo dinh dưỡng, bạn có thể bổ sung một lượng nhỏ phân hữu cơ hoai mục hoặc loại phân phù hợp cho rau ăn lá. Ngoài ra, nếu trồng hành theo từng bụi, bạn cũng nên chú ý mật độ cây. Khi bụi hành quá dày, có thể tách bớt những nhánh khỏe để trồng sang chậu khác. Cách làm này vừa giúp cây mẹ có thêm không gian phát triển, vừa tạo ra những bụi hành mới cho gia đình.