Nguyên nhân vụ xe đầu kéo tông ô tô chở nhà trai đi xin cưới ở Hà Tĩnh

Khoảnh khắc xe đầu kéo lấn làn, tông ô tô chở nhà trai đi hỏi cưới

Ngày 14/5, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về vụ xe đầu kéo lao vào ô tô khách trên đường Hồ Chí Minh, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc do lái xe đầu kéo N.Q.H. đi sai phần đường quy định gây tai nạn. Tài xế xe đầu kéo sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp (gây ra lỗi chính) về hành vi vi phạm gây hậu quả (tổn hại về sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông khác) của vụ tai nạn.

"Đồng thời, tài xế xe đầu kéo phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do hành vi vi phạm của mình gây nên đối với người điều khiển xe máy, hành khách, người lái xe và chủ xe khách", theo Cục CSGT.

Cục CSGT cho hay, cơ quan chức năng sẽ sớm kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn, nếu tổng thương tích của 3 nạn nhân từ 61% trở lên, rất có thể tài xế sẽ phải đối mặt với việc bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, tài xế xe máy do bám sát đuôi xe khách, nên hạn chế quan sát và không kịp giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh BHT)

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h4 ngày 12/5, tại Km778+800 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Va chạm liên hoàn xảy ra giữa xe đầu kéo do N.Q.H. (SN 1983, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cầm lái, ô tô khách do anh H.H.Q. (SN 1974 , trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) và xe máy do anh P.T.N. (SN 1986, trú tại xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển.

Trên xe khách chở 15 người đại diện họ nhà trai ở xã Sơn Tây đến xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) để ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi .

Vụ tai nạn làm 3 người bị thương, gồm 2 người trên xe khách và tài xế xe máy.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo những yếu tố làm mất tập trung của lái xe, gồm: sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác; làm việc riêng, không tập trung lái xe (nói chuyện, cúi xuống sàn xe lấy đồ…); mệt mỏi, buồn ngủ…

“Lái xe là một hoạt động đặc biệt , đòi hỏi phải tập trung quan sát để đưa ra những quyết định về việc xử lý tình huống (đánh lái, phanh, giảm tốc độ hoặc tăng tốc độ…). Trong đó việc tập trung quan sát là tối quan trọng” , Cục CSGT nhấn mạnh.