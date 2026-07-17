Người trẻ đang chi tiền nhiều hơn cho nước hoa, nhưng đâu là những mùi hương được "ưa thích" nhất?

Nếu vài năm trước, những chai nước hoa càng đậm, càng lưu hương lâu sẽ càng được săn đón thì gần đây, một xu hướng ngược lại đang xuất hiện.

Trên TikTok, cụm từ "smell expensive" hay "quiet luxury fragrance" liên tục xuất hiện trong các video về phong cách sống. Khái niệm này được dùng để chỉ những mùi hương không quá nồng hay phô trương khiến cả căn phòng phải ngoái nhìn, nhưng vẫn tạo cảm giác tinh tế, ấn tượng và "chỉ ai đứng gần mới cảm nhận được".

"Mình không thích kiểu bước vào là ai cũng biết đang dùng nước hoa gì", Minh Anh (27 tuổi, làm trong ngành truyền thông) chia sẻ. "Mình thích những mùi hương khiến người đối diện phải tò mò hơn."

Sự thay đổi này cũng phản ánh một xu hướng lớn hơn trong thời trang và làm đẹp. Thế hệ người dùng mới không còn quá quan tâm đến việc thể hiện bản thân bằng những thứ hào nhoáng. Thay vào đó, họ chú ý nhiều hơn đến những chi tiết tạo nên cảm giác cá nhân.

Nước hoa là một trong số đó.

Theo các chuyên gia trong ngành làm đẹp, người dùng hiện nay có xu hướng lựa chọn mùi hương như một phần của phong cách sống thay vì đơn thuần là sản phẩm làm thơm cơ thể.

Cũng giống như thời trang "quiet luxury", nước hoa giờ đây không còn là cách để thu hút sự chú ý, mà dần trở thành chi tiết giúp hoàn thiện hình ảnh cá nhân. Điều này lý giải vì sao các dòng hương mang cảm giác tinh tế, sạch sẽ, tối giản đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, DeAndre từ Orientica cũng gia nhập nhóm sản phẩm theo đuổi tinh thần này với bộ sưu tập gồm hai phiên bản Victor và Victoria. Dù mang hai phong cách khác nhau, cả hai đều được xây dựng trên cùng một triết lý: sức hút không đến từ sự phô trương, mà từ khí chất được bộc lộ một cách tự nhiên.

Victor thuộc nhóm hương Aromatic Woody với sự kết hợp của oải hương, quýt hồng, cỏ vetiver và hổ phách, tạo nên một bản hòa ca hương thơm độc đáo. Sản phẩm mang đến cảm giác sạch sẽ, gọn gàng và điềm tĩnh như một chiếc sơ mi trắng được may đo chỉn chu, không cần quá nổi bật nhưng đủ để tạo nên sự tin cậy và bản lĩnh. Với thời gian lưu hương khoảng 7–8 giờ, Victor phù hợp với nhịp sống năng động của nam giới hiện đại, từ môi trường công sở đến những buổi gặp gỡ cuối ngày mà vẫn giữ được cảm giác dễ chịu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Trong khi đó, Victoria khai thác nhóm Floral Powdery với sự kết hợp giữa quả mâm xôi, lá violet, hoa hồng và vani. Mùi hương gợi liên tưởng đến hình ảnh một quý cô thanh lịch trong chiếc váy lụa màu kem - mềm mại, nữ tính nhưng không quá ngọt, đủ tinh tế để tạo ấn tượng với người đối diện ở khoảng cách gần.

Điểm chung của cả Victor và Victoria là không cố gắng trở thành mùi hương gây chú ý ngay lập tức. Thay vào đó, chúng hướng đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và vừa đủ hiện diện, đúng với tinh thần "quiet luxury" mà ngày càng nhiều người trẻ theo đuổi trong thời trang cũng như phong cách sống. Bởi vì với họ, nước hoa không chỉ để thơm hơn, mà còn để hoàn thiện cách họ muốn được ghi nhớ.

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