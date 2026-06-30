Người thông minh trồng cây không chọn bừa: Chỉ giữ 4 loại này trong nhà, lợi ích nhiều người chưa biết

Một chậu cây khỏe mạnh không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp không gian sống trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn mỗi ngày.

Nhiều người có thói quen mua thật nhiều cây cảnh để trang trí nhà cửa với mong muốn không gian sống xanh mát và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, những người có nhiều kinh nghiệm chăm cây lại không đặt nặng số lượng. Họ thường ưu tiên những loại cây dễ sống, ít tốn công chăm sóc nhưng vẫn mang lại giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ cao.

Trong số hàng trăm loại cây cảnh phổ biến hiện nay, lô hội, ngũ gia bì, xương rồng và hương thảo là bốn cái tên thường xuyên được lựa chọn. Mỗi loại cây đều sở hữu những ưu điểm riêng, từ khả năng thích nghi tốt, dễ chăm sóc cho đến việc tạo điểm nhấn cho không gian sống. Nếu đang muốn bắt đầu trồng cây trong nhà nhưng chưa biết nên chọn loại nào, đây là những gợi ý đáng để cân nhắc.

1. Cây lô hội

Lô hội hay còn gọi là nha đam là một trong những loại cây cảnh được yêu thích nhất nhờ vẻ ngoài gọn gàng và sức sống bền bỉ. Cây thuộc nhóm mọng nước nên có khả năng tích trữ nước trong lá, vì vậy không cần tưới quá thường xuyên. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên và tưới khi đất khô, lô hội vẫn có thể phát triển khỏe mạnh.

Điểm khiến lô hội được nhiều gia đình lựa chọn không chỉ nằm ở giá trị trang trí. Phần gel trong lá từ lâu đã được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da nhờ đặc tính làm dịu và dưỡng ẩm. Nhiều người còn tận dụng nha đam để chế biến món ăn hoặc đồ uống sau khi được sơ chế đúng cách. Bên cạnh đó, lô hội cũng là loại cây thường được nhắc đến trong các nghiên cứu về cây trồng trong nhà nhờ khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi trong điều kiện nhất định. Dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào diện tích không gian và số lượng cây, việc có thêm một chậu lô hội vẫn góp phần tạo cảm giác xanh mát, dễ chịu cho ngôi nhà.

Để cây phát triển tốt, nên sử dụng đất tơi xốp, thoát nước nhanh và hạn chế để nước đọng trong chậu. Đây là loại cây phù hợp với cả người mới bắt đầu vì gần như không đòi hỏi nhiều kỹ thuật chăm sóc.

2. Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì là cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình và văn phòng nhờ tán lá xanh quanh năm cùng khả năng thích nghi với nhiều điều kiện môi trường. Lá cây xòe đều như những chiếc ô nhỏ tạo cảm giác cân đối, giúp không gian trở nên sinh động hơn. Một ưu điểm lớn của ngũ gia bì là có thể phát triển tốt cả trong nhà lẫn ngoài trời nếu được cung cấp đủ ánh sáng gián tiếp. Cây không cần tưới quá nhiều nước, chỉ cần giữ đất hơi ẩm là đủ. Việc cắt tỉa định kỳ cũng giúp cây luôn giữ được dáng đẹp và phát triển đồng đều.

Trong quan niệm phong thủy, ngũ gia bì tượng trưng cho sự ổn định, gắn kết và tài lộc nên thường được đặt ở phòng khách, khu vực làm việc hoặc gần cửa ra vào. Không ít người lựa chọn loại cây này như một món quà tặng trong dịp tân gia hoặc khai trương. Ngoài giá trị thẩm mỹ, ngũ gia bì còn được nhiều người yêu cây cảnh đánh giá cao vì tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, góp phần giúp không gian sống bớt khô cứng. Với kích thước đa dạng từ cây để bàn đến cây lớn đặt sàn, đây là lựa chọn phù hợp với nhiều kiểu nhà khác nhau.

3. Cây xương rồng

Nhắc đến những loại cây "dễ tính", xương rồng gần như luôn có mặt trong danh sách đầu tiên. Khả năng chịu hạn vượt trội giúp cây có thể sống khỏe ngay cả khi nhiều ngày không được tưới nước. Đây cũng là lý do xương rồng trở thành lựa chọn của những người bận rộn hoặc thường xuyên đi công tác. Hiện nay có hàng trăm giống xương rồng với hình dáng và kích thước khác nhau, từ những cây nhỏ chỉ vài centimet đến các giống có thể phát triển thành bụi lớn. Nhiều loại còn cho hoa với màu sắc rực rỡ khi được chăm sóc đúng cách.

Để xương rồng phát triển tốt, điều quan trọng nhất là ánh sáng và khả năng thoát nước. Đất trồng cần khô thoáng, không giữ nước quá lâu vì bộ rễ rất dễ bị úng. Vào mùa mưa hoặc thời tiết ẩm, lượng nước tưới nên giảm đáng kể. Trước đây từng có quan niệm cho rằng xương rồng có thể hấp thụ bức xạ từ máy tính hoặc thiết bị điện tử. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để khẳng định điều này. Dẫu vậy, xương rồng vẫn được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp độc đáo, sức sống bền bỉ và khả năng tạo điểm nhấn cho góc làm việc hoặc ban công.

4. Cây hương thảo

Hương thảo là loại cây vừa có giá trị trang trí vừa có thể sử dụng trong ẩm thực. Lá cây nhỏ, xanh đậm, tỏa mùi thơm đặc trưng nên chỉ cần đặt một chậu nhỏ trong bếp hoặc gần cửa sổ cũng đủ tạo cảm giác dễ chịu. Đây là loại cây ưa nắng, thích hợp với những vị trí thông thoáng và có nhiều ánh sáng. Nếu được chăm sóc đúng cách, hương thảo có thể phát triển quanh năm và liên tục cho lá mới. Cây không cần tưới quá nhiều nước, chỉ nên tưới khi bề mặt đất đã khô.

Trong nấu ăn, lá hương thảo thường được dùng để tạo hương vị cho các món nướng, bít tết hoặc các món Âu. Ngoài ra, nhiều người còn phơi khô lá để làm trà hoặc sử dụng trong các túi thơm đặt trong tủ quần áo. Mùi thơm tự nhiên của hương thảo cũng khiến loại cây này trở thành lựa chọn phổ biến tại nhiều gia đình. Không chỉ góp phần làm đẹp không gian, cây còn mang đến cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt khi được đặt ở ban công hoặc khu vực đón nắng.