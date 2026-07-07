Người phụ nữ đứng giữa đường nghe điện thoại, chắn đường ô tô, bảo vệ có pha xử lý

Trước hành động của nam bảo vệ, người phụ nữ lúc đầu tỏ ra ngỡ ngàng, nhưng sau khi hiểu vấn đề thì đã vội cất điện thoại và tiếp tục di chuyển.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại diễn biến có phần hài hước nhưng có tính cảnh báo cực mạnh dành cho mọi người. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 29/6 vừa qua ở khu vực chợ Giát (xã Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Thời điểm đó, một người phụ nữ đang đứng giữa đường nghe điện thoại. Có lẽ do quá mải mê với nội dung câu chuyện, người phụ nữ gần như không phát hiện một chiếc xe ô tô đang từ từ tiến lại phía mình. Tài xế liên tục bấm còi xin đường, nhưng người phụ nữ không có phản ứng. Trước tình huống đó, một người đàn ông mặc áo xanh đã vội lao ra, bế thốc người phụ nữ vào trong, nhường đường cho xe ô tô.

Pha xử lý của người đàn ông khiến số đông bật cười, nhưng hành động đứng giữa lòng đường mải mê nghe điện thoại của người phụ nữ lại nhận nhiều chỉ trích.

Chỉ một chút lơ là, người này có thể trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông, đặc biệt trong trường hợp tài xế không kịp xử lý hoặc xuất hiện phương tiện đi với tốc độ cao. Không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, việc đứng chắn giữa làn đường còn buộc các phương tiện phải giảm tốc, dừng đột ngột hoặc đánh lái để tránh, làm gia tăng nguy cơ va chạm và cản trở dòng lưu thông.

Sự việc là lời nhắc nhở mỗi người cần tuyệt đối tránh sử dụng điện thoại trong trạng thái mất tập trung khi đang ở khu vực đường giao thông, bởi chỉ vài giây bất cẩn cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Tình huống người phụ nữ mải nghe điện thoại, chắn đường.

Thông tin trên Dân Trí, anh Hoàng Văn Ninh - bảo vệ thuộc Ban quản lý chợ Giát, xác nhận mình là người xuất hiện trong clip và cũng là người chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của anh Ninh, người phụ nữ mải nghe điện thoại trong clip cũng là tiểu thương ở chợ. Anh Ninh từng xem nhiều clip trên mạng xã hội có tình huống tương tự nên anh làm theo, vừa để ô tô đi qua, vừa để trêu đùa người phụ nữ.

Nam bảo vệ kể lại rằng lúc đó, ô tô di chuyển chậm, không gây nguy cơ tai nạn giao thông. Người phụ nữ sau khi được đưa ra khỏi vị trí cản trở giao thông, lúc đầu hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó đã cất điện thoại và tiếp tục di chuyển. Do làm việc chung ở chợ, quen biết và hiểu tính hài hước của nam bảo vệ nên cô ấy không giận.