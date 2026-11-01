Người dân phát hiện con cá khổng lồ dài 25 mét dạt vào bờ biển

Phát hiện con cá voi khổng lồ dài 25 mét bị sóng đánh dạt vào bờ biển, người dân đã nỗ lực cứu sống nó.

Con cá voi khổng lồ này được tìm thấy sáng ngày 30/10 trong tình trạng mắc cạn và không thể di chuyển ở vùng nước nông quanh đảo Kalong, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia.

Đoạn clip cho thấy sinh vật biển khổng lồ nằm trên bãi biển trong khi một số người dân dùng nước tưới lên nó để giữ cho con cá không bị khô. Con cá voi dường như vẫn còn sống nhưng không thể bơi trở lại biển khơi.

Vị trí của con cá voi mắc cạn nằm trong khu vực Công viên Du lịch Thiên nhiên Biển 17 đảo (TWAL), Riung, do Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên NTT (BBKSDA) quản lý.

Con cá voi khổng lồ dạt vào bãi biển. Ảnh cắt từ clip.

Con cá đã sống sót trên cạn khoảng 12 giờ trước khi được đưa trở lại vùng biển khơi an toàn.

Trưởng Công an thành phố Riung, Thanh tra Martinus Riang, giải thích rằng con cá voi khổng lồ đã được giải cứu bằng 10 chiếc thuyền thuộc sở hữu của ngư dân địa phương.

Việc phát hiện con cá voi mắc cạn được người dân báo cáo lần đầu tiên vào khoảng 5h30 sáng giờ WITA. Sinh vật biển này đã được đưa trở lại vùng biển khơi vào khoảng 17h30 cùng ngày, lúc thủy triều lên.

"Con cá voi mắc cạn được tìm thấy ở vùng nước nông, ở độ sâu khoảng 2-3 mét, trong khu vực ven biển thuộc khối bảo vệ biển của khu vực quần đảo TWAL 17", ông Adhi Nurul Hadi, người đứng đầu Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên NTT, cho biết trong tuyên bố của mình vào tối 30/10.

Do thủy triều xuống thấp nên không thể sơ tán cá voi ngay lập tức. Ông Adhi cho biết, các cán bộ của Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên NTT tại Khu nghỉ dưỡng Riung KSDA, cùng với các thành viên của Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri), Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia (TNI), các bác sĩ thú y từ Sở Chăn nuôi huyện Ngada, các quan chức thôn và người dân địa phương đã tiến hành các nỗ lực cứu hộ khi cá voi bị mắc cạn.

Con cá này được cho là cá voi Bryde hoặc cá voi xanh - cả 2 loài đều sống ở vùng biển Indonesia.

Cá voi đôi khi bị mắc cạn khi bơi vào vùng nước nông do mất phương hướng, bệnh tật, chấn thương, thủy triều thay đổi hoặc khi đuổi bắt thức ăn.