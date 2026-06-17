Ngôi trường quốc tế học phí hơn 660 triệu/năm nơi con gái út MC Quyền Linh vừa tốt nghiệp

Sau lễ tốt nghiệp của con gái út Hạt Dẻ, nhiều người tò mò về môi trường học tập đã của 2 con gái MC Quyền Linh suốt nhiều năm qua.

Mới đây, con gái út của MC Quyền Linh - Mai Thảo Ngọc (sinh năm 2008), thường được gọi thân mật là Hạt Dẻ vừa chính thức tốt nghiệp bậc trung học, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của cô gái trẻ.

Trên trang cá nhân, nam MC đã chia sẻ loạt hình ảnh gia đình trong ngày lễ tốt nghiệp của con gái. Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, anh gửi lời chúc mừng tới “út Dẻ” và không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến con gái trưởng thành, rạng rỡ bên thầy cô và bạn bè. MC viết: “Ba mẹ và chị Lọ Lem hạnh phúc lắm luôn đó… ba sung sướng không thể nào tả nổi”.

Hạt Dẻ - con gái út của MC Quyền Linh vừa chính thức tốt nghiệp bậc trung học

Bên cạnh niềm vui tốt nghiệp của Hạt Dẻ, nhiều người cũng dành sự quan tâm cho ngôi trường mà cô theo học. Đây cũng chính là ngôi trường từng gắn bó với chị gái của Hạt Dẻ là Mai Thảo Linh (Lọ Lem) trong nhiều năm.

Theo thông tin công khai, Hạt Dẻ theo học tại Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS TP.HCM), thành viên của hệ thống giáo dục Nord Anglia Education. Đây là trường quốc tế nổi bật tại TP.HCM với mức học phí cao và cơ sở vật chất xịn sò.

Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS TP.HCM)

Môi trường giáo dục quốc tế với học phí lên tới hơn 660 triệu đồng mỗi năm

Theo thông tin công khai, học phí tại BVIS TP.HCM dao động từ khoảng 250 triệu đồng/năm ở bậc thấp nhất và có thể lên tới hơn 660 triệu đồng/năm ở bậc cuối cấp. Cụ thể, trường công bố mức thấp nhất khoảng 250,4 triệu đồng/năm cho bậc mầm non và cao nhất khoảng 668,6 triệu đồng/năm cho học sinh lớp 13.

BVIS TP.HCM là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia Education

Ngoài học phí, phụ huynh còn phải chi trả nhiều khoản khác như phí tuyển sinh không hoàn lại khoảng 73,3 triệu đồng, đặt cọc nhập học khoảng 36,7 triệu đồng, phí tuyển sinh khối mầm non khoảng 23,6 triệu đồng cùng các chi phí phát sinh như xe đưa đón, hoạt động câu lạc bộ và ngoại khóa. Tổng chi phí mỗi năm vì vậy có thể tăng đáng kể.

Trường hiện có mặt tại 28 quốc gia trên thế giới, giảng dạy từ bậc mầm non đến phổ thông theo mô hình 3 học kỳ mỗi năm.

Cơ sở vật chất chuẩn quốc tế và mạng lưới học tập toàn cầu

BVIS TP.HCM là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia Education. Theo giới thiệu của nhà trường, học sinh được định hướng trở thành những công dân toàn cầu tự tin nhưng vẫn giữ niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chương trình giảng dạy tích hợp công nghệ và khuyến khích học tập chủ động thông qua các hoạt động sáng tạo, làm việc nhóm, nghệ thuật và nghiên cứu liên ngành. Học sinh có cơ hội tham gia các chương trình hợp tác quốc tế cùng MIT, Juilliard và UNICEF, cũng như kết nối với mạng lưới học sinh Nord Anglia tại hơn 31 quốc gia thông qua nền tảng Global Campus.

Cơ sở vật chất của trường

Thư viện đầy màu sắc của BVIS Thư viện đầy màu sắc của BVIS

Về cơ sở vật chất, trường tọa lạc tại khuôn viên hiện đại ở TP.HCM. Các phòng học được thiết kế theo hướng tương tác cao và trang bị công nghệ trình chiếu hiện đại. Trường sở hữu thư viện với hơn 80.000 đầu sách tiếng Anh và tiếng Việt, phòng STEAM với máy cắt laser, robot và máy in 3D, hai bể bơi tiêu chuẩn 25m, nhà thi đấu thể thao đa năng, rạp hát 200 chỗ ngồi, studio vũ đạo và các không gian thiết kế - nghệ thuật chuyên biệt.

Nhà trường cũng tổ chức nhiều chuyến học tập trong nước và quốc tế nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo, hiểu biết văn hóa và tinh thần công dân toàn cầu. Đây được xem là một trong những điểm nhấn khiến BVIS trở thành môi trường học tập được nhiều phụ huynh quan tâm khi tìm kiếm chương trình giáo dục quốc tế.

Ngoài học tập, trường cũng chú trọng các hoạt động ngoại khóa, thể thao cho học sinh

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