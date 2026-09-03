"Nghề đánh cá an nhàn nơi sóng biển" và đây là những xóm chài trăm năm tuổi cất giữ nhịp sống bình yên nhất Việt Nam

Trong ca khúc đang được chia sẻ rộng rãi của Phương Mỹ Chi và DTAP, có một câu hát nhắc tới hội Nghinh Ông, lễ tạ ơn biển cả của ngư dân ven biển Nam Bộ.

Phần cuối bài lại là những lời về công ơn thánh thần được tạc vào tâm. Dọc bờ biển Việt Nam, vẫn còn những làng chài giữ nguyên nếp sống ấy, nơi người ta ra khơi rồi trở về, và mỗi năm vẫn làm lễ tạ ơn biển.

Câu hát về hội Nghinh Ông và tín ngưỡng của người đi biển

Điều khiến ca khúc được nhắc tới nhiều không chỉ nằm ở giai điệu. Ngay trong đoạn đầu, người nghe bắt gặp một câu rất cụ thể là "đi hội Nghinh Ông với em", kèm hình ảnh thuyền ghe nối nhau đủ màu sắc và tiếng trống chiêng cùng tuồng ca vang lên.

Lễ hội Nghinh ông. Ảnh: VTV

Đến phần kết, ca khúc lấy lại một đoạn trong bài "Kiên Giang mình đẹp lắm" của nhạc sĩ Lê Giang, mở đầu bằng câu "nghề đánh cá an nhàn nơi sóng biển". Nhưng đọc trọn đoạn mới thấy đây không phải lời ca ngợi một nghề nhàn hạ. Cả đoạn nói về lòng biết ơn, rằng người đi biển được yên ổn là nhờ có đấng thiêng che chở, nên khi có cái ăn thì nhớ tới công ơn ấy.

Ảnh: Đậu Hà

Đấng thiêng được nhắc tới chính là Cá Ông, hay Nam Hải Đại Tướng Quân theo cách gọi trang trọng, vị thần mà ngư dân ven biển miền Trung và miền Nam tin rằng đã cứu giúp họ giữa sóng gió. Hội Nghinh Ông là lễ hội thờ vị thần này, cũng là dịp lớn nhất trong năm của nhiều làng chài.

Nghĩa là cái "an nhàn" trong câu hát không phải sự nhàn rỗi, mà là sự an yên của người tin rằng mình được che chở khi ra khơi. Và dọc bờ biển Việt Nam, vẫn còn những làng chài giữ được cả hai thứ, vừa là nhịp sống chậm rãi, vừa là nếp tạ ơn biển đã truyền qua nhiều thế hệ.

Hơn 300 năm bám biển và lễ Nghinh Ông mỗi tháng Hai âm lịch

Xuôi về phía Nam, làng chài Phước Hải thuộc khu vực Đất Đỏ, TP.HCM, đã có tuổi đời hơn ba trăm năm, đủ lâu để trở thành một phần ký ức của cả vùng biển này. Bờ biển cát trắng mịn cùng làn nước xanh trong là nét đặc trưng của vùng duyên hải nơi đây, và cuộc sống người dân vẫn gắn chặt với biển cả qua bao đời, từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời.

Ảnh: Bình Minh

Ngôi làng còn giữ được kiến trúc miếu cổ, mái đình rêu phong, cùng nghi lễ Nghinh Ông tạ ơn biển cả được tổ chức vào khoảng tháng hai âm lịch hằng năm với rước kiệu, múa lân, hát bội, náo nhiệt hẳn so với vẻ tĩnh lặng thường ngày.

Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Đây cũng chính là khung cảnh mà câu hát trong ca khúc gợi lên, khi thuyền ghe nối nhau và tiếng trống chiêng cùng tuồng ca vang khắp làng. Du khách đến đây có thể dạo quanh chợ cá sớm ngay trên bãi biển, trò chuyện cùng ngư dân hoặc học cách đan lưới. Không có sự tấp nập của những khu nghỉ dưỡng gần đó, Phước Hải giữ cho mình một nhịp sống riêng, nơi nghề biển đi cùng sự thong thả chứ không phải áp lực mưu sinh vội vã.

Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Ảnh: Báo ảnh Việt Nam



